РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12003 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
2 828 13
таможня (1916) реформы (3865) Рябикин (66) Милованов Тимофей (285) Марченко Сергей (279) Свириденко (96) Федоров Михаил (423) Офис Президента (1688) Государственная таможенная служба (143)

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможни, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Представители эмиратской компании DT World, которая принадлежит одному из крупнейших портовых операторов мира DP World и специализируется на решениях и услугах по содействию торговле, используя новейшие технологии, предлагают Украине сотрудничество в реформировании, модернизации украинской таможни, упрощении, ускорении и улучшении ее работы.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Свириденко, вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра финансов Сергея Марченко, главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина, советника руководителя Офиса Президента Тимофея Милованова с главным операционным директором (COO) DT World Махмудом Аль Бастаки, которая состоялась в Офисе Главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Руководитель DT World отметил, что его компания имеет опыт работы с таможенными службами в более чем 100 странах мира и предлагает решения, которые помогают реформировать и модернизировать таможню, позволяют улучшить защиту границ государства от незаконного перемещения товаров благодаря автоматической системе оценки рисков всех транзакций, повысить уровень доходов, ускорить процесс таможенного оформления для трейдеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль

"Результатом внедрения подходов и решений, которые мы предлагаем, будет увеличение объемов торговли и рост национального ВВП. Украина может существенно улучшить свой уровень по индексу эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, на который ориентируются инвесторы", – подчеркнул Махмуд Аль Бастаки.

По его словам, компания готова предложить Украине свои разработки и помочь во внедрении новых подходов, что не потребует от государства капитальных инвестиций.

"Это является частью нашего сотрудничества на уровне правительств, на уровне правителя нашей страны и Президента Украины", – сказал он.

Вице-премьер Михаил Федоров отметил, что в Украине ключевой проблемой являются не IT-разработки, где страна имеет огромный потенциал, а реинжиниринг процессов. В связи с этим он поинтересовался, может ли компания DT World помочь в этом вопросе в рамках потенциального сотрудничества.

Операционный директор DT World предложил организовать соответствующую команду, которая изучит украинскую систему, процессы, проведет комплексную проверку, и после этого эмиратская компания предложит украинской стороне дорожную карту будущей работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил главе Гостаможни назначить пять заместителей

"Действительно, очень важным является вопрос законодательства, реинжиниринга процессов и создания соответствующей электронной системы, так как без оценки механизма рисков это не будет работать", – рассказал он.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко предложила сосредоточиться на разработке дорожной карты, чтобы подать ее на рассмотрение руководству.

Компания DT World предложит Украине программу реформы таможни, - ОП 01
Компания DT World предложит Украине программу реформы таможни, - ОП 02
Компания DT World предложит Украине программу реформы таможни, - ОП 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+1
та так и я умею - смотрите за руками - а теперь всем спать))
показать весь комментарий
23.02.2021 15:40
+1
пусть не забудут исходники программы таможенникам дать)
показать весь комментарий
23.02.2021 15:43
+1
Эх, если бы. Да кто им даст. Там десятки тысяч чиновников целыми поколениями кормятся, и наверх часть отдают. Кто же от такого добровольно откажется.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вопрос только в том : кому нужна реформа таможни в Украине и скольким МНОГИМ она не нужна. В Эмиратах же такой дичи, как у нас, нет, поэтому и живут так
показать весь комментарий
23.02.2021 15:35 Ответить
як? ще краще?
так найвеличніший з перших своїх днів у кріслі покращує митницю, невже не достатньо?
показать весь комментарий
23.02.2021 15:39 Ответить
Неоднозначное заявление.
Вы о ком?)))))
показать весь комментарий
23.02.2021 16:25 Ответить
та так и я умею - смотрите за руками - а теперь всем спать))
показать весь комментарий
23.02.2021 15:40 Ответить
А компанія DT World знає яка в Україні корупція? А компанія DT World знає шо у нас всі суди продажні? Думаю, що ця компанія бабло візьме за тіпа проведену реХВорму, а все залишиться як і було. Якби ж на посади якихось британців чи американців поставили то може шось би і помогло. А так...
показать весь комментарий
23.02.2021 15:41 Ответить
пусть не забудут исходники программы таможенникам дать)
показать весь комментарий
23.02.2021 15:43 Ответить
Эх, если бы. Да кто им даст. Там десятки тысяч чиновников целыми поколениями кормятся, и наверх часть отдают. Кто же от такого добровольно откажется.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:11 Ответить
Це якісь чергові іспанські лижні інструктори?
показать весь комментарий
23.02.2021 16:13 Ответить
Йде перманентне ґвалтування митниці. Із митниці яка була на рівні ЄС перманентними розвалами, звільненнями професіоналів і креатурами мафії і тих хто мріяв її зробити митницею третього світу добили її остаточно. Перші це зробили риганали, які об'єднали під шумок "реформ" митницю і податкову, щоб кошти можливо було вкрасти тільки вибраним на чергові Версалі Януковича ще до їх зачислення на рахунки держказначейства, потім це швидко второпав пан Яценюк і не дозволив її розділення, тепер ці зелені трутні теж побачили, як легко можна вкрасти мільйони на наступні вибори і... зібрались знову її об'єднати з податковим монстром. А зарубіжним виробникам товарів нормальна митниця теж не потрібна. Їм потрібно щоб збули їх лайно без митних податків. Тому все логічно. За подібні дії треба трибунали і посадки цих мафіозних горе "реформаторів" від міжнародних корпорацій. Це ганьба, в країні скоро будуть в селекції до влади одні ідіоти і маріонетки.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:04 Ответить
А что разве мы сами не можем найти человека что бы возглавить таможню и вычистить коррупцию в ней. Предложения вручили в руки Разумкову, только что то долго он изучает документ, как бы не зачитал до дыр.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:21 Ответить
історія свідчить що, не можемо. Занадто солодке місце.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:36 Ответить
а якже тоді митникам жити?!
показать весь комментарий
23.02.2021 17:35 Ответить
 
 