Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Кропивницком Служба безопасности Украины уличила в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятки злоумышленник обеспечивал курсантам допуск к полетам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так по данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11.5 тыс.
Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тыс.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.
Пожалуйста, подождите...
і мрієш про вільний диплом, але вивчитися за державний кошт, тоді -вибач. Так повинно бути.
Но нам-то не надо, старики пусть уходят, а молодёж мы учить не будем. Пусть иностранцы работают вместо украинцев, а мы поедем клубнику собирать в Польшу.
Тебя, ведь тоже, где-то кто-то учил...
Вот и результат.
И нахрена ей это надо было - непонятно! 😕
12 стульев, Часть2, Глава 19 (с)
Или это, как когда-то про коммунизм?
Интересно, кто?