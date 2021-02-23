Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В результате столкновений между участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и полицией пострадали несколько участников акции и полицейских.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как рассказали находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования, они оказали помощь семи протестующим, получившим травмы в ходе противостояния с правоохранителями.
По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.
По словам начальника департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, пострадали и несколько правоохранителей - они получили ожоги глаз.
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Пожалуйста, подождите...
Чим ЗЕ кращий за фуйла ?
Така сама ВАТА.
Показували в стрімах.
А мєнтяри поводять себе вкрай зухвало. Як в часи овоча.
І мав би давно сидіти на нарах. Шльондра така.
Напевно було не на часі. Але Порошенко хотів його звільнити.
Як й хотів наїхати на медведчука, але не зробив цього...
Як й хотів провести ефективну судову реформу, але...
І подібних "але" сотні.
Справу проти синаріка авакова пам'ятаєте ? Оце і було спробою.
Усі силові відомства підпорядковується саме президенту, тож казок не треба.
У мене принцип - я ніколи не підтримую будь-яке лайно.
Навіть лайно може йти у якості добрива, але я не з тих, хто підтримує будь-яке лайно.
І не треба цих порохоботських прийомів. Якщо я не підтримую обох, то це саме обох, а не когось більше, а когось менше. Для мене усе лайно однакове.
https://www.youtube.com/watch?v=dOKtUKHBESI
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Это ничего не значит,потому что надо иметь ещё разрешение "кривляться" на всю страну,которое они не получат.
Жоден президент їх не розігнав, бо цих бандитів у мантіях дуже вигідно використовувати у власних інтересах в ручному режимі.
Українські "суди", - це ганебна дискредитація самого поняття правочину.
Зато видно пострадавших протестующих.
Бачили очі, що купували...
Проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню пора начинать тренироваться жидко срать.
Вангую. У Києві на суботу можуть об'явити червоний рівень ковідної небезпеки. Щоб нікого не впустити до міста.
А можна Вові цей привід використати для наведення ладу в правоохоронній сфері.
Проте, попередні майже два роки Вовиного царювання не дають підстав для оптимізму.
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !