У здания суда в Одессе собрались сторонники Стерненко. ФОТОрепортаж

В Приморском райсуде Одессы проходит заседание, на котором намерены объявить приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата райсовета Сергея Щербича. Возле здания суда собирались люди, которые поддерживают активистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как на 10 утра, просто крутые люди, которые приехали из Харькова, Днепра, Киева, Львова, Франика, Винницы. Внутри тоже все полно. Ждем оглашения приговора", - написал в Facebook Виталий Коломиец.







По версии обвинения, 24 апреля 2015 года новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. Когда Щербича отпустили, он сообщил о случившемся в полицию.

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8 сентября 2015 года по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненко, который тогда был лидером одесского "Правого сектора", и его соратника Руслана Демчука. Вместе со Стерненко по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.

11 сентября 2015 года Апелляционный суд позволил Стерненко выйти под залог в размере 60 тысяч гривен. В этот же день деньги на залог собрали, и Стерненко и Демчука освободили из-под стражи.

Прокуратура ходатайствует о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.