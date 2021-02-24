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Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Задокументирован факт использования вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ запрещенного оружия в населенном пункте Луганщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, наемники РФ осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Выльный Северодонецкого района. В результате чего 23 февраля 2021 местный житель, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений он скончался в больнице.

В ходе осмотра места происшествия изъяты части боеприпаса, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.

Использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.

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Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование 01
Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование 02
Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование 03
Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Большинство лугандонцев обвинят Украину .
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24.02.2021 17:10 Ответить
У барана, который бодался со стеной и сломал рога, всегда будет виновата стена!
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24.02.2021 17:12 Ответить
А выстрел к гранатомету зачем?
Неужели дистанционное минирование при помощи гранатометов проводят?
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24.02.2021 17:11 Ответить
изначально предназначена для средств дистанционного минирования но сепары научились это делать и при помощи РПГ-7 . мина хоть и советской разработки но на вооружении ВСУ попасть не успела

https://www.youtube.com/watch?v=1hw8xblFbew
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24.02.2021 17:23 Ответить
Хутор Выльный Северодонецкого район-это где население "просило" гаранта,отвести войска,а он в ответ-хамил бойцам. Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування - Цензор.НЕТ 4702
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24.02.2021 17:30 Ответить
Цензор: Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Ну если уже известно, что мирный житель Луганщины погиб из-за мины оккупантов и даже есть фоторепортаж, то зачем еще нужно расследование?
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25.02.2021 00:48 Ответить
 
 