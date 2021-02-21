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В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Фоторепортаж

20 февраля ежегодно отмечают День Героев Небесной Сотни. По всей стране чтят память патриотов, которые отдали свои жизни в борьбе за европейское будущее Украины во время Революции Достоинства. В знак того, что никто из героев не забыт, в Днепре подготовили световую инсталляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор с места события.

"В 19:00 на трубе Нижнеднепровского трубопрокатного завода зажглись огни, их цветовая гамма была похожа на горящую свечу. В небо с ее верхушки 15 минут бил луч, который напоминал, какой высокой ценой далась нам демократия", - говорится в сообщении.

В 2014 году в этот день в центре Киева от пуль снайперов погибли 48 человек – это наибольшее количество жертв за весь период Евромайдана. С этих ужасных событий прошло уже семь лет...

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В ходе Революции Достоинства погибли 107 человек, их назвали "Небесной Сотней". Среди них были люди из разных городов Украины. Самому молодому – Назару Войтовичу – было 17 лет, а самому старшему – Ивану Наконечному – 82 года. Памятный день установлен Президентом Украины Петром Порошенко 11 февраля 2015 года.

В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 01
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 02
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 03
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 04
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 05
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 06
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 07
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни 08
Фото и видео: сайт Информатор
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Топ комментарии
+13
От якбы то палали москалi...
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21.02.2021 12:26
+10
Ідіотизм - це не виліковна хвороба , так зебіл ?
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21.02.2021 12:45
+9
Зєля - це Майдан ?????????

У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9120

...
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21.02.2021 12:51
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От якбы то палали москалi...
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21.02.2021 12:26 Ответить
В честь Гонгадзе пинчук также будет подсвечевать? когда убил , когда сжигал тело, когда голову отрезал??
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21.02.2021 12:30 Ответить
А пинчук то каким боком?
Это Литвин трахал любовницу Гонгадзе.
Пинчук трахал жену Лагуна.
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21.02.2021 12:56 Ответить
Так ось ти який, порохобот Юрій...
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21.02.2021 16:07 Ответить
Мати не признала тіло, а голови не було. Мабуть, когось другого прикопали. Аби " Україна без Кучми", як братовбивця "аби не Порошенко"
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21.02.2021 19:36 Ответить
Мой отец сегодня назвал Мертвечукка главным националистом. Это что бы вы понимали почему в дерьме живём. И никакие революции тут не помогут.
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21.02.2021 12:32 Ответить
К сожалению это горькая правда.
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21.02.2021 22:42 Ответить
Зєля - це Майдан, Порошенко - антимайдан, який усіляко його ганьбив та зливав в унітаз. Майдан перможе, чекаємо п'ятниці. Україна понад усе!
Доречі сивочолий хетьман після купівлі прямого вирушив до Стамбулу
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21.02.2021 12:41 Ответить
Ідіотизм - це не виліковна хвороба , так зебіл ?
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21.02.2021 12:45 Ответить
Зєля - це Майдан ?????????

У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9120

...
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21.02.2021 12:51 Ответить
Он что в пятницу тебе в штаны срать будет ? Ну тогда мы ждём субботу и твоего рассказа , как Петя насрал тебе в штаны
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21.02.2021 13:08 Ответить
При пете началсо реванш кремля в лице мертвечука и рыгни, он сам бывший рыг и канал на рыга Макеенко записывал
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21.02.2021 13:30 Ответить
Згинь брехлива нечисть !
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21.02.2021 13:34 Ответить
Ага , помню на Грушевского вы напару с зелей своими пердаками весь беркут положили 🙂
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21.02.2021 12:57 Ответить
НИКОГДА Не верте росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ!!! -Даже если у них власть поменяеться -
В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4909 В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7020В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5689В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 948В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9856В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5302В Днепре зажгли световую инсталляцию в память о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7092
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21.02.2021 12:42 Ответить
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 12:47 Ответить
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 12:48 Ответить
+
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21.08.2021 06:24 Ответить
Тыц.Унижайся дальше свинособа4а😂🌷××××
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21.02.2021 12:44 Ответить
Рабство в России отменили всего 160 лет назад. Русских рабов перестали менять на борзых щенят совсем недавно. Но они до сих пор утверждают. что несли цивилизацию в Украину , тогда как на самом деле несли рабство и сифилис
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21.02.2021 12:48 Ответить
21 лютого 1942 року в Бабиному Яру гітлерівці розстріляли Олену Телігу та інших членів ОУН…
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21.02.2021 12:49 Ответить
Вечная память ! 🙏
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21.02.2021 12:50 Ответить
..... .


74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"








Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:


Від Донецька до Кремля - українська це земля.


Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки


Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!


Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.


Жаль, що путін це не знає,


на Вкраїну зазіхає.


Де стояли шахт громади


він поставив свої "Гради".


Зруйнував наші мости


І наставив блокпости.


Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".


Де були сади, левади,


зараз там його гармати.


Де хліба росли високі,


вирви там навкруг глибокі.


Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.


Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.


Надсила на нас конвої ************* зброї.


Він мінує лани чисті -


так робили лиш фашисти.


Ллється кров в моїй країні


Та не вмерти Україні,


Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,


За землю мою святую,


за пролиту кров людськую,


За могили в чистім полі,


за всі зламанії долі,


За скалічених людей


І за смерть малих дітей.


Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!


І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.


Я благаю на колінах:


"Мир дай, Боже, Україні!"


Щастя дай захисникам,


її донькам і синам.


Матір Божа, я благаю,


спокій дай моєму краю,


Дай загиблим місце в раю -


я молю тебе, благаю!


путіна я проклинаю,"


щоб ти здох", йому бажаю.


В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,


Та залишиться країна,


наша ненька Україна.


Вільная і працьовита,


не раз кровію полита.








P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .

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21.02.2021 12:51 Ответить
Браво поетесі!
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21.02.2021 19:43 Ответить
Нарид все слил... Простите, погибшие Герои..
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21.02.2021 13:12 Ответить
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 418У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8164У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2892
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21.02.2021 13:23 Ответить
У Дніпрі запалили світлову інсталяцію у пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6344
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21.02.2021 13:26 Ответить
Не Бурдж Халіф, звісно, але Зєля і не Юля. Хоч щось
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21.02.2021 16:14 Ответить
Це ніби сходи до неба. Душі наших візволітелів від гніту та рабства потрапляють прямісенько на небеси до янголів
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22.02.2021 09:52 Ответить
 
 