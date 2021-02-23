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взятка (5956) Кривой Рог (1126) ГБР (2539)

В Кривом Роге на взятке 5 тыс. долл. задержан полицейский, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из секторов отделения полиции Криворожского регионального управления полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Кривом Роге на взятке 5 тыс. долл. задержан полицейский, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский получил сведения о возможной причастности местного жителя к мошенничеству. В дальнейшем он потребовал у гражданина 5000 долларов, чтобы полученные материалы не направлять в следственные органы для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

22 февраля во время передачи денежных средств в сумме 5000 долларов полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Кривом Роге на взятке 5 тыс. долл. задержан полицейский, - ГБР 02

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В Кривом Роге на взятке 5 тыс. долл. задержан полицейский, - ГБР 03

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Полицейская и адвокат вымогали $5 тыс. за закрытие уголовного производства на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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с юзиком не делишься - тюрьма!
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23.02.2021 16:52 Ответить
"новий" мусор-не дивно
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23.02.2021 16:53 Ответить
Кто же виноват, что талантливые люди родятся только в одном регионе ? (с) точную цитату великого филолога Кили Азирова не помню, но звучит злободневно.
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23.02.2021 16:57 Ответить
Свои и сдали!
Ибо не делился...
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23.02.2021 17:00 Ответить
До Арсенчика не доехали?
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23.02.2021 17:18 Ответить
Так не корысти же ради , а токмо волею пославшего его Юзика.
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23.02.2021 17:41 Ответить
аваковские орлы служат и защищают У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР - Цензор.НЕТ 7794
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23.02.2021 20:31 Ответить
ну, по закону, от ответственности в даче взятки заявитель освобождается, а за выявленное мошенничество его судить будут?
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13.07.2021 00:27 Ответить
 
 