Террористы ОРДЛО традиционно усилили провокации на "день защитника отечества", информационная подготовка велась еще с 19 февраля, - УС СЦКК. ФОТОрепортаж

Вооруженные формирования Российской Федерации 23 февраля несколько раз провоцировали ВСУ, в результате чего увеличилось количество обстрелов вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в течение суток зафиксировала 22 факта нарушения режима прекращения огня.

"Начиная с утра 23 февраля оккупантами осуществлен ряд обстрелов позиций Вооруженных сил Украины с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Под обстрел из минометов попали населенные пункты Авдеевка, Красногоровка и Зайцево. В результате обстрелов в районе Зайцево-Северное погиб один военнослужащий ВС Украины, еще один получил ранения", - констатирует пресс-центр.

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В сообщении подчеркивается, что вооруженные формирования ОРДЛО продолжали провокации на других направлениях, не обращая внимание на обращение СММ ОБСЕ.

"Под огнем оказались подразделения ВС Украины в районах населенных пунктов Пески, Гнутово, Шумы, Причепиловка, Золотое-4, Новоселовка, Катериновка, Мироновский. При этом враг применял ручные и станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие", - уточняется в сообщении.

В 19:20 снайпер легко ранил еще одного военнослужащего ВС Украины в районе населенного пункта Пески.

"В районе населенного пункта Золотое-4 (Хутор Вольный), в результате обстрела из станкового противотанкового гранатомета и дистанционного минирования местности в частном секторе, получил тяжелые ранения, от которых позже скончался, 74-летний местный житель.

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На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации, украинские воины открывали огонь.

В ходе проведения широкомасштабной провокации ВФ ОРДЛО прибегли к введению ложных запросов "Тишины" перед началом и непосредственно в ходе обстрелов позиций ВС Украины.

Реагируя на запросы украинской стороны о прекращении огня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз вводили "зеркальные режима тишины" для формирования картины многочисленных нарушений со стороны ВС Украины и дискредитации их перед СММ ОБСЕ.

При этом обстрелы со стороны российских наемников осуществлялись одновременно с запросом тишины для якобы прекращении огня со стороны ВС Украины, что является типичным для провокаций ВФ ОРДО и на что УС СЦКК неоднократно обращала внимание СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК указывает на заранее спланированный и хорошо срежиссированный характер провокаций со стороны ВФ ОРДЛО, "о чем свидетельствует интенсивная информационная кампания, развернутая в социальных сетях с целью формирования общественного мнения, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на подконтрольной правительству Украины территории".

"Информация о якобы подготовке Вооруженных сил Украины к активным действиям интенсивно "раздувалась", начиная с 19 февраля, а непосредственно в ходе обстрелов оперативно "вбрасывалась" в социальные сети с задержкой 5-7 минут, а иногда и до официальных обращений со стороны СММ ОБСЕ.

Используя собственные интерпретации официальных заявлений военно-политического руководства Украины, ВФ ОРДЛО развернули кампанию по формированию искаженного представления о ситуации с последующей активной фазой обстрелов непосредственно 23 февраля, на фоне празднования в псевдообъединениях "дня защитника отечества" и создание эйфории "побед на всех фронтах", - подчеркивается в публикации.

Отмечается, что наемники также "стремились реабилитироваться в глазах жителей ВОТ за провокацию на Горловском направлении 20 февраля, которая провалилась".

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"Подобная практика характерна ВФ ОРДЛО и является частью более общей стратегии использования "силового давления" на военно-политическое руководство Украины накануне и в ходе принятия важных политических решений и получения благоприятных для псевдообъединений результатов.

УС СЦКК расценивает события, имевшие место 23 февраля 2021 года, как широкомасштабную многоуровневую, хорошо спланированную глубокую провокацию со стороны ВФ ОРДЛО при непосредственной поддержке и руководстве со стороны РФ. Цель провокации - дискредитация командиров всех уровней и военно-политического руководства государства перед партнерами и мировым сообществом. Украинская сторона сообщает, что Вооруженные силы Украины последовательно придерживаются режима прекращения огня и взятых на себя обязательств. Цена преступных действий со стороны ВФ ОРДЛО - жизнь военнослужащих ВС Украины и мирных граждан Украины, разрушение гражданской инфраструктуры", - уверены в СЦКК.

Украинская сторона подготовила письменные ноты на СММ ОБСЕ с материалами фиксации и верификации последствий нарушений, которые являются очередными доказательствами преступлений ВФ РФ на Донбассе.









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