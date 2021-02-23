Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России. Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", - заявил Казанский.
"Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко. В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря "Виктория", где во время пожара погибли трое детей. А Виктор Попревич - этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из под стражи директора лагеря "Виктория", который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса. Не верил этому судье тогда. Не верю ему и сейчас. И еще. Чем белее нитки, которыми шьются доказательства в подобных уголовных процессах, тем чернее ненависть и недоверие к судебной системе", - добавил экс-нардеп Мустафа Найем.
Напомним, ранее Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Пожалуйста, подождите...
і все змінюється...він явно добре не подумав...
Це не людина, це якась сєпарська худоба з ватою замість мозку
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
Оце і наш рівень. Ми замість реальної проблеми починаємо розповідати, про конкретного суддю.
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.
"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ