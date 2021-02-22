Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители выясняют обстоятельства летальной ДТП в Ковельском районе на Волыни. Водителя задержали. Продолжается следствие.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, автопроисшествие случилось в субботу, 20 февраля, на автодороге в селе Белин Ковельского района.
За рулем автомобиля Ford находился 35-летний житель района. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, водитель совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.
В результате ДТП 17-летний житель Ковельского района погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.
Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.
Продолжается следствие.
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"Тому і написали бо постійно лише дебіли на бляхах збивають, троха розбавляють новини..."
А раз писали то мабуть на якійсь підставі, тому вас і попрохав дати таку статистику.
Так і скажіть що статистики в мене нема, а то шо вище писав так то я просто так брякнув, ну тіпа повітря іспортіл по прівичке, а зараз чи кловуна ізображаю чи ідіота, решіл прікальнуцца
каждый день погибшие на дорогах , власть не делает ничего , даже виновных на реальные сроки не закрывает