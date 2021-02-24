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Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Вечером 23 февраля возле здания Офиса Президента в Киеве состоялась акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко. Протестующие предприняли несколько попыток прорваться к офису Зеленского, однако правоохранители их не пропустили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 01
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 02
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 03
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 04
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 05

Также читайте: При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция



Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 06

Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 07
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 08
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 09
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 10

Также читайте: Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное производство, - полиция Киева

Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 11
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 12


Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 13
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 14
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 15

Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 16

Также смотрите: Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 17
Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 18

Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля 19

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+35
Это потому,что вместо президента у нас кукла,которой в уши дует кацапская агентура и которая элементарно не может предсказать на пару ходов вперёд.
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23.02.2021 23:55
+27
Чертям регионовским давно пора напомнить, что бывает когда унижаешь достоинство налогоплательщиков. Стерненко - это уже не просто фамилия, теперь это значение, что любого могут снова безнаказанно оболгать и посадить. Ничего, и для портянки есть сюрприз.
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23.02.2021 23:56
+19
а два года назад уверяли, что хуже не будет.

как так ?
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24.02.2021 00:01
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Правила форума Совет форумчан
Это потому,что вместо президента у нас кукла,которой в уши дует кацапская агентура и которая элементарно не может предсказать на пару ходов вперёд.
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23.02.2021 23:55 Ответить
ніпанятно...мусор брат?чи такі нєт?
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23.02.2021 23:56 Ответить
English mycop. Ту же прямым текстам написяна. Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 9601 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 9601 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 9601
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24.02.2021 01:23 Ответить
Чертям регионовским давно пора напомнить, что бывает когда унижаешь достоинство налогоплательщиков. Стерненко - это уже не просто фамилия, теперь это значение, что любого могут снова безнаказанно оболгать и посадить. Ничего, и для портянки есть сюрприз.
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23.02.2021 23:56 Ответить
дауны не понимают,шо то просто один из нас..якый решил сам за себя постоять...
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24.02.2021 00:00 Ответить
Один в поле не воин. В кино да. А тут поддержка нужна, единство. Психологически тяжко вынести такое давление.
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24.02.2021 00:05 Ответить
единство формируется на стадионах...
шайка бубаноидов вскоре осознает..
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24.02.2021 00:10 Ответить
Та куда ж они денутся. Но могут и титушню начать подвозить
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24.02.2021 00:16 Ответить
та то их дело...хай и главного по отходняках у себя выберут...
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24.02.2021 00:21 Ответить
Та там и выбрать нет из кого) Новых лиц маловато)
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24.02.2021 00:26 Ответить
хитро,блеать,опять....отходняки за державни кошты...
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24.02.2021 00:29 Ответить
Вот прям девиз к нашему суду рвет и просится по поводу этой нелепой посадки.
"За ваши же деньги, мы вас посадим" Ну прям, иначе не получается для честного налогоплательщика)
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24.02.2021 00:36 Ответить
а два года назад уверяли, что хуже не будет.

как так ?
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24.02.2021 00:01 Ответить
зедебилы уверяли зедебилов. А умные люди понимали...


Стерненко именно в этом уверял тех, кто за него сегодня вышел и они ему поверили
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24.02.2021 00:33 Ответить
у тебя один голос и у меня один голос - у всех нас вместе 25 процентов голосов,

а у них втрое больше голосов.

каким способом ты предлагаешь их победить ?

сразу скажу, что убеждением невозможно.
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24.02.2021 00:43 Ответить
Неужели еще живы судья вынесший приговор и его родные?
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24.02.2021 00:00 Ответить
Да увы, это жизнь. Нету тут супергероев. Есть только призма субъективных мнений и бабло.
Тот кто может что то сделать, не будет этого делать. Чистолюбие и позиция вредны для здоровья.
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24.02.2021 00:08 Ответить
Не нада призывать к таким вещам.Мы не путинские отморозки.По закону всех судей шустрить и отвечать.Только это нада было сделать ещё минимум 5 лет назад.Вот почему мы получасем сепаратизм и такие приговоры потому что заигрываем с сепарнёй и такими тварями как опзж и шарийские макаки.А был бы закон рабочий давно бы эту гныль пересадили и уничтожили как таковую.
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24.02.2021 00:10 Ответить
когда не работает Закон - работает только коктейль Молотова. Очевидно же...
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24.02.2021 00:15 Ответить
Как показывает время не всегда раз ходит опзж и такие судьи.
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24.02.2021 00:16 Ответить
С бутилкай вискаря упирёт на трампона. Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 8179 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 2511 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 2511
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24.02.2021 01:28 Ответить
Не уходим! Акция бессрочная !
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24.02.2021 00:01 Ответить
Во *** і тут Порох нагадив !!!)))
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24.02.2021 00:11 Ответить
В мене нема слів.

Цитую: «Очікую від СБУ і ГПУ негайних процесуальних дій стосовно народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме - подання до суду про обрання запобіжного заходу, не може бути іншим, ніж арешт ".
Це заспівав соловей, який свого часу дозволив, а потім перетворив на добру традицію, літати Медведчуку до Москви на зустрічі з Путіним.
Це каже той, хто дав зелене світло всій проросійській кодлі, звівши її до рангу недоторканих.
Той, хто дозволив Медведчуку скупити ТВ канали й вбивати Україну пропагандисткою зброєю з середини країни.
Це каже курва, яка разом з Путіним народила кляті мінські угоди та кинула українців на довгі роки в кроваве пекло війни.
Той, на совісті якого тисячі добровольців, які безвинно сидять в тюремних камерах.
Це говорить Порошенко!
Кричу: ****, хто ж тобі з 14-го не давав можливості ввести воєнний стан, прийняти закон про колаборантів, засадити Медведчука та іншу погань?
Відповідь на це питання знають всі українці.
Робив ти так, Петро, тому що ти і є оплот руського миру в Україні. Ти і вся помаранчева шобла є якісним добривом для вирощування антиукраїнських сил.
Для вас Майдан був лише інструментом отримання влади, щоб потім вигідно продати Україну Путіну.
Але ж, обламалися, бо не очікували, що народ сам без вашого дозволу стане на захист країни. По швидкому здати Україну не вдалося.
А тепер ти закрутився, як вужака на сковороді і не тому, що прозрів, а тому що відчуваєш себе підсудним, який очікує на свій вирок. Ти розумієш це, тому тебе і корчить, бо якщо і далі так піде, то скоро постукають і у твої двері. А тікати реально нема куди.
Хоча я думаю, що Янукович буде радий тебе бачити в Ростові. Як ніяк, партію регіонів разом же утворювали.
Раджу тобі, Петро, вже починати з ним вести перемовини, використовуючи свій талант неперевершеного дипломата)) Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 5985 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 5985 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 5985
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24.02.2021 01:29 Ответить
Петя закрыл все российские каналы если что, и смею напомнить - при Порохе ныне "закрытые" каналы сидели тише воды, ниже травы, и разошлись как раз таки после прихода Зеленского.
А еще как-бы невзначай хочу обратить внимание, что якобы "закрытые" каналы продолжают работать и вещать в сети. И мало того, создали общий холдинг.
Так что давай зедебил не будем, ок?
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24.02.2021 00:18 Ответить
Понти з каналами , це для 73%-вого лохтората ,локшина для вживання !!!)))
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24.02.2021 00:22 Ответить
Если бы Петя швырнул бы Медведчука за решётку, а не встречался с ним по ночам в АП чтобы бабло пилить государственное и закарпатский коньяк жрать, то сейчас всего бы этого не было.
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24.02.2021 00:34 Ответить
У тебя шо, память как у рыбки штоле?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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24.02.2021 00:38 Ответить
Там есть голые факты, которые требуют объяснений. Если Порох их не смог объяснить, и Бигус истолковал их так, как это выгодно его хозяевам, то это проблема Пороха. Честному и прозрачному президенту незачем ездить на встречи по ночам и морозиться от любых вопросов на эту тему.
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24.02.2021 00:51 Ответить
А щоб ти з'їв енштейн , щоби не пи.... ів ?
Таку нісенітницю писати , може тільки людина із хворим уявленням про реальність !
До чого тут Порох, чи без нього в коментарах портянка не заплатить ?
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24.02.2021 00:18 Ответить
Пороху всё это калометание в Арсена Авакова максимально выгодно, факт. А ещё древние римляне говорили "ищи того кому выгодно".
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24.02.2021 00:36 Ответить
Вопросы к зе основные вопросы к судьям и судейской коллегии.Если такие судьи сидят и делают такие тупые приговоры то таким судьям не место в стране.Штурмовать ОП нет смысла тут уже попахивает реально майданом.
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24.02.2021 00:07 Ответить
То так , це не таріфи та ковбаса по 2,20,це державний устрій !!!!)))
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24.02.2021 00:13 Ответить
"Такі" судді в усіх судах.
Причому усі "такі", і ніякі не інші.
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24.02.2021 10:43 Ответить
Судья оглашавший приговор Стерненко привезен из Донецка.Интересно другое о нем.В огороде Судьи стоят бюсты Сралина и чЛенина... Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 4029Сралинист сраный...
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24.02.2021 00:09 Ответить
Зелена влада, безумовно, антиукраїнська, але почалося усе за бариги.
Це саме кум бариги (юрко-дурко луценко) передав справи Стерненка від СБУ до ментів, чим зробив можливим цей вирок.
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24.02.2021 00:12 Ответить
Почалось все з 1991 р., а олігархат виріс на комунячому грунті з 1994 р. !!! То залишь Пороха в спокої !!!)))
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24.02.2021 00:20 Ответить
Справи Стерненка коли почалися?
Скільки можна виправдовувати баригу? Якщо інші керманичі були лайном, то це жодним чином не виправдовує баригу.
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24.02.2021 08:38 Ответить
Данный приговор в первую очередь это позор президента и самое главное его пробивании планки ниже плинтуса.
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24.02.2021 00:12 Ответить
Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 9697
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24.02.2021 00:13 Ответить
Бронік з активної броні???)))
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24.02.2021 00:18 Ответить
Да ясный перец,во всем виноват Порошенко Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3678 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3678
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24.02.2021 00:13 Ответить
Що б не говорили про Стерненка, він ішов проти одеської мафії, ризикуючи життям. Всі його вороги, однозначно і наші вороги. Кремлівська пропагандиська машина на рус - тв, малює його як нацика, ворога сруского міра. Що робити з продажними Суддями...??? ...Поки ми цього не зробимо - змін не буде...(с)
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24.02.2021 00:18 Ответить
и кста .. Щя гетьман на бульдозере подтянется Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 5302
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24.02.2021 00:19 Ответить
Он трохи вище ,один чел на повному "сурьйозе" доводить що це Пороху вигідно і він це влаштував !!!)))
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24.02.2021 00:25 Ответить
Подивимось...скоро все стане ясно...
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24.02.2021 00:28 Ответить
Могут опять за шиворот стянуть. Пусть лучше верхом на галапагосской черепахе подтягивается. Оттуда не так высоко падать.
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24.02.2021 00:26 Ответить
Що, мохнатий, вас по тривозі підняли? Не дали "дєньсавєцькайарміїіваєннамарськовафлота" відсвяткувати? От життя у вас, тролячок копійчаним, нівздахнутьніпьйоднуть. Ну нічого, посидь у спамі, перепочинь.
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24.02.2021 08:14 Ответить
Ех , мені хочеться одного разу прокинутися з відчуттям, що не існувало ніякого Зеленскього, Єрмака, Степанова, Арестовича і решти цього @ваного зеленого цирку🤔
Що це був просто страшний сон !!
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24.02.2021 00:13 Ответить
Підготувались. Путч ТК Частина людей залишається під ОП. З'явилася звукопідсилювальна апаратура для виступів хтось(!) надав апаратуру.
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24.02.2021 00:44 Ответить
не, ну так можно далеко зайти))
я янык страшный сон, и кучма, и совок...
и вообще вся жизнь - сон Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3629
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24.02.2021 00:48 Ответить
Готовься зелень к субботе. Весна придёт - зелень сажать будут))
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24.02.2021 00:14 Ответить
Быдло Мавзолейное,я был в Одессе 2 мая 2014 года,когда играли Черноморец и Металлист .А знаете как я вычислил ГНИД Путлера тогда? Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 952вы литеру.. "Г"..интересно произносите...,в Украине так не гговорят...Бараны... Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3061
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24.02.2021 00:17 Ответить
опять больному "потлер" весь галоперидол зохавал, раз кукарекает.
ты в палате тоже так визжишь как(почему "как"?), недолеченное
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24.02.2021 07:22 Ответить
Перебування націоналіста Стерненка на свободі було певним стоп-краном в Країні . Був певний статус-Кво між "какайа разніца" й патріотами ...
Потрібно було б бути критичним ідійотом , що б гратися цим стоп-краном й тим більш -- спробувати його зірвати .
Зараз шансів , що ЗЕ досидить до кінця свого терміну майже не існує ... Й це дуже погано , бо ЗЕ бодай відтягував у ЖОПоЛехайму певну кількість лохотрату , й взагалом у жодного топ-політика нема й не може бути більше рейтингу ніж 16-18% а це може означати лише , що шанси на знов випадкового лідера від олігархату максимальні
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24.02.2021 00:20 Ответить
Досидить Зе нормально весь свій термін. Більше того, зберігає всі шанси бути обраним ще раз.
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24.02.2021 00:29 Ответить
Досидеть досидит, а еще раз это врат ли. Он же быдлу обещал один срок, и еще год такого презитенства, и рейтинг будет уровня мертвичука..))
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24.02.2021 00:47 Ответить
У мертвечука сейчас рейтинг, как у Порошенка.
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24.02.2021 00:54 Ответить
У нас уторой срак тока на киче. Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 5379 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3555 Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3555
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24.02.2021 01:34 Ответить
Зе має тікати до Ізраїлю, а може й до Путлера - свого хазяїна.
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24.02.2021 00:32 Ответить
Ему наверное и убежать не дадут если так дальше пойдёт
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24.02.2021 00:34 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:09 Ответить
еще один больной с виZZгами своими. главное СССамо СССвалило, но с недолеченным видом важно поучает. жаль шо щаССС таких не утилиZZZируют((((
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24.02.2021 07:23 Ответить
Ватан, ти ще НЕ зрозумів, що дискусія НЕ про мене а про руSSкій мір!!
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...

А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна?? Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...

А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
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24.02.2021 19:27 Ответить
Знов орки в шоломах
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24.02.2021 01:15 Ответить
Причому ті ж самі.
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24.02.2021 10:46 Ответить
Такі акції потрібно синхронно робити під ОП, ВР, на дачі в Конча Заспі, під будинком батьків ЗЕпідара в Кривому Розі - щоб та **** проросійська і вся його родина денно і ношно сцяла свій ніс висунути, земля має палати під ногами зрадника!
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24.02.2021 03:04 Ответить
Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3723
Прекрасно, чудесно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину, убивать украинцев и руководить "новроссией" !
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24.02.2021 04:27 Ответить
очко втирание закрытием кацапских каналов не помогло,что бы дело против Стернека прокрутить втихую. *************,зелупы.? Главное что бы все не затихло.
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24.02.2021 05:32 Ответить
а хто казав, що революція Гідності закінчилася??? Вона продовжуватиметься, доки всіх гнид не передавимо.
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24.02.2021 07:21 Ответить
Україна вже не витримає цих слуг олігархії і коллаборантів. Тому їх потрібно знести як ворожий баласт. Утворити революційні трибунали і всю цю нечисть зачистити. Всі хто вбивав Україну потребують розгляжу їх дій в трибуналах це і Кучма, який здав ядерну зброю за "дякую" , це і Яценюк з його Алгембою у вигляді сітки рабиці на кордоні, це і Турчинов, що тупо Крим здав і всю зброю, це і Порошенко, який Російсько-українську війну назвав: то АТО, то ООС. Це і ці зелені макаки хабадної оліграхії за дії кротів РФ в ОПУ і шельхи-шельха в Омані. Україна як кінь Болівар цих виродків вже не втримає, або їх позгонять в трибунал, або України вже не буде, а буде РФ орда а на півдні Небесний Єрусалим. Тому тільки нова революція може навести лад трибуналами цих недобитих ОПЗЖ та ригів, іспанських лижників, суддів від мафії і іншого непотрібу.
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24.02.2021 07:31 Ответить
Якщо хтось думає , що загравання з "руSSкім міром", з окупантами, дасть йому мир, , то він дуже помиляється...! У світовій історії такого ще не було! Ворог другом ніколи не стане, бо його ціль зробити тебе рабом, а тільки патріот, який готовий життя віддати за Батьківщину, може бути соратником по боротьбі!!! Як цього не розуміти...?
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24.02.2021 07:31 Ответить
Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого - Цензор.НЕТ 3616
А что Вам мои Величайшие кремлёвские владыки
на 23 февраля, подать к Вашему имперскому столу?
Может быть вдоволь украинской крови которую
Вы так любите и ещё не напились вволю ?
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24.02.2021 07:39 Ответить
столько шуму...кто такой этот Стерненко? губернатор острова Борнео? Забастовкой его не освободить! для этого есть знакомый отличный адвокат Борис Михельсон..звоните и он вам поможет!..зачем шум..гам...
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24.02.2021 10:08 Ответить
поймите..деньги любят тишину..
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24.02.2021 10:09 Ответить
 
 