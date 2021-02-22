Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье
В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, госпиталь укомплектован 120 койко-местами и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, обеспечен оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.
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показать весь комментарий22.02.2021 12:48
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показать весь комментарий22.02.2021 12:38
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