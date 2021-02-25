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Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов. ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Украинские военнослужащий выстрелил и ранил оккупанта. Тот доставлен в госпиталь, жизнь нашего воина вне опасности.

Инцидент произошел на позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык в Донецкой области. Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наемник бросился на нашего солдата и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловища этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", - отметил журналист.

Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.

Также на Цензор.НЕТ: Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 01Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 02

Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 03
Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 04
Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+82
Обычный русский .
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24.02.2021 17:36
+79
"..как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют."

как как..в том районе клоун летом приказал разминировать... эпоха миролюбия, пля...
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24.02.2021 17:37
+76
Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.
А че выяснять?

С тех пор как "надо только перестать стрелять", оккупанты подходят к нашим позициям все ближе и ближе
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24.02.2021 17:38
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Страница 4 из 4
Солдат выполнял Устав .
Он прицелился и сказал, "стоять! не подходить»
Если бы бойцы ВСУ все выполняли устав в Крыму - Украина бы Крым не потеряла
А теперь прокуратура должна была объявить всем , НЕ ВЫПОЛНИВШИМ УСТАВ , подозрение и заочно арестовать ЗА СДАЧУ КРЫМА. А потом запрос в Интерпол - пусть сидят невыездные остаток своей поганой жизни
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25.02.2021 03:53 Ответить
Дорогі мої колеги! Це я про Крим! Ще в одній із газет на півострові( знайду в архіві,виложу) ,за 2005 чи інший рік,не згадаю точно, була замітка про успіхи Віталія Кличка,який вже тоді був чемпіоном. Та тільки це була не позитивна замітка,а негативний посил на весь український спорт з добавленою карикатурою на самого В.Кличка,який оскаженіло з лошадиними зубами лупить бідного іноземця. І це газета для усього Криму,продаваєма в кіосках. Я коли її купив для вагонного читання,то чуть не подавився пивом холодним( було літо). А по перону ходив наряд в новій формі( літній з короткими рукавами) міліціонєров,яким було до одного місця. А до цього по кримській електричці ходив господарем ,вгадайте,патруль "ВС РФ" і перевіряв документи у пасажирів. Лише я і ще одна кримська гарна татарка в вагоні були проти такого нахабства,амінші мовчки дивились у вікно. З Кримом потрібно було б вирішувати зразу,при Кравчуку....НІЯКОЇ РЕСПУБЛІКИ там,а лише 26 область. Все,а тепер маємо,те щр маємо по-кравчуцькі.
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25.02.2021 05:37 Ответить
Я с Вами соглашусь
Хорошо знаю тему, как киевские районы( а было их больше 20) покупали крымским офицерам квартиры из бюджета района ( где-то 20 лет назад ) и вручали на день военно морских сил . А потом эти офицеры Украину предали
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25.02.2021 10:42 Ответить
плохо устав знаете, шановний.
сначала на поражение и попасть, а уже потом куда угодно предупредительные очереди и ор "стой, кто идет!"
командир в курсе и все поймет....
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25.02.2021 03:53 Ответить
азбука.
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25.02.2021 03:54 Ответить
Есть же фоточка, где мудак лежит с простреленным боком. Ну да, солдат выстрелил неприцельно, но в оласть сердца. Немного промазал.
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25.02.2021 06:29 Ответить
нет шобы в колодец кинуть, так об этом на цензоре пишут ))) интересно ,если МОССАД сделал шото, тоже по такому "поводу" сразу отписываются, во всех СМИ ?
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25.02.2021 02:20 Ответить
Друже, рана заживе. Головне, що ти - живий.
І мерзоту цю вспокоїв.
Тепер порозказує трохи відповідним органам, а потім бачитиме небо в клітинку.
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25.02.2021 02:21 Ответить
Сейчас портнов поднимет вой- АБИЖАЮТЬ невинных кацапов 😀😀😀
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25.02.2021 03:48 Ответить
Портнов....він уже боїтьчя,як і Медведчук....не те,що ходити ,а їздити по Київу. Бо це ...Тварі,а їх ...нищать!
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25.02.2021 05:40 Ответить
«
Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.Источник: https://censor.net/ru/n3249872»
Хотелось бы услышать выводы проверки
БРИФФИНГИ перед журналистами в прямом эфире должны быть нормой
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25.02.2021 03:45 Ответить
Згадайте агресивне Зеорлі,яке пригало на воїна,коли вперше побувало серед захисників України:....я сказал....убери оружие....я не лох...я... (сухий горох!). Такого позорища перед нашими вояками не було з часів Кучми. Той теж тоді щось гівнив на армію,яку почав він розганяти,а йому генерали говорли....не будь Ідіотом,що ти робиш? І це теж таке безмозгле прийшло,а більш схоже на....диверсанта-провокатора!
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25.02.2021 04:33 Ответить
Молодець!
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25.02.2021 06:26 Ответить
На жаль не застрелив ...дараса.
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25.02.2021 06:48 Ответить
Звичайне агресивне русьге бидло
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25.02.2021 06:58 Ответить
Совсем озверели.
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25.02.2021 07:17 Ответить
НЕОБХОДИМО ДОБИВАТЬ ИХ !!!
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25.02.2021 07:19 Ответить
А наший хлопець - воїн, ... велика повага! Не розгубився, супер!
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25.02.2021 08:15 Ответить
а на скількох кацапів українці напали на московії в цьому році?
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25.02.2021 08:19 Ответить
Теперь этого ублюдка надо передать представителю РФ прямо в зале ООН. Документы, если при нём были, предать прямо в следствие, а ему на руки только копии. Сделать всё публично и гласно ИХТАМНЕТ.
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25.02.2021 08:46 Ответить
"... пуля попала в туловище этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь." - респект журналисту! Російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7207
и хвала нашему воину!! Російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4640
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25.02.2021 09:38 Ответить
Боєць залишився живий, підстрілив ворога і взяв в полон. Молодець і вартий нагороди.
А нам немає чого тут додумувати, як там було. Бо, ні мене ні вас там не було.
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25.02.2021 10:43 Ответить
сквозняк теперь в боку
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25.02.2021 12:51 Ответить
Всё это результат нашего президента -клоуна Зеленского и его идея фикс: "Просто перестать стрелять"!! Козлина еврейская .безграмотная!
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25.02.2021 13:26 Ответить
Всё это результат нашего президента -клоуна Зеленского и его идея фикс: "Просто перестать стрелять"!! Козлина еврейская .безграмотная!
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25.02.2021 13:28 Ответить
надеюсь, нашим солдатам преподают курс "Самозахист як підстава, що виключає кримінальну відповідальність за спричинення шкоди"
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25.02.2021 15:15 Ответить
Не гуманно повелися з мерзотою.. хоча б багнюкою рану дикуну замазали
.
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25.02.2021 16:14 Ответить
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