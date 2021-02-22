Фура упала с моста в реку в Черниговской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Черниговщины устанавливает обстоятельств падения грузовика с моста в р. Десна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

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"Сегодня около полуночи в полицию поступило сообщение, что на 137 км дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в р. Десна.

Заявитель рассказал диспетчеру "102", что из кабины грузовика никто не выбрался. На место происшествия незамедлительно выехала группа реагирования патрульной полиции, экипаж Управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области", - сказано в сообщении.

На место происшествия также направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а у грузового автомобиля большой вес, усложняется процесс извлечения транспортного средства.

Следователи открыли производство по статье 286 Уголовного кодекса Украхны - нарушение правил дорожного движения.

Сейчас устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии. Детали правоохранители обещают собщить позже.





Фото: сайт Нацполиции