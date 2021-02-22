Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ивано-Франковщины.
Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.
Согласно сообщению, 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)
- с. Отыня, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Иванивцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвиздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилив, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
- пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.
"Подчеркиваем, работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств.
Такие меры принимаются для противодействия распространения коронавируса. Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта.
Призываем граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантинных ограничений!", - сказано в сообщении.
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На вручение кубка теннисного на Australian Open чиновница упомянула о том, что "вакцина" ковидная наконец-то поступила в Австралию и что првительство штата Виктория начинает "вакцинацию". Вместо ожидаемых апплодисментов *бланы-чиновники получили в ответ громкое улюлюканье зрителей:
'The Australian Open trophy presentation at the men's final was at times drowned out by constant crowd booing after mentions of the coronavirus vaccine rollout and the Victorian government.'
https://censor.net/ru/photo_news/3249223/vspyshka_covid19_na_prikarpate_dlya_predotvrascheniya_rasprostraneniya_koronavirusa_razvernuli_16_kpp
Комментаторы на форумах в австралийских СМИ над чиновниками ржут в голос. Это подлинная народная популярность, я так ЩИтаю.
Австралийцы, не подведите: за 30 лет у меня сложилось об австралийцах мнение, что если образование у них и подкачало, то здравым смыслом они кого-угодно за пояс заткнут. Пока реакция репрезентативной выборки населения на теннисном матче мое мнение только укрепило.
В нас хокей при порожніх трибунах.
После последнего локдауна в масках на теннисных матчах сидят зрители, то фанаты тенниса.
Весьма репрезентативная выборка получилась, из совершенно разных слоев населения, разного уровня благосостояния, разных возрастных категорий, люди, которых объединяет только одно: безграничная любовь к теннису (я лично знала таких, которые в теннис сами вообще не играли, но вот матчей Australian Open ни за что не пропускали . "Ты знаешь", - говорил мой сотрудник, - "К концу дня над кортами мыши летучие летают, солнце заходит, красиво так - слов нет; на каждый матч теперь хожу, девушка моя меня приучила". ).
И какая показательная реакция ("средний палец" называется)
Пусть теперь Премьер птата Виктория своим отпрыскам все миллионы завезенных доз шмурдяка вливает, чтобы перед хозяевами отчитаться.
Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.
Я навіть не можу це коментувати.
Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ляшко і Ко після наради в Офісі През .. о як ПІКЛУЮТЬСЯ за Наше ЗДОРОВ"Я ..ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ..ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..