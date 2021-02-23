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Львов (4430) Медведчук (1754) протест (5753) Козак (134) Национальный корпус (393)

Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Сегодня, 23 февраля, во Львове состоялся очередной пикет у предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZAXID.net".

Активисты "Нaционaльного кopпycа" обклеивали предприятия открытками, жгли шины и дымовые шашки. На место приехали много различных подразделений полиции, между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения. Шестерых участников пикета задержали. Полиция сообщает о четырех пострадавших полицейских, активисты - о десяти своих травмированных.

"Во время акции националистов окружили экипированные полицейские в шлемах и с дубинками, препятствуя проводить блокировку. Полиция держала активистов Hацкорпуса в окружении около часа. Часть активистов задержали", - сообщил руководитель львовского отделения "Нaционaльного кopпycа" Богдан Бордун.

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По его словам, пикет состоялся по адресу ул. Городецкая 367/2, где зарегистрированы предприятия "Будимекс", "Капитал Плаза", "Трансмонолитавто", "БЕТОНБУД". В результате столкновений пострадали около 10 активистов от слезоточивого газа и ударов дубинками. Им оказали медпомощь на месте.

В полиции сообщили, что пострадали также полицейские, правда, не уточнили, какие именно травмы получили правоохранители. Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что их доставили в больницу и обследуют. По ее словам, пострадавшие - работники различных подразделений.

На место проведения акции выезжали следственно-оперативная группа, батальон спецназначения, группы превентивной коммуникации, патрульные полицейские и бойцы тактико-оперативной роты.  Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), которая предусматривает лишение свободы до пяти лет.

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Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией 01
Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией 02
Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией 03
Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией 04
Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Театр имени Арсена.
ОПГ Полиция Арсена и ЧВК нацжены Арсена, устроили шоу
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23.02.2021 14:56
+8
Так значит санкции от шута не настоящие , если весь бизнес террористов мертвечука и козака ,продолжает процветать ???
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23.02.2021 15:13
+3
Нічого Медвечуку на пропаганду рюського міра в Україні гроші заважати заробляти.
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23.02.2021 15:01
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Театр имени Арсена.
ОПГ Полиция Арсена и ЧВК нацжены Арсена, устроили шоу
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23.02.2021 14:56 Ответить
а когда нацкорпус будет протестовать против кацапа боцмана у них во главе?
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23.02.2021 15:00 Ответить
А коли ти свою дупіту піднімеш з крісла і вийдеш на вулицю протестувати, щоб ще й мінтяри люлєй виписали?
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23.02.2021 15:04 Ответить
за боцмана протестовать? не, спасибо, кацапский нацист - не мой идеал.
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23.02.2021 15:15 Ответить
Нічого Медвечуку на пропаганду рюського міра в Україні гроші заважати заробляти.
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23.02.2021 15:01 Ответить
Які ще нахер столкновєнія? Ми добре знаємо львів'ян, і як вони це роблять.
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23.02.2021 15:12 Ответить
Так значит санкции от шута не настоящие , если весь бизнес террористов мертвечука и козака ,продолжает процветать ???
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23.02.2021 15:13 Ответить
Qрва ,6 років чекали?! Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 7523 Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 7523 Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 7523
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23.02.2021 15:43 Ответить
А ось стосовно справи Стерненко вони не в курсі.
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23.02.2021 15:52 Ответить
Цензор все время придумывает "столкновения". Чтобы не было так стыдно за этих амеб с плакатами.
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23.02.2021 16:09 Ответить
А поліція нащо туда сунулася?
Пікетують -най пікетують Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 5064
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23.02.2021 20:53 Ответить
 
 