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Киев (24533) оружие (9382) правоохранительные органы (2944) прокуратура (4865)

У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и торговле оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

28-летнего торговца оружием удалось задержать благодаря оперативным мерам Днепровского управления полиции Киева совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ. Его разоблачили по результатам двух этапов оперативных закупок оружия.

По результатам проведенных обысков у задержанного было изъято огнестрельное оружие, гранаты, запалы и более 4000 патронов.

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"В ходе обысков, проведенных по месту жительства и регистрации задержанного, а также в его автомобиле, правоохранители изъяли предмет, похожий на автомат АК-74 с четырьмя магазинами, два пистолета-пулемета ("Скорпион"), два корпуса гранаты Ф-1, восемь корпусов гранат РГД-5, девять запалов типа УЗРГМ, более 4000 патронов к огнестрельному оружию, балаклавы, флешки, прицел ночного видения, мобильные телефоны, SIM-карты, микровидеокамер, кастеты и другие вещественные доказательства ", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Продолжаются следственные и розыскные мероприятия, которые должны помочь установить, каким образом изъятые предметы оказались у задержанного.

У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 01
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 02

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У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 03
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 04
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 05
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 06

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У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 07
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 08
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 09
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 10

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У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева 11

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Ну раз Стерненко дали за стартовый пистолет 7,3 то думаю тут на пожизненное выйдет?
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25.02.2021 01:07
+4
Крутой зацеп, с таким арсеналом можно было бы продвинуться на пару километров в глубь врага ,а он зашёл в противоположку
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25.02.2021 01:08
+4
Не смешите Портновское правосудие, тут будет условный срок, это же не бендеры, а своя воровская кодла
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25.02.2021 05:16
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Правила форума Совет форумчан
да кто же вместе с оружием продает кастеты и киндер шоколад?
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25.02.2021 01:06 Ответить
Ну раз Стерненко дали за стартовый пистолет 7,3 то думаю тут на пожизненное выйдет?
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25.02.2021 01:07 Ответить
15 лет расстрела дважды в день
До обеда и после
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25.02.2021 01:36 Ответить
Не смешите Портновское правосудие, тут будет условный срок, это же не бендеры, а своя воровская кодла
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25.02.2021 05:16 Ответить
Крутой зацеп, с таким арсеналом можно было бы продвинуться на пару километров в глубь врага ,а он зашёл в противоположку
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25.02.2021 01:08 Ответить
РГД -. 75,80,85 год изготовления.... хм ещё советские .....разнобой из « эха АТО» 74 ка интересно чья.... 🇮🇹Ки интересно каким тут боком....🤔
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25.02.2021 01:13 Ответить
« Темно тут у вас»-Плохая фотка с ПП.... Sa 26 чешской зброярки не узнал😆. Сам подумал вначале....Уж больно круто в Украине для итальянских «головных уборов»
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25.02.2021 01:34 Ответить
ИХМО, откуда 2 «головных убора»....🤔
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25.02.2021 01:08 Ответить
Не удивлюсь если вдруг отпустят и скажут, что он начинающий режиссёр и готовился снимать фильм "Терминатор 21" У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8151
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25.02.2021 01:21 Ответить
коллекционер широкoго профиля - коллекционировал и оружие и денежные знаки...
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25.02.2021 01:27 Ответить
мусора подкинули
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25.02.2021 08:01 Ответить
точна - грузовиками на подкидалово везли..
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25.02.2021 08:04 Ответить
Читаю и получаю удовольствие: Изъяли предмет похожий на АК47 и четыре магазина с патронами.
Но конкретно 2 пистолета-пулемета Скорпион, гранаты,патроны.
АК47 в наших краях редкая экзотика, а вот Скорпионов и гранат как грязи.
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25.02.2021 01:31 Ответить
ВВТ! Это Чехи 50х .... Эхо «Балкан»
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25.02.2021 01:35 Ответить
Да там и купить особо нечего
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25.02.2021 01:38 Ответить
"Скорпион" - неплохая машинка.
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25.02.2021 02:07 Ответить
Чешская печатка. "Зброярка" Она блин явно похуже будет
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25.02.2021 02:08 Ответить
Не понял..."Зброяр" "Скорпионы" выпускает?
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25.02.2021 02:13 Ответить
Czeska Zbrojovka - CZ
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25.02.2021 04:18 Ответить
Угу, я шо-то не сразу сообразил, шо это таки не киевский "Зброяр".
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25.02.2021 04:43 Ответить
Ну да. Єто их разработка С 61 года. Сначала калибр біл кажись 7,65, а потом перешли на 9-ти миллиметровій. А то шо назівают израильским Скорпионом - так єто всем известній Узи
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25.02.2021 10:20 Ответить
удалось задержать... совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ.Источник: https://censor.net/ru/p3249940

Скорее всего СБУшник барыжил
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25.02.2021 01:46 Ответить
вот чёрт!

вокруг полно торговцев оружием,
а тут хоть какой бы пистолетик на дачу купить проблема У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 6244
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25.02.2021 03:09 Ответить
В дарк нете полно торговых площадок по оружию, ставьте Тор и вперед. Но если менты примут - грозит срок, по первому разу скорее всего условный.
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25.02.2021 08:43 Ответить
мусора всё это с собой принесли,
падали зарабатывают себе новые погоны
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25.02.2021 08:00 Ответить
жадним був
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25.02.2021 11:42 Ответить
 
 