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Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ивано-Франковщины.

Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Согласно сообщению, 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).

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Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)
- с. Отыня, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Иванивцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвиздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилив, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
- пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

Посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

"Подчеркиваем, работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств.
Такие меры принимаются для противодействия распространения коронавируса. Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта.

Призываем граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантинных ограничений!", - сказано в сообщении.

Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 01
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 02
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 03
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 04
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 05
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 06
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 07
Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП 08
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Топ комментарии
+10
"- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)" - Цензор, це дорога на Калуш, а не на Калугу. Тому шоссе КАЛУСЬКЕ!!!, або російською КАЛУШССКОЕ".
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22.02.2021 07:35
+7
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Я навіть не можу це коментувати.
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22.02.2021 07:32
+5
Ці б зусилля та на боротьбу з незаконною вирубкою лісів, ціни б не було. А так просто пшик для галочки.
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22.02.2021 07:46
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Поколядували та посвяткували Маланку.
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22.02.2021 07:38 Ответить
У вас хоч теоретично можна дістатися як то до Карпат на покатушки, все ж відкрито там, все працює, а у нас все витяги закриті, і 15 км зона з якої не можна виїжджати .. в цьому сезоні пролетів як фанера над Бердичевим i снiгу ж було повно .. (
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22.02.2021 07:40 Ответить
кожен мусор, зупиняя безпричинно тисячі і тисячі авто, мимоволі стає розповсюджувачем зарази
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22.02.2021 07:22 Ответить
Учитесь Степанов и Ляшко, на чужих ошибках или о том, как важно чинвникам все-таки интересоваться общественным мнением, чтобы публично не сесть в некую субстанцию:

На вручение кубка теннисного на Australian Open чиновница упомянула о том, что "вакцина" ковидная наконец-то поступила в Австралию и что првительство штата Виктория начинает "вакцинацию". Вместо ожидаемых апплодисментов *бланы-чиновники получили в ответ громкое улюлюканье зрителей:
'The Australian Open trophy presentation at the men's final was at times drowned out by constant crowd booing after mentions of the coronavirus vaccine rollout and the Victorian government.'
https://censor.net/ru/photo_news/3249223/vspyshka_covid19_na_prikarpate_dlya_predotvrascheniya_rasprostraneniya_koronavirusa_razvernuli_16_kpp

Комментаторы на форумах в австралийских СМИ над чиновниками ржут в голос. Это подлинная народная популярность, я так ЩИтаю.

Австралийцы, не подведите: за 30 лет у меня сложилось об австралийцах мнение, что если образование у них и подкачало, то здравым смыслом они кого-угодно за пояс заткнут. Пока реакция репрезентативной выборки населения на теннисном матче мое мнение только укрепило. Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 3689
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22.02.2021 07:32 Ответить
В Австралії люди на стадіонах є ?
В нас хокей при порожніх трибунах.
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22.02.2021 07:33 Ответить
Ага.
После последнего локдауна в масках на теннисных матчах сидят зрители, то фанаты тенниса. Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 3018
Весьма репрезентативная выборка получилась, из совершенно разных слоев населения, разного уровня благосостояния, разных возрастных категорий, люди, которых объединяет только одно: безграничная любовь к теннису (я лично знала таких, которые в теннис сами вообще не играли, но вот матчей Australian Open ни за что не пропускали Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 7945 . "Ты знаешь", - говорил мой сотрудник, - "К концу дня над кортами мыши летучие летают, солнце заходит, красиво так - слов нет; на каждый матч теперь хожу, девушка моя меня приучила". Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 7402 ).

И какая показательная реакция ("средний палец" называется)
Пусть теперь Премьер птата Виктория своим отпрыскам все миллионы завезенных доз шмурдяка вливает, чтобы перед хозяевами отчитаться.
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22.02.2021 07:39 Ответить
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Я навіть не можу це коментувати.
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22.02.2021 07:32 Ответить
Что не сделает холуй, чтобы перед хозяевами выслужиться или сага о том, что делает кот, когда ему нечего делать. Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 330
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22.02.2021 07:41 Ответить
"- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)" - Цензор, це дорога на Калуш, а не на Калугу. Тому шоссе КАЛУСЬКЕ!!!, або російською КАЛУШССКОЕ".
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22.02.2021 07:35 Ответить
Вони переплутали з московськими шосами )
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22.02.2021 07:44 Ответить
це шоб маскалі заблукали )))
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22.02.2021 08:22 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣👍
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22.02.2021 09:55 Ответить
Ці б зусилля та на боротьбу з незаконною вирубкою лісів, ціни б не було. А так просто пшик для галочки.
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22.02.2021 07:46 Ответить
Ефективність від Авакова :вибірковий температурний скринінг і перевірка документів.Й скількох коронавірусних відправили в лікарню ?
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22.02.2021 07:46 Ответить
создают видимость бурной деятельности! а просто в области мало подготовлено койкомест!
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22.02.2021 07:47 Ответить
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП - Цензор.НЕТ 4559Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП - Цензор.НЕТ 8515
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22.02.2021 07:51 Ответить
..ось таким НЕЗАТІЙЛИВИМ способом ПУСКАЮТЬ ДИМ в очі ... НІкому НЕпотрібна показуха .. ХТО в стані хвороби ХТО кудись їде .. що це за ДЕБІЛІЗМ .. скільки напруги і ресурсних затрат на БУЛЬКУ ...якийсь там шпиталь БЕЗ обігріву на вулиці .. ..скільки в ЗахУкраїні САНАТОРІЇВ ПРОФІЛАКТОРІЇВ ЗДРАВНИЦЬ ... які ЗИМОЮ не нагружені .. .. таке.. а сезонне загострення ОРЗ .. видають за ковід ...так ЧИСТО маланське НАГНІТАННЯ Істерії .. вже ВСІ горобці СМІЮТЬСЯ над цими ублюдками злодійського племені ...
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22.02.2021 07:56 Ответить
а ЧТО, наДО каК в изРАиле чтО_лИ? тАМ дажЕ с бПлА конТРОллИруют.
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22.02.2021 08:18 Ответить
...поїзжайте в Ізраїль ... НЕ мучте Себе ...
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22.02.2021 08:21 Ответить
У бутусова одни коронобесы коменты дают. Где мнение мера ,облсовета , и вирусологов с эпидемиолагами. Все это голимая пропоганда вакцинации и освоение средств на ловле сусликов которых нет. Власть ублюдков на большее не способна.
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22.02.2021 08:03 Ответить
Личную гигиену никто не отменял.Молодёжь,не соблюдающая личную гигиену,заражает своих пожилых.Происходит естественный отбор,как не жестоко это звучит.И я заметил,что ковид косит злых в душе.Человек,стоящий в троллейбусе без маски-быдло интеллегентного вида.Если бы это была Чума или сибирская язва -хотел бы я посмотреть на безмасочников.
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22.02.2021 08:08 Ответить
це Ви про це ..= Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба.. =
Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ляшко і Ко після наради в Офісі През .. о як ПІКЛУЮТЬСЯ за Наше ЗДОРОВ"Я ..ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ..ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..
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22.02.2021 08:11 Ответить
а гдЕ жЫрнЫЙ шРифТ? нЕ вИднО вОплей!!111!!!
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22.02.2021 08:19 Ответить
...з прописаними на ЦН ТРОЛЯми раша МЕНТАЛ - ноу спіік .. соррі ..гоу хоум ..
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22.02.2021 08:22 Ответить
 
 