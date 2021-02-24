В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд", который будет передан ВМС Украины в 2021 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Речь идет об одном из катеров, которые должны в этом году поступить в состав ВМС Украины. Во время испытаний проверяли качество работы агрегатов и механизмов катера, а также функционирования его навигационной системы. Были продемонстрированы максимальные возможности катера по маневренности и скорости, подтвержденны его ходовые качества.

Во время испытания на борту присутствовали атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и Военно-морской атташе капитан 1 ранга Сергей Федорчук, которые предоставили положительные отзывы относительно технических характеристик катера.

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Военные дипломаты провели встречу с экипажем патрульного катера, руководством базы Береговой обороны и военно-морской верфи города Балтимор, во время которой обсудили вопрос о ходе подготовки и обучения экипажа, а также технической готовности катеров.





Напомним, что украинские экипажи в США проходят 10-недельный курс доподготовки на получение допуска к эксплуатации катеров этого класса.

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