ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, следователями Государственного бюро расследований 24 февраля проведен ряд обысков у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением работниками государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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Дмитро Черних 794bd8a2
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Василь Довганенко 7230397a
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