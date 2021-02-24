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Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Детский стоматолог Инна Кравчук, которая, судя по видеозаписям, избивала своих маленьких пациентов, продолжает работу в собственной клинике.

Об этом сообщает ривненское радио "Трек", информирует Цензор.НЕТ.

Оно опубликовало фото, на которых видно, что клиника Кравчук "Only kids" продолжает свою работу, а сама стоматолог в рабочей одежде общается с сотрудниками.

В полиции пояснили, что Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия он может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил - пояснила пресс-секретарь Национальной полиции области Мария Юстицкая.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ 01
Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ 02
Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Так же как и с санкциями "за поддержку терроризма" мертвечуком. Это очень серьезное обвинение а он на воле в Украине еще и глумливые интервью дает скабеевой.
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24.02.2021 21:14
+4
Так і має бути. Нехай не ходять на прийом відівідувачі й бізнесу хана. А що вчиняла правопорушення то буде за них відповідати у суді.
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24.02.2021 21:16
+4
А в тих дітей є батьки ? Я б ій хребтину зламав і хай далі працює,падаль
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24.02.2021 21:28
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Так же как и с санкциями "за поддержку терроризма" мертвечуком. Это очень серьезное обвинение а он на воле в Украине еще и глумливые интервью дает скабеевой.
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24.02.2021 21:14 Ответить
брови зачетные)))
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24.02.2021 21:15 Ответить
Так і має бути. Нехай не ходять на прийом відівідувачі й бізнесу хана. А що вчиняла правопорушення то буде за них відповідати у суді.
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24.02.2021 21:16 Ответить
Враньё. По упк у следователя есть возможность вынести постанову о приостановлении занятия видом деятельности подозреваемому лицу в процессе которого оно совершило уголовно наказуемые деяния !
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24.02.2021 21:18 Ответить
нет не может
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24.02.2021 21:26 Ответить
А вот и не подеретесь.
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24.02.2021 21:29 Ответить
Стаття 23. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню
злочину

При провадженні дізнання, досудового слідства і судового
розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчий, прокурор
зобов'язані виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню
злочину.

( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )

Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора
в кримінальній справі

Орган дізнання, слідчий, прокурор, встановивши причини і
умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі
подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов.

Якщо в ході дізнання, досудового слідства або перевірки, що
проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього
Кодексу, буде встановлено, що в діянні особи, яка притягається до
кримінальної відповідальності, чи в діяннях інших осіб є ознаки
дисциплінарного правопорушення або ці особи повинні бути згідно з
чинним законодавством притягнуті до матеріальної відповідальності,
орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані порушити в поданні
питання про притягнення цих осіб до дисциплінарної або
матеріальної відповідальності.

Не пізніш як у місячний строк по поданню має бути вжито
необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка
надіслала подання.

У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган
дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані вжити заходів,
передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ).

( Кодекс доповнено статтею 23-1 згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358/95-ВР ( 358/95-ВР ) від 05.10.95 )
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24.02.2021 21:29 Ответить
Таким способ вид деятельности может заблокировать. Все остальное через суд и орган выдавший дозвил/лицензию
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24.02.2021 21:32 Ответить
Просто не хотят. К тому же сами не знают Закона...
Спорить не собираюсь.
Достаточно просто провести внезапную проверку оценивания знаний посредством проведения тестов по законодательству. Дай бог, чтобы средний бал по подразделению был на хлипенькую 3-ку и 5-ти
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24.02.2021 21:35 Ответить
Стоматологу для наказания и ремня не нужно Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ - Цензор.НЕТ 2508
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24.02.2021 21:19 Ответить
А в тих дітей є батьки ? Я б ій хребтину зламав і хай далі працює,падаль
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24.02.2021 21:28 Ответить
Схоже - нема .. Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ - Цензор.НЕТ 7572 .
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24.02.2021 21:38 Ответить
ПОЗОР! ВСЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, ОСОБЕННО ПРОКУРАТУРА И СУДЫ ГНИЛАЯ!
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24.02.2021 22:46 Ответить
Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать

Подозревать не значит доказать. Есть только необоснованные обвинения, что удерживала и трясла впавших в истерику детей. Увидевших адское оружие пытки - бормашину, при виде которой не только дети но и некоторые взрослые теряли сознание!
Кстати если б она не трясла и не пыталась привести в чувство детей они могли нанести себе серьезный физический вред
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24.02.2021 22:54 Ответить
в этой стране только бомжей могут милиционЭры "принимать" так ведъ проще, и погоны капают и звания, и деньги ))) это ж надо??! писать на цензоре что патрульные сопроводили (!!!!!!!!) женщину ? )) да при совке дали бы генерала )) аваков ***** не дал даже этим патрульным полковника , ну страна ************)
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25.02.2021 01:55 Ответить
Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9099
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25.02.2021 01:56 Ответить
интересно, а что родители еще водят своих детей к этому животному?
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25.02.2021 06:29 Ответить
 
 