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ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, следователями Государственного бюро расследований 24 февраля проведен ряд обысков у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции 01

Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением работниками государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции 02

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Автор: Володимир Янченко
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Всі державні інспекціі та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
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24.02.2021 19:41 Ответить
7 років реформують, реформують, а потім керівництво арештують... А пізніше керівництво відпускають і виплачують з бюджету мільйонні відступні.
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24.02.2021 19:45 Ответить
Вчора пізно ввечері, десь о 22.30 працівники ДБР увірвалися з обшуками до сотника 5-ї сотні Євромайдану Ігоря Солонинка! Звинувачення: спротив "законним діям " працівників міліції на Майдані Гідності в січні-лютому 2014 року.
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24.02.2021 19:42 Ответить
щойно про це розповів Олександр Турчинов
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24.02.2021 19:42 Ответить
теперь только зеленые люди строить будут
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24.02.2021 20:28 Ответить
 
 