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Житомирщина (1314) контрразведка (486) радиация (313) СБУ (18663)

Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85" на Житомирщине. Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При этом, соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

По результатам следственных действий оборудование изъято и передано специализированному Государственному предприятию "Радон" - для проведения экспертного исследования и утилизации в установленном порядке.

Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

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Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ 01
Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ 02
Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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у Незнанского, по-моему, описано, как за автомобилем одного уважаемого человека пару дней ездила машина, набитая такими ящиками. а через месяц он умер...
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24.02.2021 10:00 Ответить
Странно.. Взяли так и оставили - эта дрянь денег наверное немало стоит?
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24.02.2021 10:36 Ответить
Лучше бы по ящику (как раз два) скинули на донецк и луганск.))
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24.02.2021 10:37 Ответить
Что за источник? Он для чего был на предприятии, использовался в работе технологического оборудования как датчик или дефектоскоп? То есть пока была лицензия все хранилось законно, а как закончилась лиц. хранение стало незаконным. Если так то получается что лицензия закончилась приехали бравые молодцы и раскурочили оборудование сделав невозможным возобновить работу завода?
Ай маладца, гробьте экономику и дальше, хорошо получается. Что то мне это напоминает... поправьте меня - это не вымогательство, не использование служебного положения в корыстных целях? Медведчуком, ЗАЖОПами и прочим дерьмом заняться не хотите, некогда?
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24.02.2021 11:02 Ответить
Замість того щоб судити публічно тих хто розвалив підприємство і на цьому нагрів свої загребущі руки, СБУ як прибиральниця бігає за датчиками з радіоактивними елементами яких було море на елеваторах, в цехах, складах, для перевірки дефектів сварних швів тощо. До чого це призводить такі датчики попадають випадгково, наприклад в будівельний бетон і люди починають вмирати в квартирах як збудовані з такими добавками. Тож потрібно в країні закінчувати з бардаком і профанами на усіх рівнях.
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24.02.2021 11:42 Ответить
 
 