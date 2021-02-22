Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выясняют обстоятельства летальной ДТП в Ковельском районе на Волыни. Водителя задержали. Продолжается следствие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, автопроисшествие случилось в субботу, 20 февраля, на автодороге в селе Белин Ковельского района.

За рулем автомобиля Ford находился 35-летний житель района. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, водитель совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

В результате ДТП 17-летний житель Ковельского района погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

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Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Продолжается следствие.







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