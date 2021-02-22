Полицейские задержали злоумышленника, застрелившего мужчину в Харькове. ФОТО

Харьковские правоохранители оперативно провели задержание за совершение убийства в Шевченковском районе города. Нападавшим оказался 50-летний мужчина.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленника обнаружили и задержали за пределами Харькова.

Правоохранители установили личность стрелявшего и ввели план "Сирена".

"В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции №3 для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. С санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы "102" поступило сообщение о том, что по переулку Отакара Яроша слышен звук выстрела.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство районного управления полиции, криминалистическая лаборатория. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В городе вводили в действие полицейскую операцию "Сирена".

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