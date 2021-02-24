Под посольством РФ в Киеве появился билборд "Крым - это Украина". ФОТО

Под посольством Российской Федерации в Киеве вывесили билборд с надписью "Крым - это Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram.

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина!", - написало ведомство.

На билборде изображен герб СБУ и надпись "Крым - это Украина".

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