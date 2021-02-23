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Одесса (7370) Стерненко (384)

У здания суда в Одессе собрались сторонники Стерненко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Приморском райсуде Одессы проходит заседание, на котором намерены объявить приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата райсовета Сергея Щербича. Возле здания суда собирались люди, которые поддерживают активистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как на 10 утра, просто крутые люди, которые приехали из Харькова, Днепра, Киева, Львова, Франика, Винницы. Внутри тоже все полно. Ждем оглашения приговора", - написал в Facebook Виталий Коломиец.

У здания суда в Одессе собрались сторонники Стерненко 01
У здания суда в Одессе собрались сторонники Стерненко 02
У здания суда в Одессе собрались сторонники Стерненко 03

По версии обвинения, 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. Когда Щербича отпустили, он сообщил о случившемся в полицию.

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8 сентября 2015 года по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненко, который тогда был лидером одесского "Правого сектора", и его соратника Руслана Демчука. Вместе со Стерненко по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.

11 сентября 2015 года Апелляционный суд позволил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. В этот же день деньги на залог собрали, и Стерненко и Демчука освободили из-под стражи.

Прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+7
Нормально так земрази исполняют...
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23.02.2021 11:37
+7
Не в Одесі, а в Києві потрібно збиратися. І не прибічники Стерненка, а ті хто підтримує свободу, незалежність та розвиток цивілізований держави Україна. Писакижурнашлюхи не намагайтеся маніпулівати громадською думкою. Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі.
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23.02.2021 11:47
+6
Это если бы сепар какой-то, так максимум условное было бы как обычно
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23.02.2021 11:38
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Нормально так земрази исполняют...
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23.02.2021 11:37 Ответить
Это если бы сепар какой-то, так максимум условное было бы как обычно
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23.02.2021 11:38 Ответить
крім заяви ''потерпілого'' ніяких доказів немає.
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23.02.2021 13:26 Ответить
чого чекаємо?? де шини.....??
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23.02.2021 11:41 Ответить
Это решалось в Киеве.
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23.02.2021 11:53 Ответить
Не в Одесі, а в Києві потрібно збиратися. І не прибічники Стерненка, а ті хто підтримує свободу, незалежність та розвиток цивілізований держави Україна. Писакижурнашлюхи не намагайтеся маніпулівати громадською думкою. Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі.
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23.02.2021 11:47 Ответить
Аби не Порох.. Дурная привычка учиться на своём горбу, вместо чтения книг по истории делает своё дело.
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23.02.2021 11:47 Ответить
При порохе Медведчук и Труханов тоже были в полном шоколаде.
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23.02.2021 11:58 Ответить
Що ти среш тут своїм порохом?! Тупа гнида! При пороху опг труханова очолило Одесу і таких виродків свинарчуків поставлених твоїм порохом тьма, він за 5 років нічого так і не зробив, щоб дійсно змінити Україну та знищити в ній злочинно-корупційну ракову пухлину, яка знищує державу та веде Україну в рюсскій мір. Тож завали свого гнилого дурного рота!
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23.02.2021 11:58 Ответить
А сейчас как, тупица? По-другому? Стало лучше? Нет, стало хуже. И ещё станет. Учиться, болван, ВСЕГДА проще на книжках истории. Там есть все ответы. Вопрос в том, в состоянии ли ты учиться. Вот это вопрос-вопросов.
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23.02.2021 12:04 Ответить
Свинарчуки - дебілдетект.
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23.02.2021 12:42 Ответить
 
 