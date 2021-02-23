Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и "частные детективы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, участники которой за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и области.

Установлено, что злоумышленники через подконтрольный виртуальный сервер взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий председатель одного из районных судов области. Стоимость "услуг" составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы.

В СБУ отметили, что владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в Российскую Федерацию. Его основной клиентурой были граждане РФ и отечественные "частные детективы". Сейчас проверяется возможная связь мужчины со спецслужбами страны-агрессора.

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Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал "расчеты" в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

При проведении обысков, по местам размещения серверов арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области, правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемые для получения несанкционированного доступа, Все они будут направлены на экспертизу.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

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