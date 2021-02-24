Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах. ФОТОрепортаж

Участники акций протестовали против решения суда, приговорившего одесского активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека.

Во Львове на акции протеста на площади Рынок собрались около тысячи человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Участники акции держали плакаты с портретами Стерненко и лозунгами "Волю Стерненко!", "Сегодня его, а завтра – всех нас!", "Пришла весна – не тех садят" и другие.







В Виннице протестующих было меньше – около сотни, и на акцию на площадь Небесной Сотни они вышли спонтанно. "Несогласие с приговором Стерненко объединило представителей разных политических сил и организаций. Люди сегодня не согласны с государственной политикой в сфере правоохранительной деятельности. Фактически сегодня это политизированные структуры, осуществляющие преследование активных граждан", - рассказал один из координаторов акции Богдан Куценко.







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В Харькове около 100 протестующих пикетировали облгосадминистрацию. Во время акции перекрывали движение транспорта по ул. Сумской. После пикета под ОГА участники акции отправились пикетировать главное управление Нацполиции Харьковщины.

"Это не суд, а кривосудие, потому что нет доказательств вины. Стерненко - классический пример политического узника, поэтому считаем приговор политической местью патриоту. Требуем освобождения Стерненко", - сказал соорганизатор пикета, лидер общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков.







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В Одессе на митинг в поддержку Стерненко вышли около 200 человек, сообщает "УНИАН". Они собрались у памятника Дюку на Приморском бульваре. Люди пришли с плакатами "Нет политическим репрессиям", "Боритесь и поборите", и пр., а также с портретами активиста. Выступающие заявили, что считают приговор Стерненко – политическим и сфабрикованным. Как отметил один из организаторов акции протеста Кирилл Дымов, активисты требуют справедливого расследования, настаивают на том, чтобы патриотов Украины, включая Стерненко отпустили из СИЗО и оправдали.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

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Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.