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Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители выясняют обстоятельства летальной ДТП в Ковельском районе на Волыни. Водителя задержали. Продолжается следствие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, автопроисшествие случилось в субботу, 20 февраля, на автодороге в селе Белин Ковельского района.

За рулем автомобиля Ford находился 35-летний житель района. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, водитель совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

В результате ДТП 17-летний житель Ковельского района погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

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Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Продолжается следствие.

Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция 01
Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция 02
Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
Ну главное что не *евробляха*. Иначе бы сейчас срача на 5 страниц было бы. Ну как вам ваша антиаварийная рехворма, где за непристегнутые ремень наказывают строже чем за пьянство? За пьянство вам дадут три попытки прежде чем наказать по всей строгости до конфискации авто или водительских прав. А так на первый раз $500 штраф если поймают. А если поймают то отпустят по звонку свыше.
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22.02.2021 16:42
+2
Фокус вагон
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22.02.2021 16:48
+2
Форд впринципе гавно кроме раптора мустанга и эксплорера
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22.02.2021 16:58
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Правила форума Совет форумчан
Мне неприятно это видеть. Почти мой "Форд-Куга". Только это, похоже- американский вариант "Эскейп". Цвет- такой же, как и мой. Что ж ты так, водила??? Людей погубил... В этом "Форде"- всё прекрасно. Он- умница. А вот ты, водила- мудак.
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22.02.2021 16:41 Ответить
Фокус вагон
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22.02.2021 16:48 Ответить
Не похож. Это Фокус- был "Форд-Куга-1". Это- реально-гавно. Второй- совсем иное дело.
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22.02.2021 16:53 Ответить
Форд впринципе гавно кроме раптора мустанга и эксплорера
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22.02.2021 16:58 Ответить
А-а-а-а-а-а... у нас крутой. Такой крутой, что не имеет двже понятия о "Форд-Бронко" и считает сраный "Эксрлориер" лучше его, даже не упоминая. Свободен, икзперд, мля.
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22.02.2021 17:00 Ответить
Форд Бронко второй серии толковые были.
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22.02.2021 18:39 Ответить
эдж также потянет,,)))
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22.02.2021 22:54 Ответить
П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 3567
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22.02.2021 17:23 Ответить
П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 1280
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22.02.2021 17:25 Ответить
Ну, этого гавна я даже ни разу не встречал. Хотя- он реально укладывается в фотку, которая в новости. То есть- точно он. Реально, ни разу не встречал, только на моем фордовском автосервисе мне говорили, что такая хрень- есть, где-то в Европе.
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22.02.2021 17:42 Ответить
4-дверный, 3-й факус
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22.02.2021 23:01 Ответить
угомонитесь, знатоки...))) это фокус3, хэтч.. всго лишь...)))
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22.02.2021 22:58 Ответить
какой такой фьорд кукуха? ты о чем?
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22.02.2021 16:51 Ответить
Это ты о чем. детка?
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22.02.2021 16:52 Ответить
о том что на фотке машина очень похожа на старинный фьорд факус
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22.02.2021 16:53 Ответить
Человеческий детеныш, чтобы это утверждать надо сравнить подвеску "Куги-1" и "Куги-2". Воочию сравнить. Потом- болтать.
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22.02.2021 16:55 Ответить
Там же начебто написано: "почти, как мой "Куга". Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция - Цензор.НЕТ 4960
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22.02.2021 16:52 Ответить
Ну главное что не *евробляха*. Иначе бы сейчас срача на 5 страниц было бы. Ну как вам ваша антиаварийная рехворма, где за непристегнутые ремень наказывают строже чем за пьянство? За пьянство вам дадут три попытки прежде чем наказать по всей строгости до конфискации авто или водительских прав. А так на первый раз $500 штраф если поймают. А если поймают то отпустят по звонку свыше.
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22.02.2021 16:42 Ответить
Откуда инфа что не бляха????!!очень даже прхоже
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22.02.2021 16:59 Ответить
Если бы бляха то об етом в первую очередь бы тебе написали для большего хайпа. А так видишь, новость уже 40 минут висит а возмущенных коментаторов нету. Вроде как так и надо.
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22.02.2021 17:07 Ответить
Тому і написали бо постійно лише дебіли на бляхах збивають, троха розбавляють новини...
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22.02.2021 17:23 Ответить
Так *евробляхи* сбивают людей или дебилы которым мусора продали права сбивают людей на *евробляхах*? Как всегда виноваты автомобили а не мусора торгующие направо и налеко водительскими удостоверениями за $300-400? Хотя даже если верить статистике то мусора и чиновники больше сбили людей чем *евробляхеры*
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22.02.2021 17:48 Ответить
у вас є статистика скажімо за 2020р. по ДТП з бляхами і не з бляхами? Якщо є дайте нам ми подивимось.
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22.02.2021 19:09 Ответить
Давайте вашу переглянемо спочатку, аде ДТП з бляхами у нашому місті 75% точно...
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22.02.2021 19:19 Ответить
Кого нашу ви переглянете? В нас немає статистики, то ж ви писали ось це:
"Тому і написали бо постійно лише дебіли на бляхах збивають, троха розбавляють новини..."
А раз писали то мабуть на якійсь підставі, тому вас і попрохав дати таку статистику.
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22.02.2021 21:58 Ответить
Я сказав давайте вашу спочатку переглянемо а не "кого нашу" ти сказав давайте а не "попрохав")) євробляхарі у більшості бидло і контрабасери...
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22.02.2021 22:04 Ответить
Я вічливо звернувся до вас на ви і попрохав статистику, а ви намагаєтесь розвести тут клоунаду.
Так і скажіть що статистики в мене нема, а то шо вище писав так то я просто так брякнув, ну тіпа повітря іспортіл по прівичке, а зараз чи кловуна ізображаю чи ідіота, решіл прікальнуцца
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22.02.2021 22:11 Ответить
Я ще більш ввічливіше за вас відповів, просто у вас нестача IQ і ви не дуже розумієте що вам відповідають...)))
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22.02.2021 22:16 Ответить
З цим дегенератами потрібно щось робити! Може примусово пристрій в кожний автомобіль який відразу вимикає всі системи якщо водій випив хоть чарку? Вже звикли паском чіплятися. Звикнуть і в "дірку" дихати! П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 3819
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22.02.2021 17:24 Ответить
водилу- сученка на кол , или сжечь вместе с машиной ,
каждый день погибшие на дорогах , власть не делает ничего , даже виновных на реальные сроки не закрывает
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22.02.2021 17:44 Ответить
помогли новые штрафы?
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22.02.2021 18:40 Ответить
ГОСПОДИ !! ДОПОКИ ПЯНЬ БУДЕ УБИВАТИ ТА КАЛІЧИТИ ЛЮДЕЙ ????
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22.02.2021 20:54 Ответить
пьянь сраная, таких лишать прав навсегда, чтоб другим неповадно было.
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22.02.2021 22:14 Ответить
Тут че одни дебилы собрались ,вы о чем тут олени рассуждаете?Какие нах евробляхи П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 1663
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23.02.2021 01:35 Ответить
 
 