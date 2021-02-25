Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом. ФОТОрепортаж

Наблюдатели ОБСЕ с помощью мини-БПЛА впервые зафиксировали российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" на Донбассе.

Текстовая информация об этом обнародована в отчете №38/2021 от 17 февраля 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что РЛС 51У6 "Каста-2Е1" была замечена 15 февраля 2021 года на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области. Это в 37 км к юго-западу от Луганска на временно оккупированной территории Украины. Уточнялось, что станция расположена в 30 км от линии соприкосновения в Донбассе.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили эксклюзивное визуальное подтверждение информации о первой официальной фиксации российской радиолокационной станции 51У6 "Каста-2Е1" на оккупированной части украинского Донбасса.

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На фото ОБСЕ видно, что российские военнослужащие, которые обслуживают эту станцию ​​РЛС на Донбассе, увидев мини-беспилотник наблюдателей, спешно пытаются замаскировать технику, накрыв ее брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины. "Вероятно, таким образом они рассчитывали ввести наблюдателей в заблуждение и скрыть российскую принадлежность РЛС 51У6 "Каста-2Е1". Забавно, что "на всякий случай" на позициях российских оккупационных войск на Донбассе не хватает обычных маскировочных сеток, однако, есть материалы для "внезапной украинизации". Хотя, возможно, это была "хитрая инициатива" какого-то отдельного командира", - предполагают волонтеры. Они определили координаты РЛС: 48°24’50.2″N 38°52’36.9″E.

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"Российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 "Каста-2Е1" предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе летающих на сверхмалых высотах. Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули для охоты за БПЛА", - уверены волонтеры.

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