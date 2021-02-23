4 кг амфетамина в упаковках из-под сока: в Одессе СБУ блокировала межрегиональный наркотрафик и контрабанду 7,5 тонн табака. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе межрегиональный канал поставки амфетамина и контрабандный ввоз в нашу страну крупной партии кальянового табака.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ получили оперативную информацию о попытке участников наркогруппировки наладить механизм переправки амфетамина из Киева в Одесскую область для продажи. "Товар" для заказчиков должны были привезти наркокурьеры из столичного региона.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников на автовокзале областного центра. При осмотре его багажа обнаружены почти 4 килограмма амфетамина. Злоумышленник скрыл запрещенные вещества в упаковках из-под сока.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников наркогруппировки.

В то же время, на территории таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни предотвратили незаконный ввоз в Украину около 7,5 тысячи килограммов табака из одной из стран Ближнего Востока.

Подакцизный товар был скрыт под видом текстильных изделий, которое злоумышленники переправили паромным сообщением. По оперативной информации, контрабандисты планировали реализовать партию табака через местные точки розничной торговли и заведения досуга.

Продолжаются процессуальные действия по изъятию и наложения ареста на соответствующую продукцию.

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