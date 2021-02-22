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Нацполиция (15725) стрельба (3160) Харьков (6509) аптека (108)

Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Провизоры без рецепта продали препарат, который должны были отпускать только по рецепту. Когда покупатели начали снимать сотрудников аптеки на мобильные телефоны, к помещению подъехали около 30 человек. Закончилось все стрельбой.

Инцидент произошел накануне вечером на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

"Несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки. Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки

Все закончилось стрельбой. Был поврежден автомобиль - в полиции не уточняют, какой из сторон конфликта он принадлежал.

Полицейские задержали 20 человек в возрасте от 25 до 40 лет.

Также на Цензор.НЕТ: К стрельбе в Полтаве причастен 18-летний парень, - полиция. ФОТО

Следователи открыли 2 производства - о хулиганстве (от 3 до 7 лет лишения свободы) и о незаконном сбыте лекарственных средств (до 3 лет лишения свободы).

Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 01
Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 02
Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 03
Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Аптека-точка продажи нарикам.Прибывшие -крыша.
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22.02.2021 15:59
+12
походу, там не только от кашля препараты продавали...
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22.02.2021 16:00
+12
Как я прекрасно понимаю: это популярное лекарство от кашля- с кодеином, в составе его. Трижды проклятые наркоши... Мне надоело убирать шприцы и упаковки таблеточные из под дверей моего гаража. Молодняк наш- конченный, наглухо. Судьба- печальна. Будущего- нет.
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22.02.2021 16:02
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Аптека-точка продажи нарикам.Прибывшие -крыша.
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22.02.2021 15:59 Ответить
роздати всім українцям зброю - купляти ліки буде нааааааабаааааагато цікавіше Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 7971
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22.02.2021 20:21 Ответить
Какие честные люди в Харькове живут! А также зоркие, с хорошим слухом и фармакологически подкованные
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22.02.2021 16:00 Ответить
А где честные живут? Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля - Цензор.НЕТ 6930
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22.02.2021 16:03 Ответить
В Харькове Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 9865 Зоркие тоже там Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 9865
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22.02.2021 16:10 Ответить
Я считал, что только во Львове. Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 6465
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22.02.2021 16:13 Ответить
походу, там не только от кашля препараты продавали...
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22.02.2021 16:00 Ответить
Наверняка там ещё продавали йод, бинты, перчатки, презервативы, дистиллированную воду и спирт. Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля - Цензор.НЕТ 4090
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22.02.2021 16:05 Ответить
Та мабуть ще й гумками торгували..
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22.02.2021 17:34 Ответить
Как я прекрасно понимаю: это популярное лекарство от кашля- с кодеином, в составе его. Трижды проклятые наркоши... Мне надоело убирать шприцы и упаковки таблеточные из под дверей моего гаража. Молодняк наш- конченный, наглухо. Судьба- печальна. Будущего- нет.
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22.02.2021 16:02 Ответить
Прибирайте мовчки, а то гараж ці падли підпалять Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 3500
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22.02.2021 16:17 Ответить
Не смог молчать. Когда менты прочесывали местность, в количестве 7(семеро), позавчера, то я подошел и уведомил: тут этих тварей уже две недели или более- точно нет, ни единого. Они куда-то переместились. Куда- не знаю. Но- точно переместились. Это- результат моих личных наблюдений. Лейтенант поблагодарил. Благодарность сия- ничто, я же понимаю всё... А гараж придется покрасить. Он весь исписан электронными адресами тварей, где можно заказать всё что угодно. Любую наркоту.
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22.02.2021 16:32 Ответить
Ерунда. Всегда было, что часть населения деградирует.
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22.02.2021 16:33 Ответить
Да-да... ерунда. Всегда так было. Да-да... Странно, такую Огромную часть, я в своем поколении- не упомню.
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22.02.2021 16:35 Ответить
Это что же за такое ангельское поколение? Эпохи вкусного пломбира?
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22.02.2021 16:41 Ответить
Нет, эпохи начала и окончания Афгана.
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22.02.2021 16:45 Ответить
Как раз, самые "алкогольные" годы и начало эпидемии опиатной наркомании. Так что если в окружении таких не было, это еще ни о чем не говорит.
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22.02.2021 17:19 Ответить
В 1983-м только в армии впервые увидел как курят коноплю. Да, наверное были и морфинисты, но об их существовании узналось намного позднее. Узбеки "нас" жрали, его в посылках присылали. Пьянство было массовым, это правда, наркошей было очень мало.
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22.02.2021 21:45 Ответить
Интересно. А город какой?
Я больше про то что какое поколение не возьми - предыдущее поколение будет рассказывать что вот эти молодые точно приведут к гибели человечества. И что в любом поколении и в любой стране, есть определенный процент людей который будет деградировать.
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22.02.2021 22:30 Ответить
Киев, Лесной массив и Воскресенка. Но речь не о поругании нынешнего поколения, просто в те годы, вместо шприцов, под гаражем валялась бы пустая стеклотара. Ну и жизнь становится более прагматичной и сантиментов в ней с каждым новым поколением все меньше. Хорошо, плохо, не знаю..
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22.02.2021 22:42 Ответить
Враги сожгли родную хату.....
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22.02.2021 16:08 Ответить
Провизоры? Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 9829
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 6716
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22.02.2021 16:12 Ответить
Аптечна мафія зара найбільший конкурент наркомафії.
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22.02.2021 16:15 Ответить
дочернее предприятие....
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22.02.2021 16:19 Ответить
А може й так Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 2056
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22.02.2021 16:22 Ответить
Кодтерпін IC
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22.02.2021 16:26 Ответить
и эти люди хотят легализации ношения оружия
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22.02.2021 16:27 Ответить
Многие люди долгие годы ездят в разные места.....

разговор ни о чем.
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22.02.2021 16:28 Ответить
Кляті провокатори,на дівчать продавчинь,фармацевтів наїхали,до хозяїв ідіть знімати,очко жим-жим,активісти хренові,там швидко його порвуть ,ато лізуть ,продавчинь,які по 12 годин на ногах ,провокувати,козли.
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22.02.2021 16:37 Ответить
не читая сказать можно точно - лучше бы застрелились..
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22.02.2021 16:59 Ответить
Харків став кримінальним містом,от тільки ще добкіна мером і повний комплект!
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22.02.2021 18:00 Ответить
Там же кернес мер!
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22.02.2021 18:30 Ответить
от я старий став. і не знав що в ліках від кашлю є наркота. так ось чому іх так рекламують. а я алтейкою лікуюсь. мабуть теж якась зараза.
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22.02.2021 21:08 Ответить
Наркомафия рулит - полиция крышует, ничего не изменилось за 30 лет, дальше будет хуже
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23.02.2021 08:19 Ответить
 
 