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Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Кропивницком Служба безопасности Украины уличила в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятки злоумышленник обеспечивал курсантам допуск к полетам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так по данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11.5 тыс.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тыс.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.

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Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал допуск курсантов к практическим занятиям, - СБУ 01
Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал допуск курсантов к практическим занятиям, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Такое впечатление что там учатся курсанты как минимум миллионеры.
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23.02.2021 09:35
+9
А скільки ще таких хабарників пасеться на моряках та льотчиках?
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23.02.2021 09:39
+8
И на врачах!
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23.02.2021 09:41
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Такое впечатление что там учатся курсанты как минимум миллионеры.
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23.02.2021 09:35 Ответить
Не совсем так. Но дети не бедных родителей. Без крупной суммы летную программу не закончишь. Государство полеты практически не оплачивает.
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23.02.2021 09:48 Ответить
Раньше курсанты с канистрами топлива носились,теперича с баксами..Прогресс..
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23.02.2021 13:46 Ответить
Країна можливостей, *****.
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23.02.2021 09:38 Ответить
А що ви так скептично? Ви пропонуєте за державний бюджет вчити людей, які завтра після випуску підуть на комерційні авіалінії? Чому я повинен оплачувати його навчання? У нього є батько.
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23.02.2021 10:02 Ответить
я обожаю просто когда люди начинают запевать песенку о том что они кому то что то там оплачивать будут )
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23.02.2021 10:09 Ответить
А як ти бачиш цей процес, обожатель? Як формується держбюджет?
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23.02.2021 10:17 Ответить
А налоги и пенсионный фонд авиакомпании и пилоты куда платят? Не в бюджет случайно страны, умник херов
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23.02.2021 14:57 Ответить
А ти впевнений, що пілот буде працювати на авіалінії Бердичів-Жмеринка?, умник геров? А потім, наведи приклади держав, де навчання пілотів (цивільної авіації) здійснюється за кошти держави, дважди умник геровий .
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23.02.2021 15:04 Ответить
Какие примеры тебе ещё приводить, если у тебя разрыв шаблона. Исходя из твоей же логики - давай вообще закроем все ВУЗы в стране. Инженеры, архитекторы, медики - никто стране не нужен, пусть все учатся за свой счёт. Реально - ты какой-то неадекват. В стране есть государственный ВУЗ, где учат специалистов за бюджет этого же государства. В чем проблема? С украинской лицензией пилот сможет работать только в украинской авиакомпании. Но тебе как-то похер - лично тебе не надо, поэтому умножаем на ноль
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24.02.2021 16:23 Ответить
Шановний, я ціню суцільність твоїх шаблонів, але не розділяю твоїх совдеповських "хватательних" рефлексов: все повинно бути для мене і на шару. Якщо ти свого отприска відправив у державний вуз, і воно зобовязується відпрацювати визначений термін у визначеній галузі визначеної території- то навчання безкоштовне. А якщо ти, хитро вимаханий
і мрієш про вільний диплом, але вивчитися за державний кошт, тоді -вибач. Так повинно бути.
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24.02.2021 16:54 Ответить
Хитро вымаханый тут исключительно ты. Шановный, ты вообще о чем? При чем тут совок? Есть ВУЗ, готовит специалистов. Они работают в украинских авиапредприятиях, кто-то даже в государственных и платят налоги государству. В стране есть своя транспортная инфраструктура - и она работает. ВУЗ даёт образование, система работает, люди трудятся. Какой к черту вільний диплом. Ты вообще имеешь понятие о чем пишешь или тебе абы своё очень важное мнение вставить?
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24.02.2021 17:06 Ответить
Приведи пример страны с бесплатным обучением пилотов гражданской авиации.
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24.02.2021 17:15 Ответить
Тебя забанили в гугле? В мире есть очень много государственных авиакомпаний. И если принимается решение для расширения флота и географии полетов, то эти самые компании(государственные) испытывают дефицит кадров и создают специальные программы подготовки для своих граждан. Иногда полностью спонсируемые авиакомпанией, иногда частично, при условии отработать условия контракта. В настоящий момент, открытые программы есть у WizzAir, Condor, Aer Lingus, Cathay Pacific, airArabia, Qatar Airways, easyJet, Emirates, Dragonair, Thai Air Asia, Jetairfly и Virgin Atlantic.

Но нам-то не надо, старики пусть уходят, а молодёж мы учить не будем. Пусть иностранцы работают вместо украинцев, а мы поедем клубнику собирать в Польшу.
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24.02.2021 17:37 Ответить
А я о чём говорю?
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24.02.2021 19:04 Ответить
О чем-то о своём. Учат ли другие другие страны за государственный бюджет пилотов гражданской авиации? Ответ - да, учат. А вот в Украине не надо учить, потому что тебе так хочется
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24.02.2021 19:10 Ответить
"...если принимается решение для расширения флота и географии полетов, то эти самые компании(государственные) испытывают дефицит кадров и создают специальные программы подготовки для своих граждан. Иногда полностью спонсируемые авиакомпанией, иногда частично, при условии отработать условия контракта." -это то, как хочется мне? Восстанавливай свои разорванные шаблоны и учи матчасть, не пытаясь учить других. Тем более -так грубо.
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24.02.2021 20:12 Ответить
Ясно-понятно. Дядя Коля, твой уровень компетентности находится ниже плинтуса. Иди лучше сам поучись, почитай литературу какую. Может поумнеешь
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24.02.2021 20:20 Ответить
А скільки ще таких хабарників пасеться на моряках та льотчиках?
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23.02.2021 09:39 Ответить
И на врачах!
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23.02.2021 09:41 Ответить
да хабарники повсюду в Украине,давайте говорить откровенно
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23.02.2021 09:56 Ответить
я и хочу туда, лучше ректором, буквально на полгода!
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23.02.2021 09:39 Ответить
Декану-декан с конфискацией...
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23.02.2021 09:40 Ответить
🎪
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23.02.2021 09:41 Ответить
а кто не забашлял, к практическим занятиям не допускается. Классные будут пилоты!
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23.02.2021 09:42 Ответить
На фото 5 тыс., а где еще $6,5 тыс.замылили?
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23.02.2021 09:42 Ответить
При задержании испортились.
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23.02.2021 10:03 Ответить
Перша половина хабара.
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23.02.2021 13:17 Ответить
Сколько верёвочке не виться. Там это процветает лет 20. Но самое печальное, что благодаря взяткам на летную работу попадают личности которым и автомобиль стремно доверить.
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23.02.2021 09:44 Ответить
Стесняюсь спросить, там учат курсантов для полетов на Боингов и Аэробусов для элитных мировых авиакомпаний????
Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ - Цензор.НЕТ 1339
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23.02.2021 09:45 Ответить
"на БоингАХ и АэробусАХ" Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ - Цензор.НЕТ 4752
Тебя, ведь тоже, где-то кто-то учил...
Вот и результат.
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23.02.2021 09:48 Ответить
ну это была опечатка, а тебя видимо тоже учили взятки брать, раз так опа подгорела))))
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23.02.2021 09:53 Ответить
Ты не поверишь, но ДА: у знакомых там училась дочка, "летали" в основном на тренажёре, но на последнем курсе ей "даже" дали "порулить" на Боинге!) Мы все гадали: неужели ей дадут летать, ан нет: девица выскочила замуж и чухнула в накацапию!
И нахрена ей это надо было - непонятно! 😕
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23.02.2021 12:32 Ответить
"Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума."
12 стульев, Часть2, Глава 19 (с)
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23.02.2021 09:45 Ответить
Грёбаный стыд, а деньги 💰 вернут ,тем кто уже заплатили 😡
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23.02.2021 09:46 Ответить
А тем, кто с ними не долетел?
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23.02.2021 09:49 Ответить
70-80%тех кто уже заплатил, опосля выпуска, сматываются в рассеюшку,где их всегда рады принять.Жалеть таких не стоит..Отработают..
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23.02.2021 13:55 Ответить
Вот это армия,самая сильная в Европе...
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23.02.2021 09:48 Ответить
Ты совсем баран или прикидываешься? ВУЗ готовил гражданских пилотов.
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23.02.2021 09:50 Ответить
Яблоко от яблони далеко не падает.
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23.02.2021 09:51 Ответить
Эта зараза везде!
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23.02.2021 09:52 Ответить
А Яценюк говорил, что Евросоюз на горизонте...
Или это, как когда-то про коммунизм?
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23.02.2021 09:52 Ответить
все продается,все покупается в этой стране....
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23.02.2021 09:54 Ответить
А вот нары ему у нас за такие "мелочи" совсем не гарантированы.
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23.02.2021 10:01 Ответить
вот почему не убивать при задержании?
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23.02.2021 10:02 Ответить
Тю, копейки какие то... Лучше поинтересуйтесь как самолеты академии оказались в собственности авиакомпании Урга и кто в этой компании хозяин..
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23.02.2021 10:03 Ответить
"авиакомпании Урга и кто в этой компании хозяин.".
Интересно, кто?
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23.02.2021 10:40 Ответить
Внуитрішніх ворогів держави потрібно знищувати, як і зовнішніх.
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23.02.2021 10:16 Ответить
Сильно сказано... Накипело видимо... А Вы не задавали себе вопрос почему так происходит? Неужели во всем виноваты ох..ші тварі, которые берут??? Вы не думали что они берут потому что 90% населения предпочитает идти по наименьшему пути сопротивления и дают? Сами никому не даете? Но, виноваты, почему то, только ох...ие твари и чиновники, народ, который плодит коррупцию на бытовом уровне тут ни при чем...
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23.02.2021 10:27 Ответить
Я це знаю. І тому кажу і сам, що 90% нашого люду це безнадійні виродки.
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23.02.2021 11:39 Ответить
Так ведь "Ох***ші тварі" ставят людей в условия. Не дашь - не получишь.. Тысячи "законных" причин найдут... Эти схемы они не ленятся продумывать.. Карать нужно. Иначе никак.
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23.02.2021 11:52 Ответить
Тысячи причин найдут себе в оправдание те кто дает. Как правило это делают те, кто не особо хочет напрягаться, избавляет себя от лишних хлопот и не знает своих прав, или же те, кто поступает не совсем законно. Но, давая взятки, необходимо понимать, что делая это он не имеет морального права требовать нормальной жизни для себя и своих детей...
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23.02.2021 12:09 Ответить
Цивільна авіація, як і військово-транспортна, що в СРСР, що в теперішній Україні, завжди вважалися і вважаються - блатними. Літають в них помазані єлітним, навіть не божественним, єлєєм. Гроші там водяться і зовсім не маленькі. Не дарма ж в Генштабі завили нещодавно, коли в них забрали цю кормушку. Тому, на заміну цьому невдасі, обов'язково прийдуть інші (святе місце пусте не буває) й як платили мзду, так і будуть платити. Залюбки!
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23.02.2021 10:31 Ответить
Ну і хто нам винен россія чи США , це ужас просто до чого ми докотилися
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23.02.2021 22:37 Ответить
А НЕ ДЕБИЛИЗМ 10 ЛЕТ УЧИТЬСЯ ЧТОБЫ НА КУКУРУЗНИКЕ ЛЕТАТЬ !!!???
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24.02.2021 07:00 Ответить
 
 