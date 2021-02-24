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В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд", который будет передан ВМС Украины в 2021 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Речь идет об одном из катеров, которые должны в этом году поступить в состав ВМС Украины. Во время испытаний проверяли качество работы агрегатов и механизмов катера, а также функционирования его навигационной системы. Были продемонстрированы максимальные возможности катера по маневренности и скорости, подтвержденны его ходовые качества.

Во время испытания на борту присутствовали атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и Военно-морской атташе капитан 1 ранга Сергей Федорчук, которые предоставили положительные отзывы относительно технических характеристик катера.

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 01

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 02

Также смотрите: Катера класса Island поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021-го. ФОТОрепортаж

Военные дипломаты провели встречу с экипажем патрульного катера, руководством базы Береговой обороны и военно-морской верфи города Балтимор, во время которой обсудили вопрос о ходе подготовки и обучения экипажа, а также технической готовности катеров.

В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 03
В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа Айленд для ВМС Украины 04

Напомним, что украинские экипажи в США проходят 10-недельный курс доподготовки на получение допуска к эксплуатации катеров этого класса.

Смотрите: Патрульный катер типа ISLAND для ВМС Украины совершил контрольный выход в море в США. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
дурака видно по словам, умного по молчанию..
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24.02.2021 17:50
+9
Вроде всё хорошо, но как-то позорно в прошлом великим судостроителям радоваться б/у-шным катерам. Ну могли же сами сделать, не космический ведь катер - обычный.
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24.02.2021 17:50
+5
Денюжек дай,и наклепаем параходов любых какие пожелаете,а коль денюжки тю-тю.дареному коню в зубы не смотрят.радуйтесь и будьте мылостывы
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24.02.2021 18:15
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Главное на нем не заходить в Керченский пролив,а то опять унитазы снимут.
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24.02.2021 17:42 Ответить
дурака видно по словам, умного по молчанию..
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24.02.2021 17:50 Ответить
Та кто ж спорит,весь мир тогда на умных без единого выстрела сдавших флот смотрел.
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24.02.2021 19:59 Ответить
не тупи, Вова!..
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24.02.2021 20:43 Ответить
Если констатация фактов по вашему это "тупить", то пусть так будет,не буду вас лишать иллюзий.
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24.02.2021 21:23 Ответить
Там ще поранені були. Хтось залишивсь без пальців. Лише дивом не було загиблих.
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24.02.2021 18:16 Ответить
Вроде всё хорошо, но как-то позорно в прошлом великим судостроителям радоваться б/у-шным катерам. Ну могли же сами сделать, не космический ведь катер - обычный.
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24.02.2021 17:50 Ответить
Денюжек дай,и наклепаем параходов любых какие пожелаете,а коль денюжки тю-тю.дареному коню в зубы не смотрят.радуйтесь и будьте мылостывы
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24.02.2021 18:15 Ответить
Их и не будет, если самим ничего не делать.
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24.02.2021 18:20 Ответить
Чтобы продать что-то ненужное,надо иметь что-то ненужное.(кот Матроскин)
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24.02.2021 20:09 Ответить
еще денежек? а не разорвет? народ налоги плотит в бюджет страны или в карман Коломойскому?
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24.02.2021 18:22 Ответить
Понимайте как приятнее В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5475
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24.02.2021 20:10 Ответить
Так "Кузня" будувала схожі катери і який був шум і крик, що то "барига збагачується". Продав він верфь і що? Купуємо мотлох? Дякувати, що хоч і цей мотлох США нам продають, бо кацапи скрізь бігають і як недорізани свині кричасть і погрожують, що вони передадуть свій флот терористам з "ДНР". А по суті бояться, що їхні консерви потопить невеликий український флот. Пам'ятаєте, як за двома катерами і буксиром летіла і йшла ціла морська армада різних суден, кораблів, катерів, вертольотів, літаків і чудом попали у відходящі і не стріляючі наші катери. А якби наші відкрили вогонь? Москалі обісрали б все Чорне море. А з якою люттю вони таранили наші судна.
Інші кораблебудівні заводи в Україні викупили при ригах росіяни(московити) і все так знищили. Залишилося пару цехів, які відновили і там проводять ремонтні роботи.
Така сама істерика була проти випуску автобусів "Богдан", машин для військових шпиталів. Добилися свого, по всій Україні закупляються тільки кацапські Газелі і ПАЗіки. Такі наші вухасті і тупі наріди, що під пропаганду знищують все своє, не замислюючись і купляють у лютого ворога московії, даючи їм можливість працювати і за наш рахунок виплачувати зарплати своїм робітникам і наповнювати бюджет. Ті працюють, а наші безробітні, але потім волають - де наші робочі місця?
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25.02.2021 09:33 Ответить
Генерал-майор лично испытывает катер
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24.02.2021 17:57 Ответить
Есть такая штука, неизвестная русне - протокол( не тот, шо мусора-каратели составляют, а дипломатический). Атташе страны присутствуют на испытаниях .
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24.02.2021 18:26 Ответить
Не то что в Орде...
Там ***** запускает турбины по телефону из бункера.
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24.02.2021 18:27 Ответить
Моїм містом назвали
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24.02.2021 18:01 Ответить
Передайте Боре Кременецкому, пусть этот говнюк вернет мне галстук и золотой значек, который спер в Прилуках.
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24.02.2021 18:46 Ответить
У лоха не грех значок отобрать 😂
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24.02.2021 20:42 Ответить
 
 