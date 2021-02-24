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"Эксперту" Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту" Юрию Дудкину, причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подозрение сообщено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас "эксперт" задержан.

В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

В то же время "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

По данным следствия, в информационной сфере "эксперт" совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются, чтобы получить дополнительные доказательства умышленности таких действий со стороны подозреваемого.

Ранее сообщалось, что у политического "эксперта" Юрия Дудкина, который выступает на попавших под санкции телеканалах 112 Украина, NewsOne и Zik, проходят обыски, его обвиняют в госизмене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма"

Эксперту Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ 01
Эксперту Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ 02
Эксперту Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ 03
Эксперту Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
Сколько лет этот урод трубил на ватных каналах ?
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24.02.2021 16:52
+35
Додуделся.
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24.02.2021 16:48
+23
Хорошая новость от СБУ.Завтра тоже такую или ананлогичную надо.
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24.02.2021 16:52
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Додуделся.
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24.02.2021 16:48 Ответить
и отдуделся )))
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24.02.2021 16:52 Ответить
Здувся))))
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24.02.2021 17:18 Ответить
Не факт ,что отдуделся
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24.02.2021 19:36 Ответить
тут таких экспертов ,политологов ...ПРЕЖДЕ чем им давать возможность рот открывать проверяйте где харчуются
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24.02.2021 20:31 Ответить
Сколько лет этот урод трубил на ватных каналах ?
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24.02.2021 16:52 Ответить
Хорошая новость от СБУ.Завтра тоже такую или ананлогичную надо.
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24.02.2021 16:52 Ответить
Он окажется двойным агентом.
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24.02.2021 16:57 Ответить
Байдэн пришел как наши зашевелились
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24.02.2021 16:53 Ответить
там всех "экспертов" что сидят на нюзване и 112 садить нужно за госизмену и половину с телеканала НАШ, пропаганда льётся покруче чем у Соловьёва,ушы вянут
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24.02.2021 16:55 Ответить
Вот побольше таких публичных мразей надо в клетки прикрыть,тогда кацапы побыстрей об обмене подумают
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24.02.2021 16:55 Ответить
и потом отпустят под личное обязательство? "Эксперту" Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6753
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24.02.2021 16:56 Ответить
Все не то хоть 10 таких наракуйте, когда Мертвечуку огласите подозрение в финансировании терроризма? или извинитесь пред катом за ложные сведенение клевету,так как нестыковочка выходит не арестовываете преступника раз обьявили
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24.02.2021 16:59 Ответить
Сейчас очень часто морду Вадима Карасева на канале "ИХ" начал замечать. Тоже тот еще "иксперд".
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24.02.2021 17:00 Ответить
випердок воно
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24.02.2021 17:15 Ответить
Судити козла по повній програмі! ПОРА!!!!!
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24.02.2021 17:01 Ответить
на нары гниду!!!
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24.02.2021 17:02 Ответить
А Медведчук? Когда закроете черта?
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24.02.2021 17:03 Ответить
Портнова, главного сепара когда приговорите?
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24.02.2021 17:07 Ответить
Может откосить . Явно же шизик...
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24.02.2021 17:16 Ответить
Есть хорошее лекарство для уродов работающих на свино-собак. Это цианид калия. Вперду!
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24.02.2021 17:22 Ответить
Да цих дудкіних- шуфричів- лесиків- піховшиків сотні тисяч .Потрібен ЗАКОН про колаборантів. Не визнаєш рашку агресором- 5 років, не визнаєш що на донбасі війна з росією а не громадянська -10 років. Не визнаєш що Крим це Ураїна - 15 років і тд. І РЕАЛЬНІ посадки перших 2- 3 сотні цього лайна. Через тиждень будуть як миші. І паспортизація. Не знаєш мови, історії - посвідка на проживання. Так як є у всьому цивілізованому світі. А це що робиться зараз - окозамилювання. Саджають патріотів і кажуть ну ну ну ворогам.Брехня. Не вірю .
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24.02.2021 17:25 Ответить
А шо там с переводчиком Гройсмана?
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24.02.2021 17:25 Ответить
Почему этот урод еще на воле?
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24.02.2021 17:26 Ответить
На медведчуковських каналах що не "експерт" то агент Кремля, що не ведучий то московський пропагандист "руського міра"
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24.02.2021 17:27 Ответить
Портнову и компании приготовиться.
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24.02.2021 17:27 Ответить
Мне кажется то же самое нужно сделать со всеми журналистами заблокированных российско-фашистских каналов! Для начала.
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24.02.2021 17:36 Ответить
Какой подонок, какая тварь, живет в Украине, ест хлеб наш, пьет воду украинскую и поливает грязью страну! Это даже не хохол,это ублюдок, без флага, без родины! Жаль, что таких не лишают гражданства! И сколько, еще таких подонков по стране ходят!
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24.02.2021 17:40 Ответить
Много .На миллионы счёт идёт .У самого сосед примерно такой же ватан с русским миром в башке .Когда в 2014 началась заваруха он мне с пеной у рта чуть ли не каждый день доказывал ,что на Украине пришли к власти фашисты ,а россия наш друг и пришла нас защитить .Правда когда со временем начал перегибать палку понося на чём свет стоит украинское правительство и когда ему начали делать замечания и один раз даже наорали сказав мол ,что ты такой русский тут делаешь в Украине если она тебе так не нравится ,вали к себе на историческую родину ,сибирь большая и тебе места хватит ,то он немного поутих .А сейчас, когда начали прикрывать сепар-тб мертвечука и вводить санкции уже вообще молчит и даже вывесил у себя в окне флаг Украины
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24.02.2021 19:51 Ответить
плюс в карму СБУ..
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24.02.2021 17:45 Ответить
Дудкину сообщено о подозрении, - СБУ./ Портнов Баканову растолкует: конспирология, масоны, иллюминаты , мировое правительство, Сорос, рептилоиды, планета Нибиру, кипы из фольги. И Баканов Дудкина отпустит. Не отпустит Баканов- побоится- отпустит правосудие Коломойского. С извинениями.
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24.02.2021 17:57 Ответить
Мелкое чмо, но сильно противное.
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24.02.2021 18:17 Ответить
Матеріали для СБУ про агента "казбек" https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-3/
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24.02.2021 18:41 Ответить
Думаю, такого прорасейского, латентно сепараторского гнилья в Украине полным-полно. И я так понимаю, что это гнилье голову свою подняло и задышало полной грудью именно с приходом Зеленского.
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24.02.2021 19:01 Ответить
***,на видео 2019 год.СБУ нужно было год чтобы закрыть этого ватного дегенерата?
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24.02.2021 19:25 Ответить
а вiдслiдковувати оточення, зв'язки?
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24.02.2021 19:32 Ответить
какое-то полуграмотное местечковое чмо, экЗперД ёпта.

у этого чмошника хоть нормальное высшее образование есть? впрочем, какие заказчики, такие и эсперты.


"Експертові" Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9065
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24.02.2021 19:42 Ответить
Так я не поняв, йому "браслєти" вже наділи чи тільки підозру? То йому ці підозри до одного місця. Прокацаплені тільки тумаки, клітку та нашийник розуміють.
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24.02.2021 20:44 Ответить
 
 