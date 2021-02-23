В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Госпродпотебслужба Херсонщины выясняет причины нового случая гибели птиц в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.
Так, в Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.
Сейчас на месте началось эпизоотическое расследование.
Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:
Кряква - 38;
Утка огарь (червонокнижна) - 32;
Грачи - 75;
Галки - 42.
По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.
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По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли ... хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить ... вследствие неправильной утилизации отравленного зерна. Возникло 2 вопроса.
1. Хлористый натрий - он же кухонная соль. В любом организме есть хлористый натрий.
2 Отравленное зерно - это что? Зачем кому-то отравленное зерно вообще и в частности везти его в заповедник?
Можливо журавлі щось знайшли на звалищі, але важко уявити звалище у заповіднику або близько. Журавлі можуть літати далеко від заповідника, а качки - ні. Можливо отрута у воді.
Так в чем причина?