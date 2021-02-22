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Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, госпиталь укомплектован 120 койко-местами и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, обеспечен оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 01
Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
забирайте под госпиталь Буковель - раз он и стал причиной столь массового заражения...
(или каламойша против?)
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22.02.2021 12:48
+5
Докерувалися зебобіки до ручки - намети на снігу !
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22.02.2021 12:38
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Докерувалися зебобіки до ручки - намети на снігу !
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22.02.2021 12:38 Ответить
забирайте под госпиталь Буковель - раз он и стал причиной столь массового заражения...
(или каламойша против?)
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22.02.2021 12:48 Ответить
А пожежні до вікон сможуть швидко під'їхати, не дай Боже?
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22.02.2021 12:52 Ответить
зашибись врачам работать будет - бегать по морозу из теплого в холодное
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22.02.2021 13:02 Ответить
Зачем бегать, там даже канализация с водопроводом подведена. Шо, не видно?
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22.02.2021 13:32 Ответить
и оказывать помощь пациентам медперсонал будет через канализационные трубы?
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22.02.2021 13:34 Ответить
которых кстати я и не вижу
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22.02.2021 13:36 Ответить
Розгорнуто мобільний госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6951
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22.02.2021 13:40 Ответить
Похоже на какое-то ганьбище! свободных помещений не нашлось?
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22.02.2021 13:39 Ответить
В таком госпитале можно еще и похлеще простудиться!
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22.02.2021 13:42 Ответить
Нарид, ппц, вы доголосовались до того, шо они думают, шо даже такой бред вам зайдет на ура.
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22.02.2021 13:45 Ответить
Українцям зараз одна дорога - на цвинтар.
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22.02.2021 13:49 Ответить
 
 