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Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывшие кремлевские пленники создали и вскоре презентует общую платформу по освобождению украинцев, содержащихся в местах неволи.

Как сообщил Олег Сенцов в Фейсбуке, презентация Платформы "Звільнення в'язнів" состоится 4 марта в 11.00 в актовом зале Киевской православной богословской академии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Учредители Платформы Олег Сенцов, Герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов, Александр Шумков, Игорь Мовенко сделают заявление для СМИ о цели и задаче платформы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в мероприятии примет участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, представители УГКЦ и мусульман. Приглашены представители посольств.

Координатор Платформы - Игорь Гриб.

Бывшие узники Кремля создали совместную платформу Звільнення вязнів 01
Бывшие узники Кремля создали совместную платформу Звільнення вязнів 02
Бывшие узники Кремля создали совместную платформу Звільнення вязнів 03
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Топ комментарии
+3
А ти казламорда наволоч, де харчуєшся ?
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22.02.2021 10:57
+1
Нехай щастить !!!
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22.02.2021 11:05
+1
Dobre ! Uspixu vam, Gidni Ukrainci !
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22.02.2021 11:27
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Меркель и Макрона почетными членами туда.
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22.02.2021 10:42 Ответить
А ти казламорда наволоч, де харчуєшся ?
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22.02.2021 10:57 Ответить
В каком городе?
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22.02.2021 11:03 Ответить
Это понятно.А страна?
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22.02.2021 11:10 Ответить
Так ты коцап?
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22.02.2021 11:13 Ответить
Так тут люди общаются.
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22.02.2021 11:15 Ответить
Ерунду написал.Подумай.
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22.02.2021 11:18 Ответить
Чего удрал?
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22.02.2021 11:31 Ответить
Передай куратору-у тебя уже мало времени.Запускайте другой ник😂🌷
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22.02.2021 11:40 Ответить
Ты же в США?Какой город?
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22.02.2021 11:05 Ответить
Грибная платформа
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22.02.2021 11:02 Ответить
Нехай щастить !!!
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22.02.2021 11:05 Ответить
Dobre ! Uspixu vam, Gidni Ukrainci !
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22.02.2021 11:27 Ответить
 
 