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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В подразделениях и управлении штаба отдельной артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Киевской области, прошли занятия по огневой и инженерной подготовке, а также тактической медицине.

"Занятия проводились на едином тактическом фоне на полигоне, - рассказал журналисту АрмияInform командир бригады полковник Олег Шевчук, информирует Цензор.НЕТ. - В нашей воинской части проходят службу как бывалые воины, которые сами способны проводить и проводят занятия, так и молодежь, которую нужно учить. Это и военнослужащие срочной службы, и те из срочников, которые недавно заключили контракт, и молодые офицеры, выпускники 2020 года. Занятия ориентированы на молодежь. Остальные военнослужащие восстанавливают в памяти то, что уже проходили раньше, так сказать, оттачивают свои навыки".

Во время практического занятия по огневой подготовке пушкари выполняли учебные стрельбы из табельного оружия. Саперы отрабатывали навыки в обезвреживании мин с помощью миноискателей. В ходе занятия по инженерной подготовке были выполнены имитации взрыва бронированной машины на мине. Кроме того, воины-артиллеристы тренировались в эвакуации раненого с условно взорванной МТ-ЛБ (у) и в предоставлении домедицинской помощи.

Занятия прошли в условиях, максимально приближенным к боевым - с дымовой завесой и тому подобным.

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 01
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 02
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 03
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 04

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 05
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 06
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 07
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 08

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 09
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 10
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 11
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 12

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 13
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 14

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Арт бригада у нас в Девичках находиться , у них ППД на полигоне . При том что в центре Фастова до сих пор стоит заброшенный военный городок , сквозь казармы деревья поросли , а там в свое время целый реактивный полк стоял , РСЗО Ураган которыми Киев прикрывали . То есть при минимальных вложениях вполне реально все восстановить , при том , что Фастов это не зачуханное село на отшибе области , а там школы, садики и рабочие места для членов семей есть. Но кому ж это надо , военные у нас и в палатках зимой поживут .
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21.02.2021 09:21
+2
Стесняюсь спросить, на какой из фото артиллеристы упражняются в стрельбе? Вы бы еще летчиков бегающих с раскрытыми в стороны руками и жужжащие ртом показали как они упражняются в полетах. Главное бомбардировщиков не показывать
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21.02.2021 07:51
+2
Лучше тренироваться на Донбассе. Тренировочный огонь по позициям рашистким оккупантам
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21.02.2021 09:18
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село Мала Половецька - а шо не так ?
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21.02.2021 07:24 Ответить
То есть учения по твоему на фиг не нужны , сразу в бой необученных солдат.
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21.02.2021 09:14 Ответить
В каждой области Украины есть свой тренировочный полигон и территориальные силы Самооброны от Львова до Донбасса,дятел ты тупой
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21.02.2021 07:38 Ответить
Учения украинских войск с 2014 года и по сегодня посетило 127 генералов войск НАТО...усохни гранатометчик..
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21.02.2021 07:44 Ответить
Учатся мочить в сортире рюсских мудаков Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 6063
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21.02.2021 08:06 Ответить
Взагалі то Мале Половецьке трохи в стороні, а полігон біля Великого Половецького. І тому у ньго назва Великополовецький. Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 1516
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21.02.2021 09:39 Ответить
Навпаки .
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21.02.2021 10:48 Ответить
Лучше такие новости и не выкладывать. При нынешней власти учения превратились в имитацию и показуху состоящую из пару человек и с одной единицей техники. зебобики начали планомерный развал и ослабление армии на радость кацапам.
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21.02.2021 06:47 Ответить
зачем писать под технику? кто фотограф?! дать 15 суток ареста!
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21.02.2021 07:01 Ответить
Крысы Мавзолейные над Чечней 2 раза тренировались... Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 8012а Норд Ост и Беслан то были учения
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21.02.2021 07:04 Ответить
Стесняюсь спросить, на какой из фото артиллеристы упражняются в стрельбе? Вы бы еще летчиков бегающих с раскрытыми в стороны руками и жужжащие ртом показали как они упражняются в полетах. Главное бомбардировщиков не показывать
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21.02.2021 07:51 Ответить
Это плановые занятия по боевой подготовке,а не учения..
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21.02.2021 11:21 Ответить
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 1367 Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 686
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21.02.2021 08:04 Ответить
Лучше тренироваться на Донбассе. Тренировочный огонь по позициям рашистким оккупантам
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21.02.2021 09:18 Ответить
Арт бригада у нас в Девичках находиться , у них ППД на полигоне . При том что в центре Фастова до сих пор стоит заброшенный военный городок , сквозь казармы деревья поросли , а там в свое время целый реактивный полк стоял , РСЗО Ураган которыми Киев прикрывали . То есть при минимальных вложениях вполне реально все восстановить , при том , что Фастов это не зачуханное село на отшибе области , а там школы, садики и рабочие места для членов семей есть. Но кому ж это надо , военные у нас и в палатках зимой поживут .
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21.02.2021 09:21 Ответить
В воинских частях, где я срочку служил - учебке и радиотехнической бригаде, то же самое. Отличные казармы, брошенные ещё в начале нулевых при Кучме. При чём одна из них, имеет капитальные казармы с мощными стенами, в которых квартировались ещё австрийские гусары, потом сичевики, потом советская армия, опять украинская, а при нынешней власти они пустуют, зато у многих ППД в голых полях. Сюрр какой-то. Подозреваю МО их намеренно доводит до полного дестроя, чтобы потом территорию продать под гражданскую застройку. Какой-нибудь ЖК с ТРЦ выстроить. На большее ж ума не хватает.
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21.02.2021 11:01 Ответить
 
 