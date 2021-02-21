В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 февраля ежегодно отмечают День Героев Небесной Сотни. По всей стране чтят память патриотов, которые отдали свои жизни в борьбе за европейское будущее Украины во время Революции Достоинства. В знак того, что никто из героев не забыт, в Днепре подготовили световую инсталляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор с места события.

"В 19:00 на трубе Нижнеднепровского трубопрокатного завода зажглись огни, их цветовая гамма была похожа на горящую свечу. В небо с ее верхушки 15 минут бил луч, который напоминал, какой высокой ценой далась нам демократия", - говорится в сообщении.

В 2014 году в этот день в центре Киева от пуль снайперов погибли 48 человек – это наибольшее количество жертв за весь период Евромайдана. С этих ужасных событий прошло уже семь лет...

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В ходе Революции Достоинства погибли 107 человек, их назвали "Небесной Сотней". Среди них были люди из разных городов Украины. Самому молодому – Назару Войтовичу – было 17 лет, а самому старшему – Ивану Наконечному – 82 года. Памятный день установлен Президентом Украины Петром Порошенко 11 февраля 2015 года.

















Фото и видео: сайт Информатор