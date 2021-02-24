Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения "Криптон-85" на Житомирщине. Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При этом, соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

По результатам следственных действий оборудование изъято и передано специализированному Государственному предприятию "Радон" - для проведения экспертного исследования и утилизации в установленном порядке.

Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

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