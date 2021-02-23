Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
С одного из силовиков им удалось снять не только шлем, но и бронежилет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Митингующие стащили с силовиков несколько шлемов и сожгли их, полиция применила огнетушители. С одного из силовиков участника акции удалось снять защитное обмундирование, включая бронежилет.
По данным СМИ, как один из шлемов с полицейского сорвал экс-депутат Владимир Парасюк.
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В Києві поліція отримала пошкодження , пікетующі отримали пошкодження + затримані.
Причини виступів - різні . Реакція влади і результат - одинаковий
Обоє йшли самостійно. Один без видимих пошкоджень, у іншого забій від сніжки зліва від лівого ока - він ним "світив" для зйомок.