РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14040 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
2 756 16
боеприпасы (1932) Киев (24529) Нацполиция (15727) правоохранительные органы (2944)

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время проведения следственных действий в квартире киевлянина правоохранители обнаружили гранату с запалом и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 01

Сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции получили оперативную информацию о мужчине, который по месту жительства хранит запрещенные предметы. В квартире злоумышленника на улице Кольцевая дорога правоохранители провели  обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на гранату РГН и запал к ней, а также патроны различного калибра.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 02

Другие предметы, которые внешне похожи на оружие, осмотрели взрывотехники и установили, что это муляжи.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Львовщины нес в мешке гранату и выстрелы к гранатомету, - Нацполиция

36-летнего киевлянина полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 04

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также смотрите: СБУ разоблачила в Киеве группировку экс-правоохранителей, которые сбывали огнестрельное оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
На фото гранаты одна принесена мусорами(зеленая) остальные ЧЕРНЫЕ!!! УЧЕБНЫЕ!!!
показать весь комментарий
23.02.2021 18:19
+3
А муляжи боеприпасов когда и кем запрещены?
показать весь комментарий
23.02.2021 18:14
+2
У меня армейский сувенир на базе 23 мм УЧЕБНОГО снаряда, который СВОБОДНО продается! я что тоже преступник?
показать весь комментарий
23.02.2021 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хороший набор ))
показать весь комментарий
23.02.2021 17:55 Ответить
Правильно робив.
Такий Сабаков як зараз хату не захистить.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:59 Ответить
этот кийянын явно мало думал о величии и продолжительности буття
рабиновича и медведчука...
тобто або тормоз по жызни,або просто загубыв почуття часу...
показать весь комментарий
23.02.2021 18:01 Ответить
Законодавчо визначеного поняття "*********" немає.
показать весь комментарий
23.02.2021 18:09 Ответить
зато в суде срок дают реальный
показать весь комментарий
23.02.2021 21:57 Ответить
А муляжи боеприпасов когда и кем запрещены?
показать весь комментарий
23.02.2021 18:14 Ответить
Так и боеприпасы никем не запрещены
показать весь комментарий
23.02.2021 18:50 Ответить
У меня армейский сувенир на базе 23 мм УЧЕБНОГО снаряда, который СВОБОДНО продается! я что тоже преступник?
показать весь комментарий
23.02.2021 18:17 Ответить
На фото гранаты одна принесена мусорами(зеленая) остальные ЧЕРНЫЕ!!! УЧЕБНЫЕ!!!
показать весь комментарий
23.02.2021 18:19 Ответить
трудовик что ли?
показать весь комментарий
23.02.2021 18:21 Ответить
Казнокрады, мокшанские убийцы слуги кремля гуляют на свободе типа Кащея а любители армейского хлама сидят по тюрьмам. Состав преступления хранил дома - мотив, финансовая выгода... Каждый выбирает свой путь.Тупость зашкаливает совок смердыть.
показать весь комментарий
23.02.2021 18:25 Ответить
Хтось із знайомих вломив чолов'ягу !
показать весь комментарий
23.02.2021 18:28 Ответить
Так швидше всього і було. Хоча варіантів багато. Могла і бувша ображена співмешканка або жінка, наприклад, стуканути.
показать весь комментарий
23.02.2021 18:32 Ответить
Это излюбленная тема милиционеров-для выполнени плану по раскрываемости. На памяти столько похожих случаев... У водителя со времен СССР хранились автоматные патроны, скелееные между собою. Уголовное дело. Оочень долго откупался.
показать весь комментарий
23.02.2021 18:46 Ответить
а если денег нет ?
показать весь комментарий
23.02.2021 21:58 Ответить
пусть дети судей и прокуроров которые за "боеприпасы " срок давали и сегодня дают , живут долго и счастливо
показать весь комментарий
23.02.2021 22:00 Ответить
 
 