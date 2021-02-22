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В Харькове застрелили мужчину, введен план "Сирена", – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Харькове на ул. Отакара Яроша застрелили мужчину. В городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове застрелили мужчину, введен план Сирена, – Нацполиция 01

В 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы 102 поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

В Харькове застрелили мужчину, введен план Сирена, – Нацполиция 02

Личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена".

В Харькове застрелили мужчину, введен план Сирена, – Нацполиция 03

Сейчас полицейские осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

Автор: Володимир Янченко
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У Харкові застрелили чоловіка, введено план "Сирена", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3129
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22.02.2021 22:03 Ответить
Судя по тачке, застреленный был не простым чалавеком в Харькаве. Держим пальцы
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22.02.2021 22:09 Ответить
Піпець, знову Харків! Ей аваков, ти де,що це є?
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22.02.2021 22:12 Ответить
"Харьков - ментовский город" (вечный мент)
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22.02.2021 22:31 Ответить
Да застрелили и хер с ним, главное, что в Харькове, в этой жемчужине ментовского мира, "никогда не будут править националисты"
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22.02.2021 22:37 Ответить
Хутин-пУЙЛО.
РФ- мерзотний, підлий Ворог.
Хутин&рф+ватнікі - ПНХ!
В Україні будуть керувати Українці.
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22.02.2021 22:45 Ответить
Глава ювелирной фирмы 81года рождения
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22.02.2021 22:58 Ответить
..хня какая-то...= гильза от резинки..- походу, если летально, - стреляли в голову...
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22.02.2021 23:54 Ответить
Гильза 9 мм - ПМ и т.д....
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23.02.2021 01:05 Ответить
 
 