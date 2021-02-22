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В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения с выдвижением отдельного зенитного ракетного дивизиона С-300В1 в новый район обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 01

Задачей дивизиона было выполнить оперативную передислокацию сил и средств, оборудовать и замаскировать позиции, привести комплексы в полную боевую готовность и заступить на боевое дежурство по охране и обороне войск и важных государственных объектов.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 02
В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники "противника". ВИДЕО+ФОТОрепортаж


В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 04

Командование бригады и личный состав дивизиона практически отработали новые тактические приемы, планирование и организацию мероприятий непосредственного прикрытия, ведения противовоздушной боя и восстановления боеспособности подразделения. Боевые расчеты тренировались действовать по реальной авиации при различной обстановке в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 05
В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 06

Кроме того, маскировали стартовые позиции, вводили противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения, отрабатывали практические нюансы оказания медицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых.

К обучению также привлекали подразделения Сил специальных операций, Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Их задачей было противодействие диверсионно-разведывательным группам и агентам-провокаторам противника.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 07

Также смотрите: Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности. ФОТОрепортаж


В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 08

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Гарні ви хлопці люди,але занадто добрі з запоребриковими гнидами не треба базікати,просто ******.
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22.02.2021 23:31
+4
Гобліна -Аксенова пора вже взяти барки - напаскудив Україні забагато!
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22.02.2021 23:36
+3
Такую штуку надо от беспилотников научится оборонять. Война в Карабахе показала уязвимость и ПВО в том числе.
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23.02.2021 00:03
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Гарні ви хлопці люди,але занадто добрі з запоребриковими гнидами не треба базікати,просто ******.
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22.02.2021 23:31 Ответить
Гобліна -Аксенова пора вже взяти барки - напаскудив Україні забагато!
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22.02.2021 23:36 Ответить
за барки,за барки,а крім гобліна там за шкірку вже брати нікого?.Потрібен закон про колоборантів,щоб срались курви як при кобі.
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23.02.2021 00:05 Ответить
Ну вониии ж ахрінівають від коби(******* ви почитайте,що цей ленінець з такім гімном як ви робив,ідіоти).
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23.02.2021 00:09 Ответить
Такую штуку надо от беспилотников научится оборонять. Война в Карабахе показала уязвимость и ПВО в том числе.
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23.02.2021 00:03 Ответить
как показала война в Карабахе, а так же в Ливии, Сирии...ПВО очень уязвимы против БПЛА...потому у турков нужно больше закупить Bayraktar TB2. для ВСУ.
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23.02.2021 03:28 Ответить
от беспилотников научится оборонять

Я бы даже сказал - научиться быстро выявлять и поражать мелкие зависающие для подсветки квадрокоптеры.

Все эти видео о попаданиях "Байрактаров", сняты не с "Байрактара". Судя по картинке - это снимает мелкий квадракоптер. Оператор с помощью него ищет цель. Когда увидит, зависает и начинает чем то подсвечивать. А собственно "Байрактар" - просто автономно патрулирует заданный район. Видит подсветку, в автоматическом режиме бьёт по помеченной ей цели, и улетает.
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23.02.2021 11:52 Ответить
Какие ещё щиты и дубинки ? Уже не весна 2014 года. По агентам провокаторам выстрел в воздух, потом огонь на поражение
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23.02.2021 03:07 Ответить
Пацаны, фильтруйте картинки! такие фотки потом будут показывать и говорить про фашистов: https://*********.censor.net/images/a/7/e/3/a7e31bf741d64d8fa54abf34ee164fae/original.jpgУ бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 - Цензор.НЕТ 4У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 - Цензор.НЕТ 4
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23.02.2021 05:10 Ответить
Покатушки дело нужное. А оно боеспособно? Вот это вот "С 300" сорокалетней давности. Стрелять не пробовали?
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23.02.2021 10:09 Ответить
Якась цікава і ******* техніка. Шишигі впізнаю та ті пускові бачу, що кремезні. Радянська зброя. І не зрозуміти. То на москалів тут серуть, що в них усе лайно. Так це ж лайно таке саме москальське і ще й дико застаріле. Чи ні?
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23.02.2021 11:31 Ответить
Ну так "старі", але (дата статті)

Нова армія: Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1
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24.02.2021 16:34 Ответить
 
 