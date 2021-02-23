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Киевская область (3537) СБУ (18663) хакер (1115)

Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и "частные детективы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, участники которой за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и области.

Установлено, что злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий председатель одного из районных судов области. Стоимость "услуг" составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы.

В СБУ отметили, что владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в Российскую Федерацию. Его основной клиентурой были граждане РФ и отечественные "частные детективы". Сейчас проверяется возможная связь мужчины со спецслужбами страны-агрессора.

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Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал "расчеты" в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

При проведении обысков, по местам размещения серверов арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области, правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемые для получения несанкционированного доступа, Все они будут направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

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Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и частные детективы, - СБУ 01
Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и частные детективы, - СБУ 02
Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и частные детективы, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Интересно, зачем дарагим расисянам акки и мессенджеры районного судьи и около киевских чиновников?... Может всё намного проще? Классическое "решение вопросов" по месту? Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и "частные детективы", - СБУ - Цензор.НЕТ 1275
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23.02.2021 15:55 Ответить
А расисянам всё нужно , так как они спать не могут спокойно , не зная ,, а что там у хохлов "?
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23.02.2021 16:03 Ответить
Прикольно буде, коли звідкісь з"явиться переписка з телефонів судді, слідчих, прокурора....
Ще й вибачатися прибіжать.
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23.02.2021 16:03 Ответить
Повна дурня, знову кошмарять IT розповідаючи байки про злих хакерів. Ніякий ідіот не буде розміщувати VPS в Україні займаючись такими справами, такий сервер можна купити за два кліка мишкою в будь-якій країні. А ще з них можна зробити ланцюжок будь-якої довжини, через який буде дуже важко знайти кінцевого оператора. Тобто аргументація яку виставила СБУ повний абсурд, і це просто схоже на свавільне витискання конкурентів з ринку на замовлення іншої фірми.
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23.02.2021 16:18 Ответить
Представляете сколько всего "интересного" можно накопать в мессенджерах чиновников и судей? Клиентами этих хакеров должны были бы быть НАБУ, ГБР и пр. антикоррупционные органы. И что же делает наше доблестное СБУ? А наше доблестное СБУ доблестно защитило этих "честнейших" людей от злых хакеров. А сказочки про "заказчиков из РФ" детям рассказывайте.
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23.02.2021 16:21 Ответить
Странно, дофига оборудования. Если тупо ломали телефоны, засылая вирусы, по идее достаточно компа. А тут куча железа
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24.02.2021 01:16 Ответить
 
 