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Новости Фото Происшествия Приговор Стерненко
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Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В результате столкновений между участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и полицией пострадали несколько участников акции и полицейских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как рассказали находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования, они оказали помощь семи протестующим, получившим травмы в ходе противостояния с правоохранителями.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

По словам начальника департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, пострадали и несколько правоохранителей - они получили ожоги глаз.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено) 01
Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено) 02
Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено) 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+51
Звісно. Люди прийшли до президента, а він наказав їх лупцювати.
Чим ЗЕ кращий за фуйла ?
Така сама ВАТА.
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23.02.2021 22:30
+29
Насправді постраждалих і затриманих більше.
Показували в стрімах.
А мєнтяри поводять себе вкрай зухвало. Як в часи овоча.
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23.02.2021 22:31
+21
а це тому, що авакян вбив Сашка Білого.
І мав би давно сидіти на нарах. Шльондра така.
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23.02.2021 22:34
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Каждому мусору по фингалу
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23.02.2021 22:29 Ответить
Краще по шибениці.
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23.02.2021 22:40 Ответить
Звісно. Люди прийшли до президента, а він наказав їх лупцювати.
Чим ЗЕ кращий за фуйла ?
Така сама ВАТА.
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23.02.2021 22:30 Ответить
Какая там «вата» - монстры гебнявые , ублюдки -недомерки на каблуках ! Вата - недалекие совкодрочеры , тупые бараны , которых режут или стригут шакалы
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23.02.2021 23:28 Ответить
А чим не штурм Капітолію?
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24.02.2021 18:40 Ответить
Насправді постраждалих і затриманих більше.
Показували в стрімах.
А мєнтяри поводять себе вкрай зухвало. Як в часи овоча.
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23.02.2021 22:31 Ответить
А это потому-что московских выписали.
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23.02.2021 22:33 Ответить
а це тому, що авакян вбив Сашка Білого.
І мав би давно сидіти на нарах. Шльондра така.
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23.02.2021 22:34 Ответить
А что ж твой Порошенко, контролируя СБУ и генпрокуратуру, его не посадил?
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23.02.2021 22:39 Ответить
Війна тоді була. І повний безлад в країні. Аваков був членом коаліції.
Напевно було не на часі. Але Порошенко хотів його звільнити.
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23.02.2021 22:41 Ответить
Угу, хотів, але не звільнив...
Як й хотів наїхати на медведчука, але не зробив цього...
Як й хотів провести ефективну судову реформу, але...
І подібних "але" сотні.
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23.02.2021 23:09 Ответить
Не звільнив, бо не мав таких повноважень.
Справу проти синаріка авакова пам'ятаєте ? Оце і було спробою.
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23.02.2021 23:11 Ответить
Міністр МВС - це квота президента, який є Верховним Головнокомандувачем.
Усі силові відомства підпорядковується саме президенту, тож казок не треба.
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23.02.2021 23:15 Ответить
Так , это вы поверили в сказку говнобородька -членограя , танцующего под дудку портного и его кураторов дерьмака с татаровым ! 100% курва Венедиктова- воровка исполняет любые прихоти янелоха ,
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23.02.2021 23:33 Ответить
Істото, я ніколи не підтримував зеленого блазня, втім; як й вашого жалюгідного баригу.
У мене принцип - я ніколи не підтримую будь-яке лайно.
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23.02.2021 23:39 Ответить
Під час воєн і революцій повноваження просто беруться, явочним порядком (якщо, звичайно, у людини є яйця).
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23.02.2021 23:53 Ответить
минусы стопудовые. Ради объективности про плюсы встпомнить не хочешь? Иначе все, тобой сказанное неважно выглядит.
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24.02.2021 08:24 Ответить
Плюси є й у зеленого блазня, але мінусів значно більше.
Навіть лайно може йти у якості добрива, але я не з тих, хто підтримує будь-яке лайно.
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24.02.2021 08:29 Ответить
дурне запитання, Сашко Білий був загрозою для обох в однаковій мірі.
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23.02.2021 22:43 Ответить
Більш того, на посаду міністра МВС його призначили саме за президентства Порошенка. Але порошенківська отара не хоче про це згадувати.
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23.02.2021 22:44 Ответить
А ти за кого голосував?
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23.02.2021 22:51 Ответить
Да то кацап.
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23.02.2021 22:52 Ответить
У другому турі ні за кого, бо не розбираюся у лайні.
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23.02.2021 23:05 Ответить
Тобто ви голосували проти обох. І вийшло що проти Порошенко - більше.
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24.02.2021 00:37 Ответить
Я взагалі проігнорував другий тур, бо там було два лайна, а я не з тих, хто вибирає серед лайна.
І не треба цих порохоботських прийомів. Якщо я не підтримую обох, то це саме обох, а не когось більше, а когось менше. Для мене усе лайно однакове.
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24.02.2021 08:23 Ответить
1000%
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23.02.2021 22:40 Ответить
В суботу, 26 лютого о 12:00 годині на Банковій біля офісу преЗЕдента відбудеться безстрокова акція протесту на захист Стерненка.
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23.02.2021 22:31 Ответить
субота?а це не буде вже пізно?
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23.02.2021 22:36 Ответить
В суботу відновлюється і буде безстрокова. А сьогодні відбулась і зараз ще продовжується, як проходила можете подивитись тут: https://www.youtube.com/watch?v=8a_8O-K

https://www.youtube.com/watch?v=dOKtUKHBESI
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23.02.2021 23:27 Ответить
А почему мусора в пожарных куртках? Это что за волюнтаризм?
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23.02.2021 22:31 Ответить
Это медики, дурилка картонная!
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23.02.2021 22:38 Ответить
В касках и с дубинками? Проктологи?
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23.02.2021 22:41 Ответить
так воно ж тупа косаба,не годуй троляку!
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23.02.2021 22:46 Ответить
Зеленского в отставку !!!!
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23.02.2021 22:32 Ответить
Зебилье, вы слышали: одна российская банда борется с другой российской бандой. Вы радуетесь закрытию каналов совершенно не подозревая о том, что уже зарегестрировали новый медиахолдинг. Щенячий восторг уже прошел или еще нет?
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23.02.2021 22:32 Ответить
Ты тоже можешь зарегистрировать медиахолдинг,даже два.
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23.02.2021 22:35 Ответить
а мне можно три? Я не знаю нах они мне надо, но звучит солидно
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23.02.2021 22:44 Ответить
Могу, и это не страшно. Но когда регистрируют холдинги те, у кого за спиной Кремль, это проблема и это значит, что все возвращается назад.
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23.02.2021 22:44 Ответить
так правильно. Три канала контролировать и спонсировать неудобно. Другое дело один медиа холдинг.
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23.02.2021 22:46 Ответить
и это значит, что все возвращается назад.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это ничего не значит,потому что надо иметь ещё разрешение "кривляться" на всю страну,которое они не получат.
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24.02.2021 14:51 Ответить
я сразу во всех новостях про эти "санкции" говорил - что это не о чем. Как срали так и будут срать в Украине, пока их сажать не начнут.
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23.02.2021 22:45 Ответить
Навального на нари!!
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23.02.2021 22:33 Ответить
Авакян главный враг украинского народа, не говоря уже о венедиктовых, татаровых и прочей ватной мрази
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23.02.2021 22:34 Ответить
І всі вони влаштовують Бубачку.
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23.02.2021 22:38 Ответить
Членограй 🤢🤡😈🎪🤖 их назначает -отвечает!- получает !
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23.02.2021 23:53 Ответить
Головний ворог українців - самі українці, які вірять у казочки від різних бариг та блазнів.
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23.02.2021 22:48 Ответить
Да володька Аннушка уже разлила масло... так тупым и войдешь в историю Украины.
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23.02.2021 22:35 Ответить
Сутички на Банковій: є постраждалі - Цензор.НЕТ 9999
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23.02.2021 22:37 Ответить
Сміття - не люди (с) Рюкзакян
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23.02.2021 22:39 Ответить
Та і він давно вже сміття. Просто шифрувався під цукерку..
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23.02.2021 22:42 Ответить
Суддівська мафія, - це організоване злочинне угрупування.
Жоден президент їх не розігнав, бо цих бандитів у мантіях дуже вигідно використовувати у власних інтересах в ручному режимі.
Українські "суди", - це ганебна дискредитація самого поняття правочину.
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23.02.2021 22:39 Ответить
1000%
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23.02.2021 22:45 Ответить
Ни одного пострадавшего мента не видно.
Зато видно пострадавших протестующих.
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23.02.2021 22:41 Ответить
Плюси обовязково покажуть, і не одного...
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23.02.2021 23:05 Ответить
Интересно а где водомёты? их всегда применяли в феврале. Сутички на Банковій: є постраждалі - Цензор.НЕТ 8574
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23.02.2021 22:47 Ответить
полiцаї всi гавкають кацапським Езиком . патрiоти розмовляють нормальною українською... робимо висновки...
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23.02.2021 22:49 Ответить
Украинские хунвейбины!
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23.02.2021 22:53 Ответить
Чувак, рассказывал: "стою возле мусооов, никого не трогаю и никому не угрожаю, тут какой-то мудак из мусорской толпы начал писдить кулаком". Еще одно доказательство, что реванш рыгов прошел успешно. Спасибо упоротым дегенератам, которые сходили на выборы по-приколу.
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23.02.2021 22:53 Ответить
Владу в Україні захопило етнічно-кримінальне формування.
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23.02.2021 22:54 Ответить
Самі вибрали на свою голову.
Бачили очі, що купували...
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23.02.2021 22:59 Ответить
Ха ... А як же "право на помилку"? Сутички на Банковій: є постраждалі (оновлено) - Цензор.НЕТ 2038
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23.02.2021 23:24 Ответить
"Лиха беда начало"© да "дорого, что почин"©.
Проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню пора начинать тренироваться жидко срать.
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23.02.2021 22:55 Ответить
Сьгоднішнє рішення суду запустило процес ліквідації Зе команди. Невже доля Януковича їх нічому не навчила? Думаю, що у суботу буде повторення 1 грудня 2013 з усіма випливаючими наслідками.
Вангую. У Києві на суботу можуть об'явити червоний рівень ковідної небезпеки. Щоб нікого не впустити до міста.
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23.02.2021 23:02 Ответить
Тільки но подумав, а ви написали. В мене теж виникли асоціації з початком Майдану в 2013 році. Хтось (портнов і Ко?) запускає і дуже зацікавлений в процесі, який бубочка вже не зможе контролювати. От тільки вангувати не берусь, бо вийде що антиукраїнські сили (портнови, медведчуки...) хочуть за допомогою патріотів повалити ЗЕ і перебрати владу, або покликати фуйла "відновити порядок".
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23.02.2021 23:14 Ответить
Медведчук не перебере владу в разі революції. Портнов - теж. Ви просто недооцінюєте безмежність людської тупості та недалекоглядності. Вони просто свято вірять в свою крутизну та можливість всьо порєшать. А з іншого боку, я певен, що Стерненко не стане тим спусковим гачком, що почне нову революцію. Просто ще одна краплина в чашу.
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24.02.2021 09:42 Ответить
Все може бути, не берусь вангувати.
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24.02.2021 14:58 Ответить
Зе-ублюдка нужно поставить к стенке!
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23.02.2021 23:18 Ответить
санёк, ты себя к кому причисляешь? к кацапсинам-вОнюшкам?
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23.02.2021 23:40 Ответить
Эти выступления таят огромную опасность для Украины. Как можно этого не понимать? Почему их допустили. Почему их организатора, а они известны, не арестованы и осуждены?
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24.02.2021 04:53 Ответить
Якщо Зе за фактом цих виступів не розгонить сєпарське ОЗУ "суд-прокурватура-мусарня", то небезпека таки реальна. ОЗУ розраховує на Вовину бездіяльність. І розрахунок цей має підстави.
А можна Вові цей привід використати для наведення ладу в правоохоронній сфері.
Проте, попередні майже два роки Вовиного царювання не дають підстав для оптимізму.
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24.02.2021 10:08 Ответить
А если такие выступления будут сопровождаться выстрелами и перестрелками, то перед США и НАТО встанет вопрос о дальнейшей судьбе Украины. В связи со свободной продажей оружия, когда в кармане каждого протестующего будет огнестрел.
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24.02.2021 04:59 Ответить
Оцей маленький хлопчик, хоче щоб наш рівень життя впав ще трохи нижче.
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24.02.2021 09:15 Ответить
Пахнет подставой.
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !
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24.02.2021 10:01 Ответить
Скільки ще наші діти будуть страждати через всіляке антинеукраїнське кодло???!!!
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24.02.2021 22:03 Ответить
предлагали в телеге за 250 грн.... я вот подумал ....а за 250 не мало ?
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25.02.2021 02:59 Ответить
 
 