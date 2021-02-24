РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12131 посетитель онлайн
Новости Фото Фоторепортаж Агрессия России против Украины Оборона
15 053 16
оружие (9379) танк (1908) Укроборонпром (1211)

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сегодня, 24 февраля, "Киевский бронетанковый завод" передал Вооруженным Силам Украины очередную партию из пяти единиц отремонтированных танков Т-72. Предприятие "Укроборонпрома" модернизировало боевую технику в рамках оборонного заказа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 01

Как отметил директор ГП "Киевский бронетанковый завод" Владимир Синявский, модернизация пяти танков Т-72 продолжалась два месяца.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 02

"Улучшенны его технические характеристики, установлен более мощный двигатель - 840 лошадиных сил, улучшенна ходовая часть - гусеница танка Т-80. Сейчас машина имеет возможность за счет комплекса 9К120 проводить стрельбу управляемой ракетой "Комбат" на прицельную дальность 4 км. Улучшенны смотровые приборы и динамическая защита за счет системы "Нож", - сообщил Синявский.

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 03

Читайте также: "Укроборонпром" на оружейной выставке в ОАЭ заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $85,6 млн

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72 04

Ведутся работы по передаче еще пяти единиц техники.

Также смотрите: Армия получила 4 модернизированных танка, - Укроборонпром. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Молодці! Дякую за роботу. Слава ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
показать весь комментарий
24.02.2021 17:25
+7
Кацап, здесь водки нет.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:45
+3
І це добре...із бідності. Один Оплот вартує 150 мільйонів. Краще вже за такі гроші закуповувати Сокіл -300.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці! Дякую за роботу. Слава ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
показать весь комментарий
24.02.2021 17:25 Ответить
І це добре...із бідності. Один Оплот вартує 150 мільйонів. Краще вже за такі гроші закуповувати Сокіл -300.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:27 Ответить
А сколько отремонтированных модернизированных пулеметов Максим передали?
показать весь комментарий
24.02.2021 17:27 Ответить
Кацап, здесь водки нет.
показать весь комментарий
24.02.2021 17:45 Ответить
Мальчик ты всю водку выпил и теперь тебе кацапы всюду мерещятся?)
показать весь комментарий
24.02.2021 23:00 Ответить
Кацап, дискуссии не будет. Иди на хер.
показать весь комментарий
25.02.2021 08:12 Ответить
Чмошник туалетный)
показать весь комментарий
25.02.2021 08:55 Ответить
Я знаю, что ты чмошник туалетный. Дальше что ?
показать весь комментарий
25.02.2021 09:27 Ответить
Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 7209
показать весь комментарий
24.02.2021 18:30 Ответить
Як новенька копійочка Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 1648
показать весь комментарий
24.02.2021 18:30 Ответить
Коли вже нормальне співвідношення за плеєрі зроблять?! Чи потім реклама влазити по оба боки не буде? Тоді відео пережимайте. Скільки можна над нами знущатися?! Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 3984
показать весь комментарий
24.02.2021 20:38 Ответить
Да б..дь новые таки араьам а нам модернизированое дерьмо чтобы эта биомасса пархатая вся пе...хла.
показать весь комментарий
24.02.2021 20:45 Ответить
Молодці! Но, 5 танків - 2 місяці це дуже мало !!
показать весь комментарий
24.02.2021 23:05 Ответить
желтая шляпа , хочет хайпа Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 9764
показать весь комментарий
25.02.2021 02:56 Ответить
 
 