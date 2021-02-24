Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Задокументирован факт использования вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ запрещенного оружия в населенном пункте Луганщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, наемники РФ осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Выльный Северодонецкого района. В результате чего 23 февраля 2021 местный житель, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений он скончался в больнице.

В ходе осмотра места происшествия изъяты части боеприпаса, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.

Использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года.

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