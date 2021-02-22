Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Бывшие кремлевские пленники создали и вскоре презентует общую платформу по освобождению украинцев, содержащихся в местах неволи.

Как сообщил Олег Сенцов в Фейсбуке, презентация Платформы "Звільнення в'язнів" состоится 4 марта в 11.00 в актовом зале Киевской православной богословской академии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Учредители Платформы Олег Сенцов, Герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов, Александр Шумков, Игорь Мовенко сделают заявление для СМИ о цели и задаче платформы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в мероприятии примет участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, представители УГКЦ и мусульман. Приглашены представители посольств.

Координатор Платформы - Игорь Гриб.





