Угрожавший врачам оружием мужчина задержан в медцентре в Виннице, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Виннице полицейские задержали мужчину, угрожавшему оружием медицинскому персоналу диагностического центра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
22 февраля около 16 часов в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от работника медицинского учреждения о том, что один из посетителей центра ведет себя агрессивно и угрожает оружием.
На вызов прибыл экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения "Винница" и задержал вооруженного правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39 - летний местный житель.
У задержанного полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, и нож.
Следствием начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.
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- Я имею интерес, - сказал он, - чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай: Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату - давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.
(с) Исаак Бабель "Король"
(из цикла "Одесские рассказы")