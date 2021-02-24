Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", российская сторона - не открыла КПВВ, - делегация в ТКГ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Украина 24 февраля предоставила автобусы-лодочки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье". Однако российская сторона не открыла КПВВ со своей стороны.
Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что автобусы предоставили начиная с 24 февраля по инициативе главы украинской делегации Леонида Кравчука.
"Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - говорится в сообщении.
В украинской делегации считают, что "представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами".
"На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября", - заявила украинская делегация.
Отмечается, что Украина ожидает соответствующую оценку такому "решению" со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.
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Разве вы можете сказать, что солдат какой-то из сторон воюет с броне-пластиной в броннике врага?
а теперь я тебе задам правильно поставленный вопрос . попробуй на него ответить
ты все еще гомосексуалист или уже завязал ? давай ка ответь на него правильно
а на счет света и нефти ты мил человек не путай интересы оллигархов и мысли простых людей
красноречивый пример - бабаня перла тачку-кравчучку с харчами под завязку...и при погрузке в бусик два хлопчика выскочили, чтоб ей помочь - подхватили тачку на руки и поставили в салоне.. вроде нормально, да? но нет! первыми словами было - от хто вас просил??? вы ж мне там все яйца переколошматили... пацаны - мы не знали, мы ж осторожно...далее - не...ну вот кто вас просил? а если бы я их не положила в ВЕДРО...вы бы их точно переколошматили (???)...и она всю дорогу гундела...а пацаны краснели...(и думаю жалели что помогли)
Честно, не представляю, как с тем мусором жить в одной сране придется после освобождения. Ладно старики и пожилые вымрут. А как быть с теми, которым в 14-м было уже 7-8 лет, а сейчас им по 15-16 , у которых мозги пропитаны рашизмом с детства, как с ними потом жить?! Вот это будет пи....!!!!!!!!!!!!
серьезно? думаю будут шипеть чо автобусов мало
Патриотов, бойцов ЗСУ судят и сажают а с колаборантами и врагами возятся возникает закономерный вопрос, а что за власть у нас такая она чья? У нас в села автобысы не ходят - упразднили и магазины с медпунктами позакрывали, люди пешком ходят по 15 км в одну сторону, а предателям и врагам пожалуйста все условия.