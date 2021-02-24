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Подземный переход на проспекте Победы в Киеве залило кипятком из-за повреждения теплосети, - КГГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

24 февраля около 2 часов ночи обнаружено повреждение теплосети на проспекте Победы, 39. Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ремонтные работы в месте повреждения начинаются по согласованию с владельцами смежных коммуникаций.

Обнаруженное повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окружающих домах. Ремонтные работы планируют завершить после полуночи.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (в 1979 году). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.

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Подземный переход на проспекте Победы в Киеве залило кипятком из-за повреждения теплосети, - КГГА 01
Подземный переход на проспекте Победы в Киеве залило кипятком из-за повреждения теплосети, - КГГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Де тонко там і рветься. Що ще додати😒
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24.02.2021 13:08 Ответить
Весь Київ в такому стані, обвали, прориви , завали, ями.
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24.02.2021 13:24 Ответить
тонко там, де не крадуть, а якісно готуються до зими...
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24.02.2021 18:23 Ответить
Виталя умывает руки. Скоро это вода будет в каждом доме.
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24.02.2021 13:54 Ответить
Ха, термальный источник
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24.02.2021 16:17 Ответить
Хоч безхатьки будуть мати де помитися... Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА - Цензор.НЕТ 6573
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24.02.2021 19:37 Ответить
"Тёпленькая пошла..."
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25.02.2021 01:21 Ответить
 
 