Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Наблюдатели ОБСЕ с помощью мини-БПЛА впервые зафиксировали российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" на Донбассе.
Текстовая информация об этом обнародована в отчете №38/2021 от 17 февраля 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ.
В документе указано, что РЛС 51У6 "Каста-2Е1" была замечена 15 февраля 2021 года на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области. Это в 37 км к юго-западу от Луганска на временно оккупированной территории Украины. Уточнялось, что станция расположена в 30 км от линии соприкосновения в Донбассе.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили эксклюзивное визуальное подтверждение информации о первой официальной фиксации российской радиолокационной станции 51У6 "Каста-2Е1" на оккупированной части украинского Донбасса.
На фото ОБСЕ видно, что российские военнослужащие, которые обслуживают эту станцию РЛС на Донбассе, увидев мини-беспилотник наблюдателей, спешно пытаются замаскировать технику, накрыв ее брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины. "Вероятно, таким образом они рассчитывали ввести наблюдателей в заблуждение и скрыть российскую принадлежность РЛС 51У6 "Каста-2Е1". Забавно, что "на всякий случай" на позициях российских оккупационных войск на Донбассе не хватает обычных маскировочных сеток, однако, есть материалы для "внезапной украинизации". Хотя, возможно, это была "хитрая инициатива" какого-то отдельного командира", - предполагают волонтеры. Они определили координаты РЛС: 48°24’50.2″N 38°52’36.9″E.
"Российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 "Каста-2Е1" предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе летающих на сверхмалых высотах. Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули для охоты за БПЛА", - уверены волонтеры.
Пожалуйста, подождите...
На всякий случай....😂
В староконстантинове в ангаре полуразрушенном гниют, простаивают
Распутица в Краснодарском крае
Хотя это им надо как зайцу стоп-сигнал.
Чи думаєш навіщо расєянє купили "ЛІГУ"?! Ніщо на заважало і далі транслювати підгодовуючи хідранта!
Гроші в Укрїну зайшли? Податки сплачені? З усєї суми,чі тільки офіційного дріб'язку?
Цікаво за скільки десятків тисяч € продав кривораугльний барига (а насліків ще не було!) житя кожного загиблого?
В крыму именно так сриколоры выцветают на солнце.
Красный перецветает в желтый,синий остаеться осветляясь,белый становиться грязно- серым.
Очень похоже на фото.
антени як були оптимізовані років 50 назад-так нічого з цього часу не змінилось..
на генераторах лампи замінені СВЧ-діодами..Але в принципі це нічого не міняє..
надлишкова для БПЛА.
А ОТ ЗБИТИ...
А куда же смотрят подвалы дырных МГБ? Такая диверсия "укропских шпионов" )))