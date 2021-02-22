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Фура упала с моста в реку в Черниговской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Черниговщины устанавливает обстоятельств падения грузовика с моста в р. Десна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

"Сегодня около полуночи в полицию поступило сообщение, что на 137 км дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в р. Десна.

Заявитель рассказал диспетчеру "102", что из кабины грузовика никто не выбрался. На место происшествия незамедлительно выехала группа реагирования патрульной полиции, экипаж Управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области", - сказано в сообщении.

На место происшествия также направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а у грузового автомобиля большой вес, усложняется процесс извлечения транспортного средства.

Фура упала с моста в реку в Черниговской области 01

Следователи открыли производство по статье 286 Уголовного кодекса Украхны - нарушение правил дорожного движения.

Сейчас устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии. Детали правоохранители обещают собщить позже.

Фура упала с моста в реку в Черниговской области 02
Фура упала с моста в реку в Черниговской области 03
Фото: сайт Нацполиции
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Такограф не даремно є й у ЄС жорстко слідкують за дотриманням дозволеного часу роботи водіїв.
Може бути серцевий напад але скоріше за все перевтома.
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22.02.2021 11:02 Ответить
Чувак просто заснув. Як виявилося - назавжди. Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 198
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22.02.2021 14:26 Ответить
Там дорога хреновая, понамерзало , и разворот с подьемом а потом со снижением, видать сложился.
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22.02.2021 11:09 Ответить
Хз.А полуторка там еще есть?
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22.02.2021 11:13 Ответить
удивляет!!что за лайтпланки??(такое ощущение что из папье маше сделаны)в дойчланде никогда не видел чтоб её разрывало и автомобиль уходил за её пределы??(максимум гнутся на внешнюю сторону может быть пару стоек вырывает но чтоб саму планку рвало??и автомобиль за неё уходил??) тем более на мосту!!(там как правило ещё более усиленные ставятся.)
Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 7478 Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 4863
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22.02.2021 11:42 Ответить
Огородження з листового алюмінію, навіть вигнуте під профіль, не витримає імпульсу від удару об нього багатотонної вантажівки з причепом.
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22.02.2021 13:46 Ответить
Я видел в Германии фуру ушедшую в лес с автомагистрали.
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22.02.2021 20:06 Ответить
сорри!!я не доказывал что в дойчланде не может такого быть!!безусловно бывают случаи(но это и будут случаи и как правило единичные)а вот на украинских снимках это выглядит как закономерность!!(я об этом)при чём удивляет что даже легковушки их рвут. Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 2902 Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 7456
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23.02.2021 09:16 Ответить
Впевнений що причина падіння авто з мосту ожеледиця на мосту в той час як на ділянках до мосту цього явища не спостерігається !! Ожеледиця виникає внаслідок того що холодне повітря так би мовити "піддуває" охолоджує дорожнє покриття знизу в результаті чого і виникає ця проблема. Такі аварії саме тут на цьому мосту траплялись і раніше!!
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22.02.2021 12:05 Ответить
ВОТ ЛУЧШЕ Б МОСТ БЛИЖЕ К КИЕВУ ПОСТРОИЛИ ЧЕРЕЗ ДЕСНУ И ДАМБУ РАЗГРУЗИЛИ !!! А ТО БОЛЬШАЯ СТРОЙКА, ОКРУЖНАЯ, АЭРОПОРТ, ПРИЧАЛ...!!!
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22.02.2021 13:43 Ответить
Невисип скоріш за все, та ще мабуть без напарника і не спав мабуть довго,
щоб більше рейсів зробити от тобі і зарплатня яку вже не витратиш...
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22.02.2021 15:21 Ответить
 
 