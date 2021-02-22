Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Провизоры без рецепта продали препарат, который должны были отпускать только по рецепту. Когда покупатели начали снимать сотрудников аптеки на мобильные телефоны, к помещению подъехали около 30 человек. Закончилось все стрельбой.
Инцидент произошел накануне вечером на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
"Несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки. Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки
Все закончилось стрельбой. Был поврежден автомобиль - в полиции не уточняют, какой из сторон конфликта он принадлежал.
Полицейские задержали 20 человек в возрасте от 25 до 40 лет.
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Следователи открыли 2 производства - о хулиганстве (от 3 до 7 лет лишения свободы) и о незаконном сбыте лекарственных средств (до 3 лет лишения свободы).
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Я больше про то что какое поколение не возьми - предыдущее поколение будет рассказывать что вот эти молодые точно приведут к гибели человечества. И что в любом поколении и в любой стране, есть определенный процент людей который будет деградировать.
разговор ни о чем.