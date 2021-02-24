В Одессе простились с волонтером и ветераном АТО Владимиром Малофеевым. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 февраля, в Доме офицеров города Одесса состоялась церемония прощания с Владимиром Павловичем Малофеевым (Дядя Вова), 1955 года рождения, жителем Одессы, участником АТО (57-я ОМПБр и 28-я ОМБр), который умер в ночь на 21 февраля в военно-медицинском клиническом центре Южного региона в результате онкологического заболевания.

Об этом говорится в материале издания Суспільне. Одеса, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Доме офицеров в Одессе состоялось прощание с ветераном российско-украинской войны, участником одесского Евромайдана и волонтером Владимиром Малофеевым.

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По оценке издания, попрощаться с ветераном пришли около ста человек. Кроме жителей Одесской области, приехали также друзья и знакомые Малофеева из Киева и Львова.

Дядя Вова, как его называли одесситы, был активным участником Революции Достоинства, участвовал в боях за Дебальцево. По словам председателя филиала Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, ветеран "был символом украинской Одессы".

"Он имел яркую внешность Моисея и душу украинского патриота. Он умел работать с подростками, дети его любили. Его жизненный путь закончился, но он прожил достойную жизнь", - добавил Гуцалюк", - отмечается в сообщении.

Владимир Малофеев родился 25.12.1955 года. Был активным участником Революции Достоинства, символом одесского Майдана, участником противостояния в Одессе 2 мая 2014 г. В 2014-2015 годах участвовал в боях за Дебальцево, где получил тяжелое ранение. Был членом ВО "Свобода". Похоронили Владимира Малофеева на Западном кладбище Одессы.







































