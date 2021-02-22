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Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС подняли из реки Десна на Черниговщине упавший в нее с моста около полуночи 22 февраля грузовой автомобиль с погибшим водителем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу МВД Украины.

"На автодороге М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом "Mercedes-Benz Actros", разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р.Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб", - говорится в сообщении.

Согласно информации, спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы и с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" изъяли из воды грузовик с погибшим водителем.

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Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 01
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 02
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 03
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 04
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Ну так тільки придурки як ти можуть вважати що по ожеледі на мосту

у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?
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22.02.2021 23:07
+2
Отчет полиции...у них своя атмосфера...
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22.02.2021 20:31
+1
Этот мент в проруби точно не водолаз.
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22.02.2021 21:02
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с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" изъяли из воды грузовик...
изъяли
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22.02.2021 20:19 Ответить
Отчет полиции...у них своя атмосфера...
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22.02.2021 20:31 Ответить
странно, что не "прибор для перевозки грузов, похожий на самоходную повозку (грузовик)". обычно они такое вот дерьмо пишут
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23.02.2021 04:16 Ответить
Це ж надо... Все таки без напарника водій їхав, 100% не спав довго...
Любов до срібла, ось розплата.
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22.02.2021 20:32 Ответить
Дооо?
а может любовь к водке, или к шоколаду? А может пьяный ездун на велике выскочичи? Или просто придурок на кедах?
ты что, Ванг, или Нострадама чтоб утверждать как было?
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22.02.2021 20:46 Ответить
Ну так тільки придурки як ти можуть вважати що по ожеледі на мосту

у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?
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22.02.2021 23:07 Ответить
Так там мост километровый? а перед мостом не мог никто лезть под колеса. И да - а что, "непридурок", никто на мосту точно не мог быть? Может там где ты живешь никто и бычка не кинет вне урны, даже если его к ней нести 5км., да? Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС - Цензор.НЕТ 106
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23.02.2021 17:51 Ответить
Брєд якийсь пишешь...інтернет є - почитай про водіїв дальнобоїв і не позорься.
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24.02.2021 00:31 Ответить
Хай спочиває з Богом. Турки- наші довготривалі союзники. Жаль.
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22.02.2021 21:01 Ответить
Этот мент в проруби точно не водолаз.
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22.02.2021 21:02 Ответить
Турки часто за рулем бухие в рот напихают приправы одной и жуют
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22.02.2021 21:20 Ответить
 
 