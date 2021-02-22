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СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве СБ Украины задокументировала и заблокировала преступную деятельность должностного лица государственной налоговой службы, который оказывал содействие террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Злоумышленник передавал кураторам:

- персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

- информацию о проведенных учреждениями закупках, о состоянии выполнения государственного оборонного заказа;

- другую стратегически важную для государства информацию.

Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после отправки секретного документа. Задержание происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 01

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

Проведены обыски по месту жительства, на работе и в возможных местах хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые беспрекословно подтверждают преступную деятельность подозреваемого.

СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 02

В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований и сотрудниками Главного управления собственной безопасности ГФС Украины по процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 03
СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 04
СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 05
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+34
У меня есть данные ещё на одну сепаршу, прошу СБУ предпринять меры СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 4119
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22.02.2021 14:00
+13
Шото подсобка бомжацкая какая то. То точно подполковник налоговой?
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22.02.2021 14:00
+5
Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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22.02.2021 14:04
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Правила форума Совет форумчан
Гад .
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22.02.2021 13:58 Ответить
Пересилав гад сєпарам інформацію, кого можна взяти за дупіту із українських високопосадовців за корупцію?
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22.02.2021 14:05 Ответить
Откуда у налоговика были данные разведовательных органов Украины?
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22.02.2021 13:59 Ответить
Так разведчики тоже налоги платят
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22.02.2021 14:08 Ответить
У меня есть данные ещё на одну сепаршу, прошу СБУ предпринять меры СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 4119
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22.02.2021 14:00 Ответить
Я вообще живу в окружении сепаров,как и весь юго-восток.Никто никого не задержит,СБУ нужен бизнес,а не сепары
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22.02.2021 15:39 Ответить
Шото подсобка бомжацкая какая то. То точно подполковник налоговой?
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22.02.2021 14:00 Ответить
А для чого йому апартаменти?
Він же ж збирався звідси звалити чи до сепарів чи в кацапію.
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22.02.2021 14:12 Ответить
О, еще одного таксиста (а то и двоих !) зелепетух сможет вернуть на родину из дамбабвы в рамках благотворительной акции "тамжинашилюди" )
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22.02.2021 14:03 Ответить
Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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22.02.2021 14:04 Ответить
Из податковой?
Завтра віпустят. Откупится.
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22.02.2021 14:04 Ответить
через год-полтора..с компенсацией 2-3 лимончика... СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 3009
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22.02.2021 14:06 Ответить
Пещерный суд даст 15 лет условно
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22.02.2021 14:06 Ответить
И с отсрочкой условного срока еще на 15 лет.
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22.02.2021 14:13 Ответить
при попытке к бегству ..маслину ! На нет и суда нет
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22.02.2021 14:41 Ответить
молодці
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22.02.2021 14:04 Ответить
Походу США слили разведданные, это уже третье задержание за 10 дней и походу далеко не последнее.

Таким особам светит от 10 лет с конфискацией.
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22.02.2021 14:08 Ответить
В условиях военной агрессии против нас, можно и вмн.
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22.02.2021 14:14 Ответить
а статью об измене родине уже отменили? там по-моему светило сразу 15 с конфискацией. и тут по моему все признаки налицо.
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22.02.2021 20:58 Ответить
Сейчас многие русские агенты побегут с Украины, нужно брать уже сейчас или брать при переходе границы.
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22.02.2021 14:10 Ответить
Конкуруюча фірма. Мабуть наші спецушніки тарифи для росіян за держтаємниці підняли дуже високо і ті почали шукати інформаторів подешевше
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22.02.2021 14:12 Ответить
Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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22.02.2021 14:14 Ответить
Я думаю в Украине работают секретные службы типа ФБР или что то подобное, про какие никакие СБУ даже не знают, может знает Зеленский и от силы ещё пару человек.
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22.02.2021 14:14 Ответить
Гм, налоговый мусор - сепар, имеет право на ношение огнестрела. А вы, дорогие платники податків - ніт. Театр абсурда...
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22.02.2021 14:15 Ответить
Нам и не надо, потому что пьяные неадекваты начнут бегать по улицам с оружием.
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22.02.2021 14:17 Ответить
Что то затихло дело с закрытием коллаборант канала "НАШ".
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22.02.2021 14:16 Ответить
подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/p3249322

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СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 5642 Щось для такої посади та звання помешкання як у алконавта: "витерта" підлога, вікна, ліжко та обої а-ля СРСР. Навіть для "явки" помешкання "не по чину"...Знов якись "Фунт" від СБУ у стилі "вбивця бабченка"?
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22.02.2021 14:17 Ответить
Удостоверение действительно до 31.12.2020 г., дождался пенсии и слил инфу.
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22.02.2021 14:17 Ответить
мытарская "работа" у нас в стране считается особо вредным производством и поэтому их отправляют на очень хорошую пенсию в 45 лет.
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22.02.2021 14:30 Ответить
Я думал что в 40, пашут бедные до последнего переданного врагам файла СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 5284.
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22.02.2021 15:32 Ответить
Полковник налоговой милиции живет в такой убитой квартире?!
Или он всю жизнь был святым, а под конец службы пустился во все тяжкие?
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22.02.2021 14:23 Ответить
треба дивитися на квартиру дітей, коханки, загородний домік на маму.
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22.02.2021 15:59 Ответить
а мама любить "скорость" СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 6532
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22.02.2021 16:08 Ответить
фанткстика !!!
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22.02.2021 14:27 Ответить
онжыдеть . он просто хотел мыролюбно нареформировать немного баблишка.
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22.02.2021 14:28 Ответить
зарабатывал на пластиковые окна и ламинат
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22.02.2021 14:29 Ответить
А хто призначає тих зрадників на керівні посади?! Такі ж зрадники, тільки рангом вище.
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22.02.2021 16:02 Ответить
 
 