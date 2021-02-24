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Новости Фото Общество Приговор Стерненко
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акция (2401) Винница (702) Львов (4430) митинг (2540) Одесса (7370) пикет (697) Харьков (6510) Стерненко (384)

Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Участники акций протестовали против решения суда, приговорившего одесского активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека.

Во Львове на акции протеста на площади Рынок собрались около тысячи человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Участники акции держали плакаты с портретами Стерненко и лозунгами "Волю Стерненко!", "Сегодня его, а завтра – всех нас!", "Пришла весна – не тех садят" и другие.

Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 01
Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 02
Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 03

В Виннице протестующих было меньше – около сотни, и на акцию на площадь Небесной Сотни они вышли спонтанно. "Несогласие с приговором Стерненко объединило представителей разных политических сил и организаций. Люди сегодня не согласны с государственной политикой в сфере правоохранительной деятельности. Фактически сегодня это политизированные структуры, осуществляющие преследование активных граждан", - рассказал один из координаторов акции Богдан Куценко.

Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 04
Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 05
Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 06

Читайте на Цензор.НЕТ: Бессрочная акция против приговора Стерненко начнется в субботу

В Харькове около 100 протестующих пикетировали облгосадминистрацию. Во время акции перекрывали движение транспорта по ул. Сумской. После пикета под ОГА участники акции отправились пикетировать главное управление Нацполиции Харьковщины.

"Это не суд, а кривосудие, потому что нет доказательств вины. Стерненко - классический пример политического узника, поэтому считаем приговор политической местью патриоту. Требуем освобождения Стерненко", - сказал соорганизатор пикета, лидер общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков.

Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 07
Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 08
Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 09

Также на Цензор.НЕТ: Стерненко нет в СИЗО Одессы, где он - неизвестно, - адвокат Найем

В Одессе на митинг в поддержку Стерненко вышли около 200 человек, сообщает "УНИАН". Они собрались у памятника Дюку на Приморском бульваре. Люди пришли с плакатами "Нет политическим репрессиям", "Боритесь и поборите", и пр., а также с портретами активиста. Выступающие заявили, что считают приговор Стерненко – политическим и сфабрикованным. Как отметил один из организаторов акции протеста Кирилл Дымов, активисты требуют справедливого расследования, настаивают на том, чтобы патриотов Украины, включая Стерненко отпустили из СИЗО и оправдали.

Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах 10

Смотрите далее: Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Читайте также: Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: "Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет"

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
цей безпредєл зеленої шобли в народу вже зность терпець.
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24.02.2021 02:11
+26
Такі акції потрібно синхронно робити під ОП, ВР, на дачі в Конча Заспі, під будинком батьків ЗЕпідара в Кривому Розі - щоб та **** проросійська і вся його родина денно і ношно сцяла свій ніс висунути, земля має палати під ногами зрадливого блазня!
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24.02.2021 03:06
+24
Повернути клоуна в цирк!
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24.02.2021 03:05
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Ой оком это он
https://twitter.com/AchteMarzo63/status/1364460800174415873
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24.02.2021 09:40 Ответить
Однакові на пику 100відсоткова, ГАРАНТ, Портнов біснуватий, "Секретарка ОП" із секретаркою Секретаря,...,:- як близнюки, там і ген один проглядається,:- ОБЛИЧЧЯ ВЛАДИ!!!
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24.02.2021 09:54 Ответить
Порошенко пішов в атаку , для підняття рейтингу. Кому ми потрібні. Хто з нами захоче мати спільні справи. Путіну цього тільки треба. Пі...ц Україні.
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24.02.2021 10:01 Ответить
Я зараз буду підтримувати кожного , і Стерненка в тому числі , кого ця зешобла садить в тюрму . Але хочу нагадати , як він ніс маячню на Порошенка - зараз стало краще ?
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24.02.2021 10:11 Ответить
ЛЬВІВЯНИ МОЛОДЦІ , ТАК ТРИМАТИ .
за кожного вбитого Українського захисника , потрібно вбити двох опезежистів або їм подібних.
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24.02.2021 10:19 Ответить
«…закипает..»© к/ф «Полосатый рейс»
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24.02.2021 10:22 Ответить
А "дровішкі" мусора підкидають.
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24.02.2021 10:50 Ответить
А ви завернули увагу, що ніхто в цій справі про "викрадення" не говорить про "спільників" Стерненка?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.
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24.02.2021 11:06 Ответить
А де було все це скопище "захисників", коли саджали бійців добровольчого батальйону "Торнадо". Чи тоді судочинство було якесь інше?
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах - Цензор.НЕТ 8424
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24.02.2021 13:16 Ответить
а чего депутаты патриоты не взяли его на поруки, а честный президент не помиловал, или он поддерживает решение судьи любителя Сталина
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24.02.2021 19:43 Ответить
Зе-мрази вообще рамсы попутали!
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24.02.2021 23:09 Ответить
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