Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведчики СБУ разоблачили активиста так называемой "крымской весны", который способствовал оккупации АР Крым российскими агрессорами. Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины. Задокументировано, что весной 2014 он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ оккупации территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании.
Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".
Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Это будет серьезным доводом думать головой звать рюзьке мир, или нет для нашей ватки.
Херсонский городской суд арестовал до 16 апреля задержанного накануне при выезде из Крыма , который помогал оккупантам захватывать Крым. Свою вину Куцарев признал: "Я фактически осознаю то, что допустил ошибку, и начинаю это осознавать. Вот спустя уже некоторое время, вот уже последние два года, я пытаюсь уже осознавать и понимать, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Что это действительно была ошибка и надо как-то это исправлять" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1362852544528146432 (фото и ссылки).