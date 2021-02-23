РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11828 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныОбщество Приговор Стерненко
15 969 105
Нацполиция (15727) протест (5753) Стерненко (384)

Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

С одного из силовиков им удалось снять не только шлем, но и бронежилет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Митингующие стащили с силовиков несколько шлемов и сожгли их, полиция применила огнетушители. С одного из силовиков участника акции удалось снять защитное обмундирование, включая бронежилет.

По данным СМИ, как один из шлемов с полицейского сорвал экс-депутат Владимир Парасюк.

Также на Цензор.НЕТ: Столкновения на Банковой: есть пострадавшие. ФОТО

Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их 01
Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их 02
Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их 03Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их 04

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Одеть такой горящий шлем на главного мента Авакова.
показать весь комментарий
23.02.2021 22:43
+23
5503427 - ты ЛОХ! Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их - Цензор.НЕТ 568 у тебя даже шлем отобрали !
показать весь комментарий
23.02.2021 22:43
+21
Горить не гірше за шини Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их - Цензор.НЕТ 4624
показать весь комментарий
23.02.2021 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У Львові поліція отримала пошкодження , пікетующі отримали пошкодження + затримані.
В Києві поліція отримала пошкодження , пікетующі отримали пошкодження + затримані.
Причини виступів - різні . Реакція влади і результат - одинаковий Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх - Цензор.НЕТ 5814
показать весь комментарий
24.02.2021 05:57 Ответить
Із "пошкоджених" мусорів бачив тільки двох - їх відвели до "швидкої" з боку Лютеранської.
Обоє йшли самостійно. Один без видимих пошкоджень, у іншого забій від сніжки зліва від лівого ока - він ним "світив" для зйомок.
показать весь комментарий
24.02.2021 10:21 Ответить
а почему не поубивали мусоров ?
показать весь комментарий
24.02.2021 09:05 Ответить
хто такий стерненко? чому білецький і ярош від нього ************?
показать весь комментарий
24.02.2021 10:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 