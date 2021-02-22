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Луганщина (6240) оружие (9371) правоохранительные органы (2944) СБУ (18658) тайник (127) диверсия (226)

СБУ на Луганщине обнаружила два заложенных диверсантами в 2014-м схрона с гранатами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два скрытых арсенала со средствами поражения. По оперативной информации, схроны заложили в 2014 году участники незаконных вооруженных формирований.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в создании схрона участвовали "боевики диверсионной группировки, причастной к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях".

Так, из заброшенного здания неподалеку стекольного завода в Лисичанске правоохранители изъяли:

- 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг,

- реактивную противотанковую гранату РПГ-18

- электродетонатор,

- 7 артиллерийских снарядов,

- 7 гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25,

- 14 боевых гранат различных модификаций.

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Из другого тайника, обустроенного в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, изъяли:

- три тротиловые шашки общим весом более килограмма,

- артиллерийский снаряд калибра 152 мм,

- три гранаты Ф-1,

- 500 патронов различного калибра.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Изымали средства поражения совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

СБУ на Луганщине обнаружила два заложенных диверсантами в 2014-м схрона с гранатами и взрывчаткой 01
СБУ на Луганщине обнаружила два заложенных диверсантами в 2014-м схрона с гранатами и взрывчаткой 02
СБУ на Луганщине обнаружила два заложенных диверсантами в 2014-м схрона с гранатами и взрывчаткой 03
СБУ на Луганщине обнаружила два заложенных диверсантами в 2014-м схрона с гранатами и взрывчаткой 04

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Автор: Анна Судак
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Интересно зачем артиллерийские снаряды 152 калибра диверсантам? С рогатки их запускать собирались?
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22.02.2021 17:18 Ответить
Нет деточка, это для фугаса. Посмотри "повелитель бурь".
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22.02.2021 17:22 Ответить
дядя , у разведки, и дрг полно штатных средств , и таскать офс - так себе затея , по фильмам выводы не делай
да и нет их на фото , там муха и от 42 ( могу ошибатся ) несколько снарядов
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22.02.2021 17:34 Ответить
значит это была не дрг, а инопланетяне.
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22.02.2021 19:05 Ответить
уже ошибся ..(((- это 37мм патроны для зенитной спарки)
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22.02.2021 23:22 Ответить
валера , 37 - таких нет , есть 27 от 13той ( но это не точно )
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23.02.2021 16:28 Ответить
Основа для самодельногр взрывного устройства...Фугас
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22.02.2021 17:36 Ответить
Похожо "добро" уже пропало...закладчики видимо давно общаются с кобздоном... выглядит все очень бесхозным....
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22.02.2021 17:36 Ответить
Погода на фотографиях на зимнюю как-то совсем не тянет, халтура...)))
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22.02.2021 19:04 Ответить
в данный момент на Луганщине весь снег сошел. Знакомые там служат, только сегодня обсуждали.
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22.02.2021 19:06 Ответить
 
 