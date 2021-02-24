ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции. ФОТО

С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, следователями Государственного бюро расследований 24 февраля проведен ряд обысков у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением работниками государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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