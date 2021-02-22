В Харькове почтили память жертв теракта возле Дворца спорта. ФОТОрепортаж

Жители Харькова и гости города собрались у памятного знака возле Дворца спорта, чтобы почтить память погибших во время теракта 22 февраля 2015.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

22 февраля 2015 года в Харькове проходило шествие в поддержку единства Украины. Активисты начали шествие от Дворца Спорта, выстроились в колонну и двинулись в направлении площади Свободы. Возле колонны прозвучал взрыв. Российские наемники, недалеко от того места, где должно было проходить шествие, заложили взрывчатку и в определенный момент - взорвали ее.

Смертельные ранения получили 4 человека, среди них - 15-летний Даниил Дидик. Российские террористы таким образом отомстили жителям Харькова за их украинский выбор.

С того момента прошло шесть лет. Сегодня на том же месте, снова собрались жители Харькова, гости города, чтобы почтить память украинцев, которые выступили против российских оккупантов и ценой собственной жизни, сохранили для своего города свободу.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Даниил Дидик.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

В 2019 году суд признал виновными в теракте трех харьковчан - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. 28 декабря им назначили наказание в виде пожизненного заключения и освободил из-под стражи в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Приговор еще не вступил в законную силу - обвиняемые его обжалуют. Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство. Как освобожденные при обмене будут участвовать в заседаниях, пока не известно.

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