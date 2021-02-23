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Новости Фото Политика Украины Приговор Стерненко
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Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России. Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", - заявил Казанский.

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"Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко. В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря "Виктория", где во время пожара погибли трое детей. А Виктор Попревич - этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из под стражи директора лагеря "Виктория", который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса. Не верил этому судье тогда. Не верю ему и сейчас. И еще. Чем белее нитки, которыми шьются доказательства в подобных уголовных процессах, тем чернее ненависть и недоверие к судебной системе", - добавил экс-нардеп Мустафа Найем.

Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 01
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 02
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 03
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 04

Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский 05
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Топ комментарии
+91
Как неожиданно, судья тупой ватник
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23.02.2021 14:12
+58
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский - Цензор.НЕТ 2536
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23.02.2021 14:17
+50
Когда рыги, сепары и ЗЕ-коллаборанты хватали националистов, я молчал: я не был националистом...
Когда они сажали АТОшников, я молчал: я не был АТОшником...
Когда они хватали критиков власти, я молчал: я не был критиком этой власти...
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.........................
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23.02.2021 14:14
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ватная тварь
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23.02.2021 21:30 Ответить
Так завалить падлу донецкую
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23.02.2021 21:42 Ответить
пришло время кардинально обновить судебную систему
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23.02.2021 22:04 Ответить
оте "суддя" що сьогодні виніс вирок Стерненку- то відрижка ригівська...але ж. всьому свій час...
і все змінюється...він явно добре не подумав...
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23.02.2021 22:28 Ответить
Есть неумолимая логика в том, что е**тый судья понадобился е***й власти, чтобы устроить такой же е***й, как они сами беспредел... потому что судом это невозможно назвать вааще...
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23.02.2021 23:01 Ответить
Надо опротестовать решение судом высшей инстанции, а Попревича лишить звания судьи с отменой судейской пенсии. И все.
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23.02.2021 23:07 Ответить
попревича надо посадить на пустую бутылку "Мадам Клико"...
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24.02.2021 00:15 Ответить
Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина Источник: https://censor.net/ru/p3249562

Це не людина, це якась сєпарська худоба з ватою замість мозку Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський - Цензор.НЕТ 6192
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24.02.2021 00:46 Ответить
А ты ЧТО НА ТАЛБИЧКЕ хоть читал.о .Или не обучен мозги напрягать? Возьми URL картинки и поищи в Гугле историю про бюсты . и с какой целью .. а потом верещи.
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24.02.2021 01:24 Ответить
А пішов ти на х*й разом зі своїм сєпаром кацап, адресу зрозумів?
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24.02.2021 14:49 Ответить
Манипуляции толпой с этим Сталиным. ..Судья этот никакой не сталинист а скорее даже наоборот .Там же для прикола рядом с бюстами висит красная табличка с издевательской надписью "Тупик коммунизма " .....а ослепленное стадо баранов уперлось как быки с этого Сталина/Ленина и верещат как придурки ... ума не больше чем у детей ....Присмотритесь и убедитесь .
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24.02.2021 01:20 Ответить
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 02:39 Ответить
Слово проти слова!?Якщо хтось думає , що загравання з ворогами, "руSSкім міром", з окупантами, дасть йому мир,то він дуже помиляється...! У світовій історії такого ще не було! Ворог другом ніколи не стане, бо його ціль зробити тебе рабом, а тільки патріот, який готовий життя віддати за Батьківщину, може бути соратником по боротьбі!!! Як цього не розуміти..??.?А судді, прокурори ХТО і чи може бути таке , що вони люто ненавидять ВСЕ патріотично українське...?? То на скільки б років тоді такі прокурори, а з ними і суди, засудили б добровольців, які "незаконно взяли зброю", і пішли захищати Батьківщину від ворога..?А потім дійшли б і до Л.Кравчука за розвал Союзу...?
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24.02.2021 11:47 Ответить
Старенький дедушка судья нарушил закон про мову,оглашая приговор на рюсскам наречии...,адвокаты Стерненко сожрут быдло то донецкое Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський - Цензор.НЕТ 8026
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24.02.2021 04:25 Ответить
Суддям з Донбасу необхідно анулювати посвідчення.
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24.02.2021 08:32 Ответить
одной мне кажется, что как минимум половина судей - это какие-то отбросы общества или именно такие отбросы привлекаются к этим судилищам позорным..., пока не понятно...
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24.02.2021 08:54 Ответить
Чому захист не заявив відвід?
Оце і наш рівень. Ми замість реальної проблеми починаємо розповідати, про конкретного суддю.
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24.02.2021 10:00 Ответить
Який дрімучий сталініст! Як він вижив у нинішньому світі?
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24.02.2021 10:09 Ответить
Просто он живет на улице Ленина и его клинит все время. Группа « Ноль»https://reproduktor.net/gruppa-nol/ulica-lenina/
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24.02.2021 11:26 Ответить
Слово проти слова!?Якщо хтось думає , що загравання з ворогами, "руSSкім міром", з окупантами, дасть йому мир,то він дуже помиляється...! У світовій історії такого ще не було! Ворог другом ніколи не стане, бо його ціль зробити тебе рабом, а тільки патріот, який готовий життя віддати за Батьківщину, може бути соратником по боротьбі!!! Як цього не розуміти..??.?А судді, прокурори ХТО і чи може бути таке , що вони люто ненавидять ВСЕ патріотично українське...?? То на скільки б років тоді такі прокурори, а з ними і суди, засудили б добровольців, які "незаконно взяли зброю", і пішли захищати Батьківщину від ворога..?А потім дійшли б і до Л.Кравчука за розвал Союзу...?
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24.02.2021 11:46 Ответить
Активист Сергей Стерненко, которого вчера Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюремного заключения, превращает в политику и шоу свое делооб этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.


"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
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24.02.2021 13:14 Ответить
ну понятно так и думал что это какая то совдеповская обезьяна, как люстрацию проводили такие ублюдки не то что судить им надо запретить любые должности занимать в органах власти как в странах балтики, в этой погани корень проблем страны они тормоз развития и опора ввх, когда это поймут наши правители или они такие же?
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24.02.2021 13:22 Ответить
Предлагаю флешмоб: обоссать бюст Лет-нина и Ста-лина
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24.02.2021 20:42 Ответить
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