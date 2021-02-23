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Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Шесть лет назад, именно в этот день, российские диверсанты в Мариуполе убили Виталия Мандрика, офицера спецподразделения милиции "Сокол".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

"Именно 23.02.2015 года я лично проводил инструктаж спецподразделений милиции, которые заступали для несения службы в городе. Цель - выявление и задержание российских диверсантив. В те времена уже был взорван железнодорожный мост, застрелен работник меткомбината, который осуществлял охрану моста. Среди тех, кому я проводил инструктаж, был и Виталий Мандрик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудники МВД предотвратили теракт в Мариуполе: 27-летний спецназовец Виталий Мандрик погиб, - Геращенко. ФОТО

И уже во время несения службы, в 18 часов, в районе ул.Пашковского, группа быстрого реагирования из числа сотрудников спецподразделения и ГАИ остановила машину для проверки документов. Диверсионно-разведывательная группа боевиков открыла огонь. В ходе боевого столкновения были тяжело ранены три сотрудника милиции, один из них, Виталий Мандрик, скончался от полученных ран.

Тогда в машине боевиков была обнаружена сумка с взрывчаткой. Ценой жизни бойца спецподразделения "Сокол", старшего лейтенанта Виталия Мандрика было предотвращено совершение теракта, который мог унести с собой десятки жизней мирных мариупольцев.

Диверсанты живыми не остались", - рассказал Аброськин.

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Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 01
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 02
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 03
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 04
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 05
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 06
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 07
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 08
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 09
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 10
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 11
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 12
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 13
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Топ комментарии
+21
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4399
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23.02.2021 08:42
+19
Донбасс готовили к оккупации задолго до Майдана...
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23.02.2021 08:51
+12
Герою слава!!!
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3450
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23.02.2021 09:13
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23.02.2021 08:40 Ответить
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4399
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23.02.2021 08:42 Ответить
Донбасс готовили к оккупации задолго до Майдана...
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23.02.2021 08:51 Ответить
а я помню как его вся
сепарня ссала вместе с пиковыми
урками
единственный белый кто с черными воевал
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23.02.2021 09:06 Ответить
а стволы явно фсб
такие простой дрг не дадут даже подержать
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23.02.2021 09:08 Ответить
Это штатное оружие развед. подразделений даже у нас ! У меня в том числе. 6П9
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23.02.2021 19:11 Ответить
украинских?
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24.02.2021 02:29 Ответить
В том числе. Это оружие еще с ССР
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24.02.2021 10:16 Ответить
не смеши мои седые косы
этот ствол вообще не предназначен к ношению, кроме как ошейник
я перелапал такие экспонаты и стрелял из практически всего опужия мира
не только ссср
более неудобного к ношению ствола
нужно еще поискать
это чудо было принято на воорудение
только исключительно доя диверсионной деятельности
изьято из оружеек в 1990 году
предпологалось в применении безшумных операций
но даже в тире это лопата
наглялный пример гамняности по тактике этого металлолома -
опер летёха накрыл в харькове диверсанта
из вшивого пм(хотя пм намного скрытнее и надежнее - потому как украден от немцов вальтера)
я бы понял если бы был пб, это вещь
но не 6п9!!!
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24.02.2021 17:53 Ответить
Не были они изъяты "у нас" из оружеек. Ни в 90х ни сейчас.
Ну то , что он не удобен и по "умолчанию" имеет кобуру из кож.зама - это да.
То что "опер" с "ПМа" - это не весть что... кто умеет пользоваться оружием, тому это не проблема
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24.02.2021 19:34 Ответить
не пб,поспешил
а псс(грау6П28)
этот - реальная вещь
как и нрс1
если мы о разведке и диверсиях
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24.02.2021 18:00 Ответить
НЕТ! Именно 6П9 !
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24.02.2021 19:30 Ответить
У нас были они и Стечкины
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24.02.2021 19:31 Ответить
мне сложно судить о вашей специализации...
но 6п9- это чисто для кгб(ляпнуть и уйти)
и сняли их с производства в 1989
но в 2003 - ***** возобновил режим отстрела неугодных и возобновил производство
6п9 был в кгб Украины ну и остался в сбу
а стечкин - то вааще оружие для коллекции и дилетантов - любимый понт чичиков, и это хороший трофей
стоит 3к$, за такие бабки на войне можно и роту положить
а случай когда молодой лейтинант ляпнул кацапа из штатного пм
был в Харькове, когда дрг собирались подорвать эшелон топлива
и дело не в том, что наш был опытнее
а как раз в том, что кацап был с пб
и пока он ошейник начал сматывать
на изготовку
лейтенант успел из сссровской кабуры выхватить пм и в темное время суток не промазать
чётко дал в башку
я на 100500% знаю - если кто-то идет на дело
и выбирает пб, то только если за одним телом, скинуть потом и уйти с группой
то что попадаются дрг на нашей территории с пб - это явные дурни из лагерей подготовки за 24 часа
и оружие из оружеек дыры
я не знаю ни одного кто идет бегать с пб....
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24.02.2021 20:43 Ответить
Что то ты такого нагородил... несусветного и малозначащего...
Ну и что что сняли с ПРОИЗВОДСТВА !? На складах то они и на вооружении есть и были !
То, что кто то не умеет пользоваться оружием - еще не говорит, что оружие какое то плохое... Уж тем более ГЛУПО восхвалять ПМ, с которого проще застрелится , чем кого то подстрелить... Не так много у нас в армии и вообще где-либо, кто вообще умеют пользоваться стрелковым оружием...
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24.02.2021 20:56 Ответить
как раз лейтенант был из полиции
а упражняться они там оооочень часто)))
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24.02.2021 21:32 Ответить
Та не ОЧЕНь часто... ! Просто кому то дано, уметь, а кому то нет... Я знаю СТОЛЬКИХ, которые "упражнялись" 20-25 лет ..., а толку НУЛЬ !
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24.02.2021 21:36 Ответить
Ну ладно... хер с ним...Это не суть важно... А суть осталась такой какой и была... " кому то дано-уметь, а кому то нет... "
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24.02.2021 21:44 Ответить
Мы БСэсами пользовались регулярно, но в основном на калашах. Я с тобой не согласен, что БСэс не нужен - НУЖЕН !
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24.02.2021 21:07 Ответить
Ясно, что во всём есть свои "обратные стороны" - например - неудобство быстро вынуть из кобуры... Других существенны недостатков, которые выделялись на фоне другого оружия - я не припомню... Разве что на калашах... там неудобств попольше... например. изменёная балистика..., нельзя стрелять очередями, контролировать кол-во выстрелов для замены обтюратора..., смена прицельной планки... Но даже с этими неудобствами - ПБС - нужная вещь !!!
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24.02.2021 21:11 Ответить
учитывая что пб(грау6п9) и пбС это мы про разное
а неудобство в пбС не в обтюраторах и темпе ведения огня
а в спец патроне, дозвуковом
иначе эта трубка до сра..
учитывая аж 7 патронов в 6п9
и патрон, который на грани сверх звука...
такая себе перспектива...
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24.02.2021 21:29 Ответить
А чего о УэСах вспоминать... !? То, что они особенные..., это и так ясно...
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24.02.2021 21:31 Ответить
Но не проблема занть и помнить чем у тебя что заряженоо... А вот запомнить "когда менял" абтюратор..., может быть проблемой... У нас были неприятные моменты с этим...
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24.02.2021 21:32 Ответить
ПБ - это пистоль, а ПБс - это прибор бесшумной стрельбы ...
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24.02.2021 21:34 Ответить
И если ты в курсе то у ПБ есть свой ПБс ...
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24.02.2021 21:34 Ответить
С чего это 7 патронов !? Ты ничего не путаешь !?
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24.02.2021 21:37 Ответить
кнопки маленькие на телефоне)))
7 и 8 рядом
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24.02.2021 21:52 Ответить
)) ясно
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24.02.2021 22:04 Ответить
а кацапы с 17 переводят всех на псс...
а пб отдают лягавым и фсб
в войсках псс будет..
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24.02.2021 22:16 Ответить
Ну что сделаешь... если у нас НИЧЕГО не производят...!
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24.02.2021 22:16 Ответить
это целая школа, а у нас ее нет...
нужно покупать...
так дешевле и быстрее
трофейное тоже гамно, хотя ооочень помогло поначалу
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24.02.2021 22:30 Ответить
Герою слава!!!
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3450
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23.02.2021 09:13 Ответить
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7963
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23.02.2021 09:22 Ответить
А сепаров хоть поубивали?
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23.02.2021 09:48 Ответить
В статті написано.
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23.02.2021 09:55 Ответить
Світла пам'ять Віталію.
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23.02.2021 11:14 Ответить
Мразь Вячеслав Аброскин, который сначала пытался устроиться у российских оккупантов главментом в Севастополе и Симферополе, а когда не получилось, через полгода после оккупации Крыма приехал к Авакову и моментально стал главментом на Донбассе. Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8417

Аброськин окружил себя такими же предателями, сформировал из них свою команду!
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23.02.2021 11:18 Ответить
Хоть бы написали, кто был диверсантами - явно люди в форме на официальном фото.
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23.02.2021 13:04 Ответить
 
 