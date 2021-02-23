Во время акции протеста против бизнеса Козака во Львове произошли столкновения между активистами и полицией. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 февраля, во Львове состоялся очередной пикет у предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZAXID.net".

Активисты "Нaционaльного кopпycа" обклеивали предприятия открытками, жгли шины и дымовые шашки. На место приехали много различных подразделений полиции, между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения. Шестерых участников пикета задержали. Полиция сообщает о четырех пострадавших полицейских, активисты - о десяти своих травмированных.

"Во время акции националистов окружили экипированные полицейские в шлемах и с дубинками, препятствуя проводить блокировку. Полиция держала активистов Hацкорпуса в окружении около часа. Часть активистов задержали", - сообщил руководитель львовского отделения "Нaционaльного кopпycа" Богдан Бордун.

Читайте также: Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK

По его словам, пикет состоялся по адресу ул. Городецкая 367/2, где зарегистрированы предприятия "Будимекс", "Капитал Плаза", "Трансмонолитавто", "БЕТОНБУД". В результате столкновений пострадали около 10 активистов от слезоточивого газа и ударов дубинками. Им оказали медпомощь на месте.

В полиции сообщили, что пострадали также полицейские, правда, не уточнили, какие именно травмы получили правоохранители. Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что их доставили в больницу и обследуют. По ее словам, пострадавшие - работники различных подразделений.

На место проведения акции выезжали следственно-оперативная группа, батальон спецназначения, группы превентивной коммуникации, патрульные полицейские и бойцы тактико-оперативной роты. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), которая предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В помещении, где, по утверждению "Нацкорпуса", находились "титушки ОПЗЖ", полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты. ФОТО









