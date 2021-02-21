В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж
20 февраля ежегодно отмечают День Героев Небесной Сотни. По всей стране чтят память патриотов, которые отдали свои жизни в борьбе за европейское будущее Украины во время Революции Достоинства. В знак того, что никто из героев не забыт, в Днепре подготовили световую инсталляцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор с места события.
"В 19:00 на трубе Нижнеднепровского трубопрокатного завода зажглись огни, их цветовая гамма была похожа на горящую свечу. В небо с ее верхушки 15 минут бил луч, который напоминал, какой высокой ценой далась нам демократия", - говорится в сообщении.
В 2014 году в этот день в центре Киева от пуль снайперов погибли 48 человек – это наибольшее количество жертв за весь период Евромайдана. С этих ужасных событий прошло уже семь лет...
В ходе Революции Достоинства погибли 107 человек, их назвали "Небесной Сотней". Среди них были люди из разных городов Украины. Самому молодому – Назару Войтовичу – было 17 лет, а самому старшему – Ивану Наконечному – 82 года. Памятный день установлен Президентом Украины Петром Порошенко 11 февраля 2015 года.
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74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
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