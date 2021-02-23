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Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан и взят под стражу активист

Контрразведчики СБУ разоблачили активиста так называемой "крымской весны", который способствовал оккупации АР Крым российскими агрессорами. Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины. Задокументировано, что весной 2014 он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ оккупации территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Оккупанты провели в Крыму учения с "Градами", гаубицами и минометами

Задержан и взят под стражу активист крымской весны, способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
А чего эта кацапская нечисть нышпорила по Украине? Хотела дальше развивать свою деятельность? Расстрел. В нормальной стране только так было бы.
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23.02.2021 10:19
+10
зачем патроны тратить на это гофно! вот способ хороший!
Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6872
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23.02.2021 10:41
+7
В Желтых вода открыть рудники и пусть эти козлы ипашат там пока не здохнут . ( я вообще то добрая, но этих не жаль)
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23.02.2021 10:21
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Кацапи - такі...кчцапи! 😁Хотів написати "дебвли", але подумав, що то - синоніми. 😊
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23.02.2021 10:19 Ответить
А чего эта кацапская нечисть нышпорила по Украине? Хотела дальше развивать свою деятельность? Расстрел. В нормальной стране только так было бы.
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23.02.2021 10:19 Ответить
И я об этом подумал - к стене!!!
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23.02.2021 10:32 Ответить
зачем патроны тратить на это гофно! вот способ хороший!
Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6872
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23.02.2021 10:41 Ответить
И многоразового использования! Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3160
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23.02.2021 12:21 Ответить
Пуля - удел солдата. А для предателей веревка вполне сгодится. Мыло надо еще заслужить.
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23.02.2021 10:49 Ответить
скорей всего ехал за биометрическим паспортом))
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23.02.2021 11:22 Ответить
Ну ты вообще... Кто так не гуманно поступает? 25 лет колонии усиленного режима без права переписки и УДО! Вот это я понимаю! И гуманно и время ему на подумать есть... А грохнуть - то для него за счастье будет!
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23.02.2021 11:44 Ответить
Это ХЗ-что называется фото? По моему разумению, такой прием используют в случаях, когда организм с фото будет либо отпущен на все четыре, либо обменян по договоренности.
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23.02.2021 10:20 Ответить
наверно пенсию ехал оформлять, жрать то охота.
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23.02.2021 10:20 Ответить
Я бы не сказал . У кацов бюджетники нищенствуют , а пенсы нехило получают . Может не все , но моя тещя точно не мало 18 тыщщщщ. Хотя уже тоже подвывать за Украиной стала . Восьмой десяток , уже земелькой пахнет, а дочурка не ездит проведать , чисто из принципа .
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23.02.2021 10:38 Ответить
В Желтых вода открыть рудники и пусть эти козлы ипашат там пока не здохнут . ( я вообще то добрая, но этих не жаль)
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23.02.2021 10:21 Ответить
ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) - горно-обогатительный комбинат в городе Жёлтые Воды (Днепропетровская область Украины), единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды, способное полностью обеспечить потребности атомной энергетики государства в природном уране. Также ВостГОК является крупнейшим на Украине производителем серной кислоты: технической и улучшенной.В СССР ВостГОК входил в Министерство среднего машиностроения СССР и являлся одним из ведущих предприятий по поставкам урановой руды на объекты атомной промышленности.
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23.02.2021 10:25 Ответить
Ни в коем случае! В их руках все в говно превращается, так, гляди, и ценнейшее месторождение полиметаллов засрут. Только на разминирование Донбасса, а потом на пожизненную сортировку твердых бытовых отходов.
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23.02.2021 11:35 Ответить
Якби ж їх наказували так, як вони це заслужили, а то спіймали і випустили під заставу або дали умовно.
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23.02.2021 10:25 Ответить
Його тре садити за грати на довічний термін.
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23.02.2021 10:26 Ответить
А це бува не він тут?
Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1431
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23.02.2021 10:26 Ответить
Обрыганы из рашистских ипеней воют
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23.02.2021 13:19 Ответить
Обміняють на якогось таксиста. Як убивцю Шеремета Юлію Прасолова
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23.02.2021 10:30 Ответить
Допрос и расстрел!
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23.02.2021 10:34 Ответить
Ви сильно ускладнюєте... Після допиту розстрілювати не можна, бо є документальне підтвердження його затримання і прижиттєвий допит...
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23.02.2021 11:25 Ответить
Вот бы еще с ЕС и США договориться таких террористов вылавливать и отдавать Украине?!
Это будет серьезным доводом думать головой звать рюзьке мир, или нет для нашей ватки.
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23.02.2021 10:47 Ответить
фото нет, значит это фейк
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23.02.2021 10:50 Ответить
Фейк это ты, бот козломордый
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23.02.2021 10:52 Ответить
Класно, молодці що затримали. Обов'язково на кічу в Тернопіль.
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23.02.2021 10:54 Ответить
Так покажите фейс. Что за идиотская манера замазывать лица???
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23.02.2021 10:55 Ответить
Крымский бандеровец всё знает:
Херсонский городской суд арестовал до 16 апреля задержанного накануне при выезде из Крыма Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 2535 , который помогал оккупантам захватывать Крым. Свою вину Куцарев признал: "Я фактически осознаю то, что допустил ошибку, и начинаю это осознавать. Вот спустя уже некоторое время, вот уже последние два года, я пытаюсь уже осознавать и понимать, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Что это действительно была ошибка и надо как-то это исправлять" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1362852544528146432 (фото и ссылки).

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9245

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9068

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9823
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24.02.2021 08:54 Ответить
О, вот это уже другое дело Спасибо!
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24.02.2021 09:49 Ответить
Гюльчатай! Покажи личико!
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23.02.2021 11:46 Ответить
А ехало оно к родственникам в Одесскую область, и может быть не первый раз. Ещё бы их тряхануть, наверняка тоже любители русскага мира.
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24.02.2021 09:03 Ответить
Ватный длбб ,никто желания спрашивать не будет ,*а не хотите ли назад в Украину* ,пойдете унылыенах на полусогнутых ,отдалится...
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23.02.2021 13:25 Ответить
В Крыму референдум был фейковый, а результаты нарисованы.
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23.02.2021 13:24 Ответить
А на підставі якого закону був проведений так званий "референдум"?
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23.02.2021 14:26 Ответить
Теперь каждый день будут этих предурков ловить.
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23.02.2021 13:26 Ответить
ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ПОСЛУЖИТ СТРАНЕ КАК МУЛЬТИДОНОР ОРГАНОВ !)
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24.02.2021 06:49 Ответить
 
 