Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля. ФОТО

Провизоры без рецепта продали препарат, который должны были отпускать только по рецепту. Когда покупатели начали снимать сотрудников аптеки на мобильные телефоны, к помещению подъехали около 30 человек. Закончилось все стрельбой.

Инцидент произошел накануне вечером на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

"Несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки. Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки

Все закончилось стрельбой. Был поврежден автомобиль - в полиции не уточняют, какой из сторон конфликта он принадлежал.

Полицейские задержали 20 человек в возрасте от 25 до 40 лет.

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Следователи открыли 2 производства - о хулиганстве (от 3 до 7 лет лишения свободы) и о незаконном сбыте лекарственных средств (до 3 лет лишения свободы).







