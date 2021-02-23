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Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей: есть погибшие и травмированные. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киевской области на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что ДТП произошло возле села Залесье.

Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей: есть погибшие и травмированные 01

Сейчас патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Объезд осуществляется по встречной полосе движения.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - призвали водителей правоохранители.

Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей: есть погибшие и травмированные 02

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сейчас Антонина запоет о повышении штрафов
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23.02.2021 09:59 Ответить
І скаже що всі хто винен в ДТП - безробітні.
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23.02.2021 10:09 Ответить
уже нужно не повышать штрафа а расстреливать на месте, страна хот вздохнет
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23.02.2021 10:23 Ответить
И правильно сделает! Не виноват же асфальт?!
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23.02.2021 12:04 Ответить
Нет видеокамер на дорогах, нет полиции ,нет контроля, нет порядка. Геть зеленых нечистей с власти!
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23.02.2021 10:17 Ответить
Не камеры на дорогах нужны, а дополнительные камеры в тюрмах для уродов и алкашей за рулем!
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23.02.2021 12:05 Ответить
Соблюдайте скоростной режим и дистанцию !
От ДТП вы не застрахованы, но последствия меньше......
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23.02.2021 10:19 Ответить
Потужний Аваков вже 8-й рік радари встановлює...
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23.02.2021 10:21 Ответить
Зробіть ідіотам нормальну дорогу, дайте нормальне авто... й ідіотів стане меньше але нажаль вони з собою й нормальних, невинних людей забирають.
Куди вони бл#дь постійно летять, невстигають?!
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23.02.2021 10:23 Ответить
Так, Аваков винен, зРада теж винна, Кабмін і Шмигаль теж винні, але не в тому, що тут усі їм закидають. Винні вони зовсім в іншому - досі на державному рівні не створена дієва система навчання керуванню авто - зі справжніми жорсткими екзаменами і можливістю позбавити прав за порушення і направити на перенавчання. Корупція у цій надважливій для держави сфері величезна, я б сказав тотальна, і вбиває саме вона! А оці вищезгадані пани, що займають державні посади, нічого не роблять для виправлення цієї ганьби. Ось у чому вони винні.
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23.02.2021 10:29 Ответить
 
 