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похороны (1498) Сумская область (1840) потери (3857) 58 отдельная мотопехотная бригада (100)

На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Лебедине (Сумская область) в последний путь провели воина 58-й отдельной мотопехотной бригады Михаила Капрана, погибшего при исполнении служебных обязанностей в районе проведения боевых действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Север".

На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 01

Капран служил наводчиком мотопехотного отделения 16 отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Ему было 34 года.

На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 02На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 03

Трагедия произошла около 4 утра 20 февраля, когда в блиндаже произошел пожар. Военнослужащего эвакуировали в ожоговый центр с 90% ожогов тела. 22 февраля от полученных ран воин скончался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое военнослужащих 58-й ОМБр погибли при пожаре в блиндаже

На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 04
На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 05
На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 06
На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 07

В последний путь защитника Украины провожали школьники, выстроившись живым коридором. Проститься с побратимом, другом, товарищем пришли десятки близких и родных, военных.

На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 08
На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 09

Также читайте: Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине

На Сумщине простились с погибшим в результате пожара в блиндаже воином 58-й ОМПБр Михаилом Капраном 10

Церемония прощания проходила с участием военного оркестра, почетного караула, под военный салют и звучание Государственного Гимна Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Вічна пам'ять Герою і Воїну 😪!
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24.02.2021 23:48 Ответить
Спочивай з миром , Герою 😪😪😪
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25.02.2021 00:27 Ответить
Світла пам'ять Захиснику України.

Співчуття рідним.
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25.02.2021 02:00 Ответить
Влада делікатно приховує що пожежа виникла внаслідок попадання міни.
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25.02.2021 06:10 Ответить
Ага, небоевая потеря.
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25.02.2021 06:43 Ответить
Співчуття..........
але чому не можна було вилізти з бліндажу......? Інша справа якщо міна прилетіла...
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25.02.2021 08:23 Ответить
Спочивай з миром, синку.....
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном - Цензор.НЕТ 344
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25.02.2021 09:21 Ответить
 
 