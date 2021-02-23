Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ. ФОТО

В Кропивницком Служба безопасности Украины уличила в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. За взятки злоумышленник обеспечивал курсантам допуск к полетам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так по данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11.5 тыс.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5 тыс.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.

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