Латвия передала ВСУ 7 медицинских бронеавтомобилей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, переданные Латвийской Республикой в качестве помощи Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил во время церемонии встречи посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, всего Латвия передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей. Он также заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины в ее евроатлантических устремлениях.
Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что эта современная техника уже в ближайшее время начнет службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.
Читайте на Цензор.НЕТ: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО
"Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная. Враг, пренебрегая международными обязательствами и правовыми нормами, наносит коварные удары по нашим как военным, так и гражданским объектам. Военные медики каждую минуту должны быть готовы приступить к спасению жизни украинских защитников и гражданского населения", - сказал Таран.
Также на Цензор.НЕТ: Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона Остин
Пожалуйста, подождите...
Король среди внедорожников!
Спасибо латышам!
теперь завод "Богдан" обанкротили, и приходится побираться по партнерам..
лишь бы не Порошенко, да Зебилы?!
"хюнадаи" выпускали, троллейбусы выпускали, "медички" выпускали, грузовики Маз-Богдан выпускали.. Ты про что вообще, родимый?!
.
Про це розповів директор держпідприємства "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.
"Над двигуном працюємо вже давно, і літак Ан-178 вже з дослідними двигунами літає. Нам потрібно завершити роботи по цьому двигуну і виконати його сертифікацію", - сказав директор ДП "Івченко-Прогрес".
За його словами, в рамках програми розвитку авіапромисловості до 2030 може бути розроблений новий двигун, який, можливо, буде готовий до початку експлуатації через 6-8 років - це абсолютно новий двигун АІ-28, який прийде на заміну двигуна 148-ФМ.
Ігор Кравченко високо оцінив Проєкт державної науково-технічної програми розвитку авіапромисловості до 2030 року, який, на його думку, збалансований, реалістичний і націлений на збереження лідерських позицій авіаційного двигунобудування України у світі.
"З урахуванням економічного стану нашої держави, програма мінімізована за витратами, але націлена на розвиток високих технологій та авіаційної промисловості", - сказав Кравченко.
Только мне кажется что эти машины почти ровестницы Второй мировой войны? Корейскую войну они точно видели.
Но вот неуместная высокопарность Тарана...
Если бы нам их подарили в 2014-2015 годах это было бы супер , тогда любое транспортное средство было на вес золота , те же Саксоны выручили весьма недурственно , несмотря на те же недостатки . Но на сегодня армия требует максимальной унификации , создания логистических центров и складов и полной реформы службы тыла , а это означает что лучше иметь во всех подразделениях одинаковые ( пусть и херовые Богданы) чем в каждом пусть и хорошие , но разномастные внедорожники .
Ну а вообще спасибо конечно