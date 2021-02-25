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Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наблюдатели ОБСЕ с помощью мини-БПЛА впервые зафиксировали российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" на Донбассе.

Текстовая информация об этом обнародована в отчете №38/2021 от 17 февраля 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что РЛС 51У6 "Каста-2Е1" была замечена 15 февраля 2021 года на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области. Это в 37 км к юго-западу от Луганска на временно оккупированной территории Украины. Уточнялось, что станция расположена в 30 км от линии соприкосновения в Донбассе.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили эксклюзивное визуальное подтверждение информации о первой официальной фиксации российской радиолокационной станции 51У6 "Каста-2Е1" на оккупированной части украинского Донбасса.

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Российскую радиолокационную станцию 51У6 Каста-2Е1 впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом 01

На фото ОБСЕ видно, что российские военнослужащие, которые обслуживают эту станцию ​​РЛС на Донбассе, увидев мини-беспилотник наблюдателей, спешно пытаются замаскировать технику, накрыв ее брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины. "Вероятно, таким образом они рассчитывали ввести наблюдателей в заблуждение и скрыть российскую принадлежность РЛС 51У6 "Каста-2Е1". Забавно, что "на всякий случай" на позициях российских оккупационных войск на Донбассе не хватает обычных маскировочных сеток, однако, есть материалы для "внезапной украинизации". Хотя, возможно, это была "хитрая инициатива" какого-то отдельного командира", - предполагают волонтеры. Они определили координаты РЛС: 48°24’50.2″N 38°52’36.9″E.

Российскую радиолокационную станцию 51У6 Каста-2Е1 впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом 02

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Российскую радиолокационную станцию 51У6 Каста-2Е1 впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом 03
Российскую радиолокационную станцию 51У6 Каста-2Е1 впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом 04

"Российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 "Каста-2Е1" предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе летающих на сверхмалых высотах. Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули для охоты за БПЛА", - уверены волонтеры.

Российскую радиолокационную станцию 51У6 Каста-2Е1 впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
это типа тупая кацапня решила,что под цветами национального флага москаля шукать не будут? Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 3282
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24.02.2021 20:26
+24
от казлы...
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24.02.2021 20:22
+23
кацапо-фашисткие мрази!
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24.02.2021 20:26
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от казлы...
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24.02.2021 20:22 Ответить
"Можна купіть в любом ваінторге!"...
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24.02.2021 20:26 Ответить
"Іхтамньєт" от якби цю станцію та й захопити.
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24.02.2021 20:24 Ответить
это типа тупая кацапня решила,что под цветами национального флага москаля шукать не будут? Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 3282
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24.02.2021 20:26 Ответить
кацапо-фашисткие мрази!
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24.02.2021 20:26 Ответить
Надо полагать, у каждого "поплоченца" за пазухой есть нашивки ВСУ.
На всякий случай....😂
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24.02.2021 20:29 Ответить
Вот шизоиды, реальные!))
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24.02.2021 20:32 Ответить
А был бы Байрактар,сразу ракетой по комплексу шмальнули и все. Много говорили говорили и ......Где Байрактары?
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24.02.2021 20:40 Ответить
Вопрос к говнокомандующему.
В староконстантинове в ангаре полуразрушенном гниют, простаивают
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24.02.2021 20:49 Ответить
Уверен даже притензий бы не предъявят так как прийдеться объяснить во что попали.
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24.02.2021 21:13 Ответить
читайте мінські договорняки.
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25.02.2021 11:09 Ответить
Та пихуй! Мы наступать собираемся? Нет. Так в чём новость?
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24.02.2021 20:40 Ответить
идиоты! Какой украинец национальный флаг вместо покрывала будет использовать?
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24.02.2021 20:41 Ответить
все не найдут Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 1510.погода поможет

Распутица в Краснодарском крае

Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 8690
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24.02.2021 20:41 Ответить
"ТанЬкигрязинебаятся" так кацапи кажуть😁? Та отож🤗
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24.02.2021 21:11 Ответить
Щось кацапам у Вірменії та рлс не дуже допомогла... Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 8107
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24.02.2021 20:42 Ответить
Таки да. Азербайджан та Турція відпердолили кацапню та їхніх вірменських союзників там практично в одні ворота.
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24.02.2021 20:48 Ответить
Бризент не скрєпний, мабуть ще від хунти залишився... Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 893
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24.02.2021 20:46 Ответить
Такие разведданные от волонтеров нужно предавать гласности исключительно после отработки артой этих координат. Хотя, если слепоглухонемые спалили кацапов, то те наверняка уже поменяли место дислокации этого комплекса
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24.02.2021 20:48 Ответить
Координаты определили, и ЖАХНУЛИ
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24.02.2021 20:59 Ответить
Низзя! Говнокомандующий перемирие набарыжил! Лигу смеха дорого расеянам продал!
Хотя это им надо как зайцу стоп-сигнал.
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24.02.2021 22:21 Ответить
Такий самий малий безпілотник міг би запросто протитанкову гранату впустити ,та зеля сказало ніззя навіть дивитися в ту сторону
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24.02.2021 22:01 Ответить
В зелі тупо купили "всеохоплююче перемир'я" з всіма нісчаками!
Чи думаєш навіщо расєянє купили "ЛІГУ"?! Ніщо на заважало і далі транслювати підгодовуючи хідранта!
Гроші в Укрїну зайшли? Податки сплачені? З усєї суми,чі тільки офіційного дріб'язку?
Цікаво за скільки десятків тисяч € продав кривораугльний барига (а насліків ще не було!) житя кожного загиблого?
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24.02.2021 22:17 Ответить
Возможно это покрытие,а может и сама РЛС откуда - то с юга.
В крыму именно так сриколоры выцветают на солнце.
Красный перецветает в желтый,синий остаеться осветляясь,белый становиться грязно- серым.
Очень похоже на фото.
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24.02.2021 22:06 Ответить
А що не можна з солі ("консерванта") витягнути джавеліна?
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24.02.2021 22:10 Ответить
ПОЧЕМУ ОНА ЕЩЕ РАБОТАЕТ ??
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24.02.2021 22:55 Ответить
А почему ее до сих пор не уничтожили вместе с экипажем?Беспилотники есть,артилерия тоже
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24.02.2021 23:14 Ответить
Узнаю до боли родную антенную решетку от доисторической "ламповой" РЛС П-19, принятой на вооружение в далеком 1974г Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 4892
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25.02.2021 00:16 Ответить
Только хотел то же самое написать. Я на П-40 служил, П-19 были в батарее управления.
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25.02.2021 07:54 Ответить
ЗАКОНИ ФІЗИКИ ДАВНО НЕЗМІННІ..
антени як були оптимізовані років 50 назад-так нічого з цього часу не змінилось..

на генераторах лампи замінені СВЧ-діодами..Але в принципі це нічого не міняє..
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25.02.2021 08:02 Ответить
Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом - Цензор.НЕТ 2262

Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом - Цензор.НЕТ 4167
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25.02.2021 08:04 Ответить
при модернізації зараз зменшують потужність.. дальність. разів у 5-ть
надлишкова для БПЛА.
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25.02.2021 08:08 Ответить
ВИЯВИТИ ЦЕ ОДНЕ..
А ОТ ЗБИТИ...
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25.02.2021 07:59 Ответить
Ахах...стекломойщки, даже палевную технику замаскировать не могут.
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25.02.2021 11:48 Ответить
Опачки.
А куда же смотрят подвалы дырных МГБ? Такая диверсия "укропских шпионов" )))
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25.02.2021 13:03 Ответить
Ура! В "Военторг" ублюдочных недореспублик завезли свежие РЛС! Наконец, шахтеры могут легко вздохнуть, а фашистская московия в очередной раз заявить, что она лишь "посредник"... СКолько эта комедия будет продолжаться?!
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05.03.2021 09:09 Ответить
 
 