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Крым (26016) оккупация (9500) посольство (1044) СБУ (18666)

Под посольством РФ в Киеве появился билборд "Крым - это Украина". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Под посольством Российской Федерации в Киеве вывесили билборд с надписью "Крым - это Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram.

Под посольством РФ в Киеве появился билборд Крым - это Украина 01

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина!", - написало ведомство.

На билборде изображен герб СБУ и надпись "Крым - это Украина".

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Топ комментарии
+6
Кацапы позвонят д'ерьмаку-снимут.
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24.02.2021 12:23
+5
Рашинтроллинг 99 левела)))))))))))))
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24.02.2021 12:18
+5
Процент населения страны, которое производит дефекацию на открытой местности

Open Defecation in the World, 2012
Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 5850
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24.02.2021 12:28
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Кайф😁 просто кайф😁
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24.02.2021 12:16 Ответить
Кайф - это само наличие посольства в Киеве. Ну и конечно другие прелести, типа безвизового режима и т.д.
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24.02.2021 13:17 Ответить
Рашинтроллинг 99 левела)))))))))))))
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24.02.2021 12:18 Ответить
Кацапы позвонят д'ерьмаку-снимут.
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24.02.2021 12:23 Ответить
Його вже неодноразово знімали через такі дзвінки... Завдяки небайдужим повертали.
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24.02.2021 15:13 Ответить
Процент населения страны, которое производит дефекацию на открытой местности

Open Defecation in the World, 2012
Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 5850
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24.02.2021 12:28 Ответить
Интересно кто и как посчитал как.
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25.02.2021 01:49 Ответить
https://riceinstitute.org/blog/new-maps-which-country-has-the-most-open-defecation-in-the-world/
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25.02.2021 10:05 Ответить
А еще чуть развернуть в сторону посольства можно?
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24.02.2021 12:29 Ответить
Билборды вдоль дороги нельзя размещать? Чтоб виднее было
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24.02.2021 12:30 Ответить
Такие как этот "зя" и даже нужно!
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24.02.2021 12:33 Ответить
Гут! ЗачОт
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24.02.2021 12:30 Ответить
Прекрасно, та вночі знесуть, знову.
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24.02.2021 12:35 Ответить
Пусть горят пердаки.
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24.02.2021 12:45 Ответить
от якби таку акцію перед мокшанськими посольствами ще запустити по всьому світу, принаймні в найбільш відомих і впливових країнах світу.. Заграву від горящих пуканів в кремлі було би видно навіть в Китаї. ))
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24.02.2021 12:49 Ответить
До сраки ! Голою жопою їжака не вб'єш. Треба взагалі давним давно зачинити цю контору.ніяких контактів з ворогом бути не може окрім вогневого. Хочете вести переговори? Будь ласка. Через посередників. Бажано з країни НАТО.
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24.02.2021 13:12 Ответить
Там давним-давно ролети закатані, одне-два вікна світяться. Немає там нікого.
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24.02.2021 21:03 Ответить
дЕрмак ночью полезет закрашивать...
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24.02.2021 13:17 Ответить
С обратной стороны билборда должно быть красиво написано: "Путин - это *****!"
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24.02.2021 13:25 Ответить
У русни ,это уголовная статья , интересно , теперь все Украинцы под статьей 🤣🤣🤣
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24.02.2021 13:42 Ответить
Tak i e !
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24.02.2021 13:52 Ответить
Вот они поржали!
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24.02.2021 14:38 Ответить
Слава Жеке Карасю та іншим небайдужим, завдяки яким його знов туди повернули!
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24.02.2021 15:10 Ответить
РЕСПЕКТ - КОНТРРАЗВЕДКЕ ! ))
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24.02.2021 22:59 Ответить
надо еще один билборд повесить - Российские оккупанты обязаны освободить оккупированные районы Луганской и Донецкой областей и заплатить репарации за разрушение экономики... и пусть дипломаты с техсоставом из кацапстана лицезреют это каждый день...
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25.02.2021 07:48 Ответить
 
 