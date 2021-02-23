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В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Госпродпотебслужба Херсонщины выясняет причины нового случая гибели птиц в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

Так, в Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.

Сейчас на месте началось эпизоотическое расследование.

Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:

Кряква - 38;
Утка огарь (червонокнижна) - 32;
Грачи - 75;
Галки - 42.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.

В заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей 01
В заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей 02
В заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей 03
Фото: сайт Госпродпотребслужбы Херсонщины
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Топ комментарии
+8
А із старим случаєм вже розібрались? Покарали винних?
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23.02.2021 15:23
+5
все, к чему прикасается алчная рука человека, - обречено... забывает только, что он сам намертво впаян в эту цепочку...
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23.02.2021 15:08
+3
Мабуть десь на полях поряд пистициди застосовували.
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23.02.2021 15:15
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все, к чему прикасается алчная рука человека, - обречено... забывает только, что он сам намертво впаян в эту цепочку...
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23.02.2021 15:08 Ответить
Мабуть десь на полях поряд пистициди застосовували.
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23.02.2021 15:15 Ответить
Більше схоже на навмисне винищення.
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23.02.2021 15:29 Ответить
София,местные говорят,что фермеры которые выращивают злаковые, рассыпают по полям травленое зерно от грызунов(мышей). Мышей на полях действительно много,но можно как то по другому бороться с грызунами.
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23.02.2021 15:42 Ответить
А із старим случаєм вже розібрались? Покарали винних?
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23.02.2021 15:23 Ответить
Нелюди.
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23.02.2021 15:28 Ответить
хвермери.
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23.02.2021 15:33 Ответить
Місяць тому писали про загибель 187 журавлів там же.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли ... хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить ... вследствие неправильной утилизации отравленного зерна. Возникло 2 вопроса.

1. Хлористый натрий - он же кухонная соль. В любом организме есть хлористый натрий.
2 Отравленное зерно - это что? Зачем кому-то отравленное зерно вообще и в частности везти его в заповедник?
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23.02.2021 15:35 Ответить
Посівмат зернових обробляють хімією (добрива+хімікати від шкідників), десь не далеко лежить під відкритим небом неліквід.
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23.02.2021 15:43 Ответить
Мабуть так, але мені важко уявити, що зараз десь лежить під відкритим небом зерно, бо за нього хтось заплатив свої гроші. У радянському союзі все було загальне, тобто нічиє, а зараз ніби ситуація інша...
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23.02.2021 16:11 Ответить
зерном травят мышей ещё со времён союза\ потом колхозники закапывали в землю начиная с сов . грачей заканчивая лисами \ а вот как оно оказалось в заповеднике масса вариантов начиная с банального украли не зная про то . что оно отравлено и по дешёвке продали . ну а насчёт соли видно пропустили - превышающие нормы в ..надцать раз
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23.02.2021 15:54 Ответить
Кухонна сіль не токсична, до того ж багато не з'їси, бо солона.
Можливо журавлі щось знайшли на звалищі, але важко уявити звалище у заповіднику або близько. Журавлі можуть літати далеко від заповідника, а качки - ні. Можливо отрута у воді.
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23.02.2021 16:19 Ответить
кошмар.
Так в чем причина?
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24.02.2021 00:25 Ответить
 
 