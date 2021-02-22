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Полицейские задержали злоумышленника, застрелившего мужчину в Харькове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Харьковские правоохранители оперативно провели задержание за совершение убийства в Шевченковском районе города. Нападавшим оказался 50-летний мужчина.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленника обнаружили и задержали за пределами Харькова.

Правоохранители установили личность стрелявшего и ввели план "Сирена".

"В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции №3 для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. С санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали злоумышленника, застрелившего мужчину в Харькове 01

Напомним, 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы "102" поступило сообщение о том, что по переулку Отакара Яроша слышен звук выстрела.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В городе вводили в действие полицейскую операцию "Сирена".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
А вот если будет у всех оружие , то даже бухому не захочется высовывать свой ствол без нужды , бо будет знать что с любой стороны может прилететь ответочка.
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22.02.2021 23:59
+5
Не ломай картину мира старому совку Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 6310 У него "мусора" "чешутся" и другие галлюцинации Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 2218
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22.02.2021 23:53
+4
Преступник всегда найдет себе оружие , а вот мы обычные люди беззащитны , пришли убивать , расслабься и получи удовольствие , полиция приедет не ранее 10 минут
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22.02.2021 23:57
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Да вроде писали совсем молодой, занимался ювелирными делами
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22.02.2021 23:34 Ответить
Не ломай картину мира старому совку Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 6310 У него "мусора" "чешутся" и другие галлюцинации Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 2218
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22.02.2021 23:53 Ответить
Хех, как уж совсем сказочно история выглядит...
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22.02.2021 23:33 Ответить
це не він
не схожий навіть
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22.02.2021 23:37 Ответить
Добкин?
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22.02.2021 23:42 Ответить
Дайош кожному лівольверт!
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22.02.2021 23:47 Ответить
Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 6532
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23.02.2021 00:03 Ответить
Наградний. 1942 рік випуску.
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23.02.2021 00:24 Ответить
парабелум!!!
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23.02.2021 10:21 Ответить
Преступник всегда найдет себе оружие , а вот мы обычные люди беззащитны , пришли убивать , расслабься и получи удовольствие , полиция приедет не ранее 10 минут
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22.02.2021 23:57 Ответить
если тебя прийдут убивать киллеры, тебе никакое оружие не поможет. так что не пиши чушь, "обычный человек".
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23.02.2021 12:30 Ответить
поверь, у меня по стрельбе "отлично" , а вот в борьбе 0
я бы и киллеров пристрелил не задумываясь
в Америке уже давно так - зашел на чужую территорию , будь готов получить пулю в лоб .
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24.02.2021 16:18 Ответить
ты правильно сказал чужая территория. это дом. дома храни что хочешь из магазина.
пс. если будет задача тебя ликвидировать, никакие зачеты по стрельбе тебе не помогут не строй иллюзий
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24.02.2021 17:31 Ответить
ну Стерненко же отбился с ножичком )
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27.02.2021 16:45 Ответить
то такие киллеры были ))
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27.02.2021 19:55 Ответить
Ооо , так мы придем к интересному факту ))) к Сереже приходили клоуны
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28.02.2021 01:45 Ответить
А вот если будет у всех оружие , то даже бухому не захочется высовывать свой ствол без нужды , бо будет знать что с любой стороны может прилететь ответочка.
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22.02.2021 23:59 Ответить
"высовывать свой ствол без нужды" звучить доволі не однозначно
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23.02.2021 00:03 Ответить
Каждый думает в меру своей распущенности ....
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24.02.2021 16:21 Ответить
Полицейские задержали злоумышленника ?
В Украине виновность определяет только суд!
Злой умысел не доказан и не подтвержден в суде.
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23.02.2021 08:52 Ответить
 
 