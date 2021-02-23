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Угрожавший врачам оружием мужчина задержан в медцентре в Виннице, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Виннице полицейские задержали мужчину, угрожавшему оружием медицинскому персоналу диагностического центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Угрожавший врачам оружием мужчина задержан в медцентре в Виннице, - Нацполиция 01

22 февраля около 16 часов в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от работника медицинского учреждения о том, что один из посетителей центра ведет себя агрессивно и угрожает оружием.

На вызов прибыл экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения "Винница" и задержал вооруженного правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39 - летний местный житель.

У задержанного полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, и нож.

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Следствием начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.

Автор: Володимир Янченко
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За пол часа до - "- у вас последняя попытка! - сказал хирургу николай, потом меняемся местами и дальше резать буду я !" Угрожавший врачам оружием мужчина задержан в медцентре в Виннице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3948
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23.02.2021 01:43 Ответить
Мабуть раковий. Від відчаю вирішив помститися якомусь лікарю.
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23.02.2021 01:51 Ответить
Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:
- Я имею интерес, - сказал он, - чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай: Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату - давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

(с) Исаак Бабель "Король"
(из цикла "Одесские рассказы")
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23.02.2021 02:30 Ответить
Придурок. Піде сидіти.А був би сепаром чи держзлодієм,то вийшов би сухим з води.
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23.02.2021 08:40 Ответить
 
 